চিনা মাস্টার্সের কোয়ার্টারে বিদায় সিন্ধুর, পয়লা নম্বরের কাছে হার স্ট্রেট গেমে

চিনা মাস্টার্সের কোয়ার্টারে বিদায় সিন্ধুর, পয়লা নম্বরের কাছে হার স্ট্রেট গেমে
কেরিয়ারে আটবারের সাক্ষাতে প্রত্যেকবারই আন সে ইয়ংয়ের কাছে হারতে হল হায়দরাবাদি শাটলারকে ৷
Published : September 19, 2025 at 3:29 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: বিশ্বের ছ'নম্বর পর্নপাউই চোচুওংকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে বৃহস্পতিবার চিনা মাস্টার্স সুপার 750 টুর্নামেন্টের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ কিন্তু কোয়ার্টারের লড়াইয়ে নামার আগে ভয়ঙ্কর খারাপ পরিসংখ্যান তাড়া করে ফিরছিল দেশের তারকা শাটলারকে ৷ শুক্রবার বিশ্বের পয়লা নম্বর আন সে ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে চিনা মাস্টার্সের কোয়ার্টারে নেমেছিলেন সিন্ধু, যাঁর বিরুদ্ধে এর আগে কেরিয়ারে সাতবারের সাক্ষাতে একবারও জেতেননি হায়দরাবাদি শাটলার ৷ শেনঝেন শহরে এদিনও পরিসংখ্যানের উল্টোদিকে হাঁটতে পারলেন না সিন্ধু ৷ প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ীর কাছে হেরে ছিটকে গেলেন তিনি ৷
বছর তেইশের কোরিয়ান শাটলারের বিরুদ্ধে বিশ্বের 14 নম্বর সিন্ধু হারলেন স্ট্রেট গেমে ৷ তাঁর বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 14-21, 13-21 ৷ অর্থাৎ, কেরিয়ারে টানা আটবার আন সে ইয়ং পরাস্ত করলেন ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৷ ঝড় তুলে এদিন চিনা মাস্টার্সের সেমিফাইনালে পৌঁছতে সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী সময় নিলেন মাত্র 38 মিনিট ৷ থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যে ক্রসকোর্ট স্ম্যাশ হাতিয়ার করে শেষ আটে পৌঁছেছিলেন সিন্ধু, এদিন তার কিছুই কাজে আসেনি তাঁর জন্য ৷
উল্টোদিকে ইয়ং তাঁর ট্রেডমার্ক স্ম্য়াশকে হাতিয়ার করে পর্যুদস্ত করেন সিন্ধুকে ৷ 11-5 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথম গেমের বিরতিতে যান কোরিয়ান শাটলার ৷ বিরতির পর ব্যবধান কমিয়ে এক সময় 11-14 করেছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু রাশ নিজের হাতে রেখে 21-14 ব্যবধানে গেম কব্জা করে নেন বিশ্বের এক নম্বর ৷ দ্বিতীয় গেমেও বদলায়নি চিত্রটা ৷ ইয়ংয়ের আধিপত্যের সামনে সিন্ধুর অসহায় পারফরম্য়ান্সের ছবি আরও বেশি করে ফুটে ওঠে ৷ 3-2 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা সিন্ধু বিরতিতে যান 7-11 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ৷
বিরতি থেকে ফিরে এসে লাগাতার তিন পয়েন্ট তুলে নিয়ে ভারতীয় শাটলারের ম্য়াচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দেন ৷ এরপর 21-13 ব্যবধানে গেম এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচও মুঠোয় পুরে নেন ইয়ং ৷ সেইসঙ্গে চলতি বছর চতুর্থ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছুটি হয়ে যায় সিন্ধুর ৷ উল্লেখ্য, চলতি বছর শেষ আটের গণ্ডি পেরিয়ে কোনও প্রতিযোগিতারই সেমিফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ রিও এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্সের পদকজয়ী ৷
এর আগে গত মাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেরও কোয়ার্টারে পৌঁছেছিলেন সিন্ধু ৷ সেই ম্য়াচ জিতলেই পদক নিশ্চিত হয়ে যেত তাঁর ৷ কিন্তু শেষ আটে ইন্দোনেশিয়ার পুতরি কুসুমা ওয়ারদানির বিরুদ্ধে ম্য়াচ হারতে হয় সিন্ধুকে ৷ দ্বিতীয় গেম জিতে ম্য়াচে ফিরলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ সিন্ধু হারেন 14-21, 21-13, 16-21 গেমে ৷