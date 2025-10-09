ETV Bharat / sports

রশিদের মাইলস্টোনে 'বাংলাদেশ-বধ', ওয়ান-ডে সিরিজে এগোল আফগানরা

প্রথম আফগান বোলার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 200 উইকেটের নজিরে তারকা লেগস্পিনার ৷

RASHID KHAN
রশিদ খান (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read
আবুধাবি, 9 অক্টোবর: সাদা-বলের ক্রিকেটে তিনি আফগানিস্তানের এক বিরল প্রতিভা ৷ খাতায়-কলমে কম শক্তিধর একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও টেক্কা দিয়ে থাকেন শক্তিশালী দেশের তাবড় বোলারদের ৷ বুধবার প্রথম আফগান বোলার হিসেবে তো বটেই, বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম (ইনিংসের নিরিখে) স্পিনার হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে 200 উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন এই লেগস্পিনার ৷ পাক কিংবদন্তি সাকলিন মুস্তাকের পর দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে এই মাইলস্টোনে নাম লেখালেন দেশের টি-20 অধিনায়ক ৷ আর রশিদের মাইলস্টোন স্পর্শ করার দিনে আবুধাবিতে বাংলাদেশকে প্রথম ম্য়াচে হারিয়ে ওয়ান-ডে সিরিজে এগোল আফগানরা ৷

সার্বিকভাবে পঞ্চম দ্রুততম বোলার হিসেবে 200 ওয়ান-ডে উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রশিদ ৷ যা ছুঁতে আফগান তারকা নিলেন 107 ইনিংস ৷ স্পিনার হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম হলেও সার্বিকভাবে পঞ্চম দ্রুততম হিসেবে ওয়ান-ডে'তে 200 উইকেটের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন সাতাশের ক্রিকেটার ৷ দ্রুততম হিসেবে 101 ইনিংসে 200টি ওয়ান-ডে উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে প্রাক্তন পাক স্পিনার সাকলাইন মুস্তাকের ঝুলিতে ৷ এই তালিকায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থস্থানে যথাক্রমে রয়েছেন মিচেল স্টার্ক (102 ইনিংস), মহম্মদ শামি (103 ইনিংস) এবং ট্রেন্ট বোল্ট (106 ইনিংস) ৷

পঞ্চম দ্রুততম হিসেবে তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার পথে এদিন অজি গ্রেট ব্রেট লি'কে পিছনে ফেললেন রশিদ খান ৷ ওয়ান-ডে'তে 200 উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁতে 109 ইনিংস খরচ করেছিলেন লি ৷ কিন্তু আফগান স্পিনার মাইলফলক ছুঁলেন দু'টি ইনিংস কম খেলেই ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিন 10 ওভার হাত ঘুরিয়ে 38 রানে তিন উইকেট নেন রশিদ ৷ এর মধ্যে প্রথম উইকেটটি নেওয়ার সঙ্গেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ 60 রানে এদিন রশিদের 200তম ওয়ান-ডে শিকার হন মেহিদি হাসান মিরাজ ৷ এরপর আফগান স্পিনারের বাকি দুই শিকার জাকের আলি এবং নুরুল হাসান ৷

রশিদের পাশাপাশি আফগান বোলারদের মধ্যে তিন উইকেট নেন আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ৷ মেহিদি হাসানের 60, তৌহিদ হৃদয়ের 56 রানের সৌজন্যে প্রথমে ব্য়াট করে এদিন 221 রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ৷ জবাবে ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং রহমত শাহর ব্য়াটে ম্য়াচ জিতে নেয় আফগানিস্তান ৷ দুজনেই আউট হন 50 রানে ৷ 33 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক হাসমাতুল্লাহ শাহিদি ৷ 40 রান আসে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের ব্য়াটে ৷ 17 বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটে ম্য়াচ জিতে নেয় কাবুলিওয়ালার দেশ ৷ এই জয়ে তিন ম্য়াচের সিরিজে 1-0 এগিয়ে গেল আফগানিস্তান ৷ এর আগে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজে অবশ্য হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে রশিদদের ৷

