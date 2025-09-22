অনুরাগীদের জন্য সুখবর, অবসর ভেঙে ফিরছেন তারকা ক্রিকেটার
2023 বিশ্বকাপের পর ওডিআই থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন ডি'কক ৷
Published : September 22, 2025 at 3:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 সেপ্টেম্বর: অবসর ঘোষণা না-করলেও গতবছর টি-20 বিশ্বকাপের পর থেকে দেশের হয়ে একটিও কুড়ি-বিশের ম্য়াচ খেলেননি ৷ আর 2023 বিশ্বকাপের পর তো ওডিআই থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি ৷ ফলত গত একবছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের জার্সিতে সাদা-বলের ক্রিকেট না-খেলা কুইন্টন ডি'কক অবসর ভেঙে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন সফরে অবসর ভেঙে ওডিআই খেলবেন তিনি ৷ সঙ্গে তাঁকে নেওয়া হল সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের স্কোয়াডেও ৷
পাকিস্তান সফরের আগে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে একটি মাত্র টি-20 ম্যাচের স্কোয়াডেও দলে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ ওডিআই থেকে অবসর ঘোষণা করলেও সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াট থেকে কখনও সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেননি ডি'কক ৷ বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশ নিয়ে চলেছেন তিনি ৷ সম্প্রতি বার্বাডোজ রয়্য়ালসের হয়ে ক্য়ারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগেও অংশ নিয়েছেন বাঁ-হাতি এই মারকুটে ব্য়াটার ৷ তবে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল না ম্যানেজমেন্ট ৷
জাতীয় দলের প্রতি ডি'কক দায়বদ্ধ কি না, সে সম্পর্কে জানতে দেশের জার্সিতে সব ফরম্য়াটে প্রায় তিনশো ম্য়াচ খেলা ক্রিকেটারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন নয়া কোচ শুকরি কনরাড ৷ দু'পক্ষের আলোচনার পর দেশের হয়ে পুনরায় সাদা-বলের ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে কোচকে সবুজ সংকেত দেন ডি'কক ৷ অবসর ভেঙে স্টাম্পার-ব্যাটারের ওডিআই ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন নিয়ে কোচ কনরাড বলেন, "সাদা-বলে কুইন্টনের প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য বড় খবর ৷ গত মাসে যখন আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলি তখন পরিষ্কার হয় যে দেশের হয়ে খেলার ব্য়াপারে এখনও সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"
The South African Men’s selection panel has named the squads for the upcoming all-format tour of Pakistan as well as the one-off T20 International (T20I) against Namibia.— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 22, 2025
The Proteas will begin their defence of the ICC World Test Championship Mace with a two-match Test series… pic.twitter.com/0jOOgSpsCv
প্রোটিয়া কোচের সংযোজন, "সকলেই দলে ওর উপস্থিতির ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ৷ তাই তাঁর দলে ফেরায় দলের সুবিধা হল ৷" দু'বছর আগে ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার সময় অবশ্য ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে 155টি ওডিআই খেলা ডি'কক ৷ সেইমতো 2027 সালে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের আগে ককের অবসর ভেঙে ফেরার সিদ্ধান্ত বেশ অর্থবহ ৷ তবে ক্রিকেটারের তরফে এপ্রসঙ্গে কোনও পোস্ট এখনও সোশাল মিডিয়ায় আসেনি ৷
আগামী মাসেই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ সেখানে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজের পাশাপাশি তিনম্য়াচের টি-20 এবং ওডিআই সিরিজ খেলবে তাঁরা ৷ চোটের কারণে পাকিস্তান সফরে তেম্বা বাভুমার পরিবর্তে প্রোটিয়াদের নেতৃত্ব দেবেন এইডেন মার্করাম ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে 45.74 গড়ে 155 ম্য়াচে ডি'ককের ঝুলিতে রয়েছে 6.770 রান ৷ পাশাপাশি 92টি আন্তর্জাতিক টি-20'তে তাঁর সংগৃহিত রানসংখ্যা 2584 ৷