'ভগবান' মেসি দর্শনে রাজু দা ! উদ্যোক্তার ভাবনাকে স্বাগত ভাইরাল পরোটা বিক্রেতার
গোট কনসার্টের আয়োজক শতদ্রু দত্ত যখন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, তখন কিছু না কিছু তো হবেই ৷ বলছেন ভাইরাল পরোটা বিক্রেতা ৷
Published : October 11, 2025 at 4:15 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: লিয়োনেল মেসির হাতে এক প্লেট পরোটা তুলে দিচ্ছেন রাজু দা ৷ আর্জেন্তাইন মহাতারকার কলকাতা সফরের আগে কৃত্রিম মেধা দিয়ে তৈরি একটি ছবি সম্প্রতি ব্যাপকভাবে ছেয়ে যায় সোশাল মিডিয়ায় ৷ যে ছবির উদ্দেশ্য মূলত শহরের জনপ্রিয় পরোটা বিক্রেতাকে ট্রল করা ৷ কিন্তু সোশাল মিডিয়ার যুগে সবকিছুই যে সম্ভব, তা আরও একবার প্রমাণ করল পরোটা বিক্রেতা রাজু দা'কে নিয়ে একশ্রেণির সোশাল মিডিয়া ব্য়বহারকারীদের ট্রলিং ৷ মেসির সঙ্গে রাজু দা'কে নিয়ে তৈরি AI ছবি নজর এড়ায়নি ভারতে 'গোট কনসার্ট'-এর উদ্যোক্তা তথা জনপ্রিয় ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তর ৷ যা দেখে তিনি AI জেনারেটেড ছবিকে বাস্তব করার প্রতিশ্রুতি দিলেন ৷
নীলরতন সরকার হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন বন্ধ সাবওয়ের মুখে পরোটা বিক্রি করেন রাজু দা ৷ যার পকেট পরোটার প্রশংসা এখন বাংলার কোণে-কোণে ৷ যদিও এর সিংহভাগটা সোশাল মিডিয়ার সৌজন্যেই ৷ এক প্লেটে তিনটে পরোটা, যাচাই তরকারি, কাঁচা লঙ্কা-পেঁয়াজের সঙ্গে একটা সেদ্ধ ডিম মাত্র 30 টাকায় বিক্রি করা রাজু দা'কে চেনেন না, এমন নেটাগরিক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ৷ কিন্তু মেসির ভারত সফরের আগে আচমকাই শিরোনামে ফুটবলের রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর AI জেনারেটেড ছবি ৷ যা দেখে খানিকটা ক্ষোভের সুরেই শুক্রবার একটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট করেন শতদ্রু দত্ত ৷
কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করে তৈরি ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি লেখেন, "আমি এই ছবিটা দেখছি সোশাল মিডিয়াতে ঘুরছে ৷ শুনলাম উনি পরোটা বেচেন ৷ অনেকজন মজা করছে এই ছবিটা নিয়ে ৷ কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, এই লোকটা খেটে খুটে নিজের এলেমে কিছু করছে ৷ কারও বাবা টাকা দিচ্ছে না ৷ পরোটা বেচলে কি স্বপ্ন দেখা যায় না ? আমি কখনও কোনও কাজকে ছোট করি না, আর যাঁরা নিজের পায়ে কিছু করছে তাঁদের তো একদমই না ৷ যাইহোক একটা কথা দিলাম এই ছবিটা আমি বাস্তব করব ৷ ইনি মেসির সঙ্গে সাক্ষাত করবেন ৷ আমি করাব ৷"
শতদ্রু দত্ত স্বয়ং সোশাল মিডিয়ায় তাঁর হয়ে ব্যাট ধরেছেন। অথচ এব্য়াপারে বাড়তি কিছুই জানেন না রাজু ৷ সকালে দোকান খুলে বিষয়টি জেনেছেন বাকিদের মুখে ৷ তাঁর অভিজ্ঞতা জানতে শনিবার শিয়ালদায় রাজু দা'র দোকানে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ দোকানের মালিক জানালেন, আয়োজকদের তরফে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি এখনও ৷ তবে আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে ভেবেই উচ্ছ্বসিত তিনি ৷ রাজু দা বলেন, "সাম্প্রতিক সোশাল মিডিয়ায় যেটা ভাইরাল হয়েছে আমিও সেটাই দেখেছি ৷ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কোনও কথা এখনও হয়নি ৷ তবে যিনি মেসিকে আনছেন, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলেছেন ৷ তাঁকে অনেক ধন্যবাদ ৷ মেসি আজকের দিনে নব্বই শতাংশ মানুষের কাছে ভগবান ৷ আমিও তাঁদের একজন ৷ আমার কাছেও উনি ভগবান ৷"
তাঁকে নিয়ে শতদ্রু দত্তর সোশাল মিডিয়া পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজু দা বলেন, "এর উপরে কোনও কথাই হতে পারে না ৷ এত বড় মানুষ যখন নিজের প্রোফাইলে এত বড় একটা পোস্ট করেছেন তার মানে তো কিছু না কিছু হবেই ৷" মেসির সঙ্গে সাক্ষাত হলে তাঁকে প্রণাম করে আন্তরিকতা জানাবেন বলেও মত রাজু দা'র ৷
জীবন-জীবিকার দৌড়ের মধ্যেও 2022 বিশ্বকাপে আর্জেন্তাইন তারকার ম্যাচ দেখেছেন। মেসির জন্য গলা ফাটিয়েছেন বলে দাবি রাজু দা'র ৷ তাঁর কথায়, "2022-এর বিশ্বকাপ খুব ভালো দেখেছিলাম ৷ কাজের জন্য ততোটা মনে নেই ৷ তবে মেসিকে আমি ভালোবাসি ৷"