হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: প্রথম দু'টি রাউন্ডের ধারা অব্য়াহত রেখে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় ম্য়াচেও স্ট্রেট গেমে জয় তুলে নিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু ৷ সেইসঙ্গে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখলেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ৷ সবমিলিয়ে ছ'বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক থেকে একটি জয় দূরে সিন্ধু ৷
- সিন্ধু হারালেন বিশ্বের দু'নম্বরকে: শেষ আটে পা রাখার পথে বৃহস্পতিবার পিভি সিন্ধু হারালেন বিশ্বের দু'নম্বর শাটলার চিনের ঝি জি ওয়াংকে ৷ স্ট্রেট গেমে ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-19, 21-15 ৷ চলতি বছর লাগাতার খারাপ পারফরম্য়ান্সের পর হায়দরাবাদ-কন্যার এদিনের পারফরম্য়ান্স যেন অনেক কিছু জবাব দেওয়ার ৷ প্যারিসে বিশ্বের দু'নম্বরের সামনে সিন্ধু এদিন বোঝালেন এখনও ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনকে দেওয়ার মত তার অনেক কিছু রয়েছে ৷ সেইসঙ্গে চার বছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ আটে পৌঁছে গেলেন তিনি ৷ শেষবার 2021 সালে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে টুর্নামেন্টের শেষ আটে পৌঁছেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু কোয়ার্টারে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে খেতাবজয়ের স্বপ্ন শেষ হয়েছিল তাঁর ৷
- পদকজয় থেকে আর এক ধাপ দূরে: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ষষ্ঠ পদকজয় থেকে আর একধাপ দূরে সিন্ধু ৷ টুর্নামেন্টের 15তম বাছাই ভারতীয় শাটলার শেষ আটের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবেন ইন্দোনেশিয়ার পুতরি কুসুমা ওয়ারদানির ৷ বৃহস্পতিবার ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে সিন্ধুর পারফরম্য়ান্স দেখার পর বিশ্বের ন'নম্বরের বিরুদ্ধেও ভারতীয় শাটলারকে নিয়ে আশাবাদী অনুরাগীরা ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ৷
- ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে লাগাতার অষ্টম জয়: ওয়ার্ল্ড মিটে ঝি জি ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে এই নিয়ে আটবার মুখোমুখি হলেন সিন্ধু ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে সবক'টিতেই ম্য়াচের ফল ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ৷ তবে সবচেয়ে বড় কথা সিন্ধুর খেলায় এদিন ফের দেখা গেল পুরনো ঝলক ৷ যা তাঁকে পদক এনে দিয়েছিল রিও, টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ৷ কিংবা সোনা এনে দিয়েছিলে 2019 বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ৷ এর আগে রাউন্ড অব 64-র ম্য়াচে সিন্ধু হারিয়েছিলেন কালোইয়ানা নালবান্তোভাকে ৷ এরপর রাউন্ড অফ 32-র ম্য়াচে লেতশানা কারুপাথেভানকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় শাটলার ৷
- শেষ আটে ভারতের মিক্সড-ডাবলস জুটি: সিন্ধুর পাশাপাশি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জন্য খুশির খবর মিক্সড-ডাবলসেও ৷ সেখানে হংকংয়ের জুটিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ধ্রুব কাপিলা এবং তানিশা কাস্ত্রো জুটি ৷ প্রথম গেম হেরেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন দু'জনে ৷ ভারতীয় জুটির পক্ষে ম্য়াচের ফল 19-21, 21-12, 21-15 ৷ শেষ আটে তাঁরা মুখোমুখি হবেন মালয়েশিয়ার চেং ট্য়াং জি এবং তোহ ই ওয়েই জুটির ৷