গত মরশুমে বর্ণময় পারফরম্যান্সের পুরস্কার, ব্য়ালন ডি'অর জিতলেন দেম্বেলে

গত মরশুমে বর্ণময় পারফরম্যান্সের পুরস্কার, ব্য়ালন ডি'অর জিতলেন দেম্বেলে
ফেলে আসা মরশুমে 35 গোল করে পিএসজি'র ত্রিমুকুট জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন ফরাসি উইঙ্গার ৷
Published : September 23, 2025 at 10:04 AM IST
প্যারিস, 23 সেপ্টেম্বর: প্যারিস সাঁ জাঁ'র জার্সিতে গত মরশুমে বর্ণময় পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার পেলেন ওসমানে দেম্বেলে ৷ বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে অভিজাত (ব্যক্তিগত) পুরস্কার ব্যালন ডি'অর জিতে নিলেন ফরাসি উইঙ্গার ৷ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দৌড়ে তিনি পিছনে ফেললেন বার্সেলোনার ল্যামিন ইয়ামালকে ৷ তবে স্পেনের বিস্ময় প্রতিভা জিতে নিলেন সেরা যুব ফুটবলারের খেতাব ৷ ফ্রান্সের রাজধানী শহরে থিয়েটার দু সাতেলেয় এদিন ষষ্ঠ ফরাসি ফুটবলার হিসেবে কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহোর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন দেম্বেলে ৷
শেষ ফরাসি ফুটবলার হিসেবে 2022 সালে ব্যালনি ডি'অর গিয়েছিল করিম বেনজেমার ঝুলিতে ৷ এছাড়া ফরাসি ফুটবলার হিসেবে অতীতে কাঙ্খিত এই খেতাব জিতেছেন রেইমন্ড কোপা, মিশেল প্লাতিনি, জিন পিয়ের-পাপিন এবং জিনেদিন জিদান ৷ গত মরশুমে ফরাসি ক্লাব পিএসজি'র হয়ে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 53 ম্য়াচে 35 গোল এসেছে বছর আঠাশের দেম্বেলের থেকে ৷ তাঁর ব্যালন ডি'অর জয় আরও সহজ হয়েছে ক্লাবের ত্রিমুকুট জয়ে ৷ জোড়া ঘরোয়া খেতাব লিগ ওয়ান এবং কুপ দে ফ্রান্স জয়ের সঙ্গে গত মরশুমে প্রথমবারের জন্য ইউরোপ সেরা হয়েছে পিএসজি ৷
Ladies and gentlemen, Ousmane Dembélé is your 2025 Ballon d'Or winner! 💫🏆#ballondor https://t.co/RJfitE94Aj pic.twitter.com/t712ONjp16— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 22, 2025
তাই খেতাব হাতে ব্যক্তিগত সাফল্যকে দলগত অবদান বলেই জানালেন দেম্বেলে ৷ কিলিয়ান এমবাপে ক্লাব ছাড়ার পর কোচ লুইস এনরিকে গত মরশুমে গোলস্কোরিং মেশিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন দেম্বেলেকে ৷ আর ফরাসি উইঙ্গার নয়া পজিশনে উপহার দিয়েছেন স্মরণীয় সব পারফরম্য়ান্স ৷ খেতাব হাতে পেয়ে অনুভূতি প্রকাশে নয়া ব্যালন ডি'অর জয়ী বলেন, "এই মুহূর্তে যেটা ঘটল সেটার কোনও তুলনা হয় না ৷ ভাষাহীন আমি ৷ পিএসজি জার্সিতে অসাধারণ একটা মরশুম কেটেছে ৷ অসামান্য সব অভিজ্ঞতা উপভোগ করেছি আমি ৷ খেতাব হাতে কিছুটা নার্ভাস আমি ৷ এই জয়টা সহজ ছিল না ৷"
A moment for History 🤩#ballondor— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 23, 2025
pic.twitter.com/59GRNvG0nM
পিএসজি সতীর্থদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দেম্বেলে বলেন, "এটা হতে পারে ব্যক্তিগত খেতাব তবে আমার মনে হয় এটা আমরা সকলে জিতেছি ৷" দেম্বেলের সঙ্গে খেতাবি লড়াইয়ে ছিলেন বার্সা উইঙ্গার ল্যামিন ইয়ামাল ৷ তবে এক্ষেত্রে রানার-আপেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বছর আঠারোর কিশোরকে ৷ তবে বর্ষসেরা যুব ফুটবলার হিসেবে খেতাব উঠেছে তাঁর হাতে ৷ সেরা গোলরক্ষক গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা এবং সেরা কোচ নিঃসন্দেহে পিএসজি'র লুইস এনরিকে ৷
বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর খেতাব ধরে রাখলেন বার্সেলোনা এবং স্পেন মিডফিল্ডার আইতানা বোনমাতি ৷ সেইসঙ্গে মিশেল প্লাতিনি এবং লিয়োনেল মেসির নজির ছুঁলেন তিনি ৷ তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে টানা তিনবার এই খেতাব জিতলেন বোনমাতি ৷ 2023, 2024 সালের পর ফের ব্য়ালন ডি'অর এল তাঁর ক্য়াবিনেটে ৷