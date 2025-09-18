ইন্দোনেশিয়ান ওপেনের বদলা, বিশ্বের ছ'নম্বরকে হারিয়ে চিনা মাস্টার্সের শেষ আটে সিন্ধু

ইন্দোনেশিয়ান ওপেনের বদলা, বিশ্বের ছ'নম্বরকে হারিয়ে চিনা মাস্টার্সের শেষ আটে সিন্ধু
গত জুন মাসে থাইল্য়ান্ডের চোচুওংয়ের কাছে ইন্দোনেশিয়ান ওপেনে হেরে গিয়েছিলেন ভারতীয় শাটলার ৷
Published : September 18, 2025 at 11:58 AM IST
শেনঝেন (চিন), 18 সেপ্টেম্বর: জুলি জ্য়াকবসেনকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দেওয়ার পর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধুর সামনে ছিল কঠিন হার্ডল ৷ বৃহস্পতিবার সেই কঠিন হার্ডল পেরিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর চিনা মাস্টার্সের শেষ আটে পৌঁছে গেলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ চিনের শেনঝেন শহরে সুপার 750 টুর্নামেন্টে হায়দরাবাদি শাটলারের কাছে ধরাশায়ী বিশ্বের ছ'নম্বর ৷ থাইল্য়ান্ডের পর্নপাউই চোচুওংকে জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী হারালেন 21-15, 21-15 গেমে ৷
মাত্র 41 মিনিটের এদিন থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই জিতে নেন সিন্ধু ৷ এর আগে প্রথম রাউন্ডের ম্য়াচে ব়্য়াংকিংয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকা ডেনমার্কের জ্যাকবসেনের বিরুদ্ধে সিন্ধুর পক্ষে ম্য়াচের ফল ছিল 21-5, 21-10 ৷ প্রি-কোয়ার্টারেও এদিন শুরু থেকে ম্য়াচের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নেন ভারতীয় শাটলার ৷ ক্রসকোর্ট স্ম্য়াশকে হাতিয়ার বানিয়ে চোচুওংকে ধরাশায়ী করতে থাকেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, বছরের মাঝামাঝি ইন্দোনেশিয়ান ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এই থাই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরেই যাত্রা থেমেছিল বছর তিরিশের সিন্ধুর ৷
সেদিক থেকে দেখতে গেলে এদিন বদলা নিয়ে চিনা মাস্টার্সের কোয়ার্টারে পৌঁছলেন বিশ্বের 14 নম্বর ৷ তবে শেষ আটে আরও কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে সিন্ধুর জন্য ৷ সেখানে বিশ্বের পয়লা নম্বর আন সে ইয়ংয়ের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ৷ প্রি-কোয়ার্টারে ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফেল্ডের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে তবেই সিন্ধুর সামনে পড়বেন তিনি ৷ সে যাইহোক, প্রথম দশে থাকা চোচুওংয়ের বিরুদ্ধে আজকের পারফরম্য়ান্স কোয়ার্টার ফাইনালে আত্মবিশ্বাসের কাজ করবে সিন্ধুর জন্য ৷
Round of 16 clash sees Pusarla V. Sindhu 🇮🇳 contest Pornpawee Chochuwong 🇹🇭. #BWFWorldTour #ChinaMasters2025 pic.twitter.com/yOV7bbXNYz— BWF (@bwfmedia) September 18, 2025
ম্য়াচ জিতে সিন্ধু এদিন বলেন, "এই জয় খুশি করেছে আমাকে ৷ শুরু থেকে সতর্ক থেকে 100 শতাংশ উজাড় করে দিয়েছিলাম আমি ৷ তাই জয়টা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে ৷ চোচুওং সেরা খেলোয়াড়দের একজন ৷ ইন্দোনেশিয়া ওপেনে ওর বিরুদ্ধে খেলেছিলাম ৷ সেটাও সাঙ্ঘাতিক কঠিন একটা ম্য়াচ ছিল ৷ তাই আজ প্রথম গেম জয়ের পর আরও বেশি সতর্ক ছিলাম আমি ৷"
গতমাসের শেষদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়ার অদূরে থামতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে ৷ কোয়ার্টারে ফাইনালে জিতলেই ষষ্ঠ পদক জয় নিশ্চিত ছিল ভারতীয় শাটলারের ৷ সেক্ষেত্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম মহিলা শাটলার হিসেবে ছ'টি পদকজয়ের কীর্তি গড়তেন রিও অলিম্পিক্সে রুপো এবং টোকিয়োয় ব্রোঞ্জজয়ী শাটলার ৷ কিন্তু শেষ আটে ইন্দোনেশিয়ার পুতরি কুসুমা ওয়ারদানির বিরুদ্ধে ম্য়াচ হারতে হয় সিন্ধুকে ৷ দ্বিতীয় গেম জিতে ম্য়াচে ফিরলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ সিন্ধু হারেন 14-21, 21-13, 16-21 গেমে ৷ কোয়ার্টার থেকে ছিটকে গেলেও নিজের পারফরম্যান্সে খুশি বলে জানিয়েছিলেন দেশের তারকা শাটলার ৷