হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: টি-20 ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটশিকারী হিসেবে অনেক আগেই পিছনে ফেলেছিলেন ক্য়ারিবিয়ান কিংবদন্তি ডোয়েন ব্র্যাভোকে ৷ সোমবার আন্তর্জাতিক টি-20'তেও সর্বাধিক উইকেটের মালিক হয়ে ইতিহাস গড়লেন রশিদ খান ৷ আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক উইকেট শিকারের দৌড়ে আফগান স্পিনার পিছনে ফেললেন টিম সাউদিকে ৷ নিউজিল্যান্ড পেসারের 164 উইকেটের নজির টপকে সোমবার আন্তর্জাতিক টি-20'তে 165 উইকেটের মালিক হয়ে গেলেন আফগানিস্তান অধিনায়ক ৷
আসন্ন এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ৷ টুর্নামেন্টের তৃতীয় দল আয়োজক আমিরশাহী ৷ সোমবার আয়োজকদের বিরুদ্ধেই বিশ্বরেকর্ডে নাম তুললেন রশিদ ৷ টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্য়াচে আমিরশাহীকে হারাতে বল হাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন তিনি ৷ চার ওভারে 21 রানে তিন উইকেট তুলে নিলেন আফগান লেগস্পিনার ৷ আর তৃতীয় উইকেট নেওয়ার সঙ্গে ইতিহাসেও নাম তুললেন রশিদ ৷
15তম ওভারের শেষ বলে আমিরশাহীর ধ্রুব পরাসরকে ফেরাতেই আন্তর্জাতিক টি-20 ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেটের মালিক হয়ে যান আফগান অধিনায়ক ৷ দেশের জার্সিতে 98তম ম্য়াচে এই বিশ্বরেকর্ডে নাম জুড়লেন রশিদ ৷ সাউদির 164টি টি-20 উইকেট এসেছিল 126 ম্যাচে ৷ আমিরশাহী ম্যাচে আফগান অধিনায়কের বাকি দুই শিকার ইথান ডি'সুজা এবং আসিফ খান ৷ আফগানিস্তানের হয়ে এদিন সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স রশিদেরই ৷ তবে অধিনায়কের পাশাপাশি এদিন তিন উইকেট যায় বাঁ-হাতি স্পিনার শারাফুদ্দিন আশরফের ঝুলিতেও ৷
𝐀 𝐍𝐞𝐰 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 🚩@rashidkhan_19 has reached a remarkable milestone by completing 165 wickets in T20 internationals, making him the leading wicket-taker in this format. He surpasses Tim Southee (164) to claim the title… pic.twitter.com/NLwnpAj3gx— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 1, 2025
স্পিনারদ্বয়ের দুরন্ত পারফরম্য়ান্সে আয়োজক আমিরশাহীকে এদিন 38 রানে হারায় আফগানরা ৷ 189 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে আট উইকেট হারিয়ে 150 রানের বেশি তুলতে পারেনি সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ৷
শারজায় এদিন টস জিতে আফগানদের প্রথম ব্য়াটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় আয়োজক দেশ ৷ ওপেনার সেদিকুল্লা অটল ও ইব্রাহিম জাদরানের ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে স্কোরবোর্ডে 188 রান (চার উইকেট হারিয়ে) তোলে আফগানিস্তান ৷ 40 বলে 54 রান করেন সেদিকুল্লা ৷ মারেন চারটি চার ও তিনটি ছয় ৷ সমসংখ্যক বল খেলে 63 রান করেন ইব্রাহিম ৷ মারেন তিনটি চার ও তারটি ছক্কা ৷ প্রথম ম্য়াচে অবশ্য পাকিস্তানের কাছে 39 রানে হারতে হয়েছিল আফগানিস্তানকে ৷ টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্য়াচে মঙ্গলবার ফের পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে তাঁরা ৷ 7 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল ৷