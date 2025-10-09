রশিদের মাইলস্টোনে 'বাংলাদেশ-বধ', ওয়ান-ডে সিরিজে এগোল আফগানরা

রশিদের মাইলস্টোনে 'বাংলাদেশ-বধ', ওয়ান-ডে সিরিজে এগোল আফগানরা
প্রথম আফগান বোলার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 200 উইকেটের নজিরে তারকা লেগস্পিনার ৷
Published : October 9, 2025 at 12:56 PM IST
আবুধাবি, 9 অক্টোবর: সাদা-বলের ক্রিকেটে তিনি আফগানিস্তানের এক বিরল প্রতিভা ৷ খাতায়-কলমে কম শক্তিধর একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও টেক্কা দিয়ে থাকেন শক্তিশালী দেশের তাবড় বোলারদের ৷ বুধবার প্রথম আফগান বোলার হিসেবে তো বটেই, বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম (ইনিংসের নিরিখে) স্পিনার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 200 উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন এই লেগস্পিনার ৷ পাক কিংবদন্তি সাকলিন মুস্তাকের পর দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে এই মাইলস্টোনে নাম লেখালেন দেশের টি-20 অধিনায়ক ৷ আর রশিদের মাইলস্টোন স্পর্শ করার দিনে আবুধাবিতে বাংলাদেশকে প্রথম ম্য়াচে হারিয়ে ওয়ান-ডে সিরিজে এগোল আফগানরা ৷
সার্বিকভাবে পঞ্চম দ্রুততম বোলার হিসেবে 200 ওয়ান-ডে উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রশিদ ৷ যা ছুঁতে আফগান তারকা নিলেন 107 ইনিংস ৷ স্পিনার হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম হলেও সার্বিকভাবে পঞ্চম দ্রুততম হিসেবে ওয়ান-ডে'তে 200 উইকেটের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন সাতাশের ক্রিকেটার ৷ দ্রুততম হিসেবে 101 ইনিংসে 200টি ওয়ান-ডে উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে প্রাক্তন পাক স্পিনার সাকলাইন মুস্তাকের ঝুলিতে ৷ এই তালিকায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থস্থানে যথাক্রমে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক (102 ইনিংস), মহম্মদ শামি (103 ইনিংস) এবং ট্রেন্ট বোল্ট (106 ইনিংস) ৷
𝐀 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 💯💯@rashidkhan_19 completes 200 wickets in ODIs and becomes the first Afghan to reach the milestone. He completed the feat in his 115th game and became the 6th quickest bowler in terms… pic.twitter.com/B3uILl3lRB— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
পঞ্চম দ্রুততম হিসেবে তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার পথে এদিন অজি গ্রেট ব্রেট লি'কে পিছনে ফেললেন রশিদ খান ৷ ওয়ান-ডে'তে 200 উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁতে 109 ইনিংস খরচ করেছিলেন লি ৷ কিন্তু আফগান স্পিনার মাইলফলক ছুঁলেন দু'টি ইনিংস কম খেলেই ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিন 10 ওভার হাত ঘুরিয়ে 38 রানে তিন উইকেট নেন রশিদ ৷ এর মধ্যে প্রথম উইকেটটি নেওয়ার সঙ্গেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ 60 রানে এদিন রশিদের 200তম ওয়ান-ডে শিকার হন মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ এরপর আফগান স্পিনারের বাকি দুই শিকার জাকের আলি এবং নুরুল হাসান ৷
.@rashidkhan_19 takes us through the bowling innings and on what it feels like to get into the 200-wicket club in ODIs! 👏#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/zRwB4rvxUe— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
রশিদের পাশাপাশি আফগান বোলারদের মধ্যে তিন উইকেট নেন আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ৷ মেহিদি হাসানের 60, তৌহিদ হৃদয়ের 56 রানের সৌজন্যে প্রথমে ব্য়াট করে এদিন 221 রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ৷ জবাবে ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং রহমত শাহর ব্য়াটে ম্য়াচ জিতে নেয় আফগানিস্তান ৷ দুজনেই আউট হন 50 রানে ৷ 33 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক হাসমাতুল্লাহ শাহিদি ৷ 40 রান আসে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের ব্য়াটে ৷ 17 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে ম্য়াচ জিতে নেয় কাবুলিওয়ালার দেশ ৷ এই জয়ে তিন ম্য়াচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল আফগানিস্তান ৷ এর আগে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজে অবশ্য হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে রশিদদের ৷