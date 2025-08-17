কলকাতা, 17 অগস্ট: আর কিছুক্ষণ ৷ শহরের সব পথ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মিশে যাওয়ার অপেক্ষা ৷ রবিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের শেষ আটে কলকাতা ডার্বি ঘিরে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে বরাবরের মত ৷ যদিও বিগত কয়েকবছরের ডার্বির পরিসংখ্য়ান ঘাঁটলে দেখা যাবে ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তবে ইস্টবেঙ্গলকে বদলানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ম্য়াচের আগেরদিন সদর্পে তাঁর ঘোষণা "মোহনবাগানের দুর্বলতা কাজে লাগাতে চাই ৷"
ব্রুজোঁ অবশ্য এই ম্য়াচে পাচ্ছেন না মহম্মদ রশিদকে ৷ পিতৃবিয়োগের কারণে দেশে ফিরেছেন তিনি ৷ ফলে গ্রুপ পর্বে আস্থা জোগানো প্য়ালেস্তাইন ফুটবলারের পরিবর্তে কোয়ার্টার ফাইনালে মাঝমাঠে নির্ভরতা কে দেবেন ? তা নিয়ে চিন্তায় লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ ৷ শনিবার ম্যাচের আগেরদিন অনুশীলনে দীর্ঘক্ষণ ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠক সারেন ব্রুজোঁ ৷ যা ইঙ্গিত তাতে রক্ষণে আনোয়ার-সিবিলে জুটির উপরেই ভরসা রাখবেন লাল-হলুদের গ্যাফার ৷ দুই সাইডব্যাকে শুরু করতে পারেন লালচুংনুঙ্গা এবং মহম্মদ রাকিপ ৷
মাঝমাঠে রশিদের পরিবর্ত হিসেবে সাউল ক্রেসপোর মত ফুটবলার হাতে রয়েছে ব্রুজোঁর ৷ এছাড়াও ভারতীয়দের মধ্যে সৌভিক, জিকসন সিংয়ের মত ফুটবলাররাও রয়েছেন ৷ এবার দেখার অস্কার রশিদের জায়গায় কাকে খেলান ৷ এছাড়া বাকি দুই মিডফিল্ডার হতে পারেন নাওরেম মহেশ এবং মিগুয়েল ফিগুয়েরা। দুই উইংয়ে বিপিন সিং এবং এডমুন্ড লালরিনডিকাকে নিয়ে শুরু করার পথে ইস্টবেঙ্গল ৷ আক্রমণভাগে হয়তো হামিদ আহাদাদেই ভরসা রাখবেন ব্রুজোঁ ৷
অন্যদিকে ভারতীয় ফুটবলে ডার্বির স্পন্দন বুঝে ফেলেছেন মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা ৷ চোট-আঘাত সমস্যা সত্ত্বেও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ডার্বির নীল-নকশা সাজিয়েছেন হোসে মলিনা ৷ ডার্বিতে খেলতে পারছেন না মনবীর সিং এবং কিয়ান নাসিরি ৷ তবু 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব মোলিনার। শুধুমাত্র ফিটনেস ট্রেনিং, সেটপিস এবং টাইব্রেকারের মহড়ায় মোহনবাগান ফুটবলাররা।
Quarter-final 4. Kolkata Derby💪.— Durand Cup (@thedurandcup) August 17, 2025
Two giants. One city. One knockout night. 🔥#BoroMatch #KolkataDerby #MBSGEEBFC #QF4 #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/L54M0IzlCz
সাম্প্রতিক সময়ে মোহনবাগান জার্সিতে বড় ম্যাচের নায়ক দিমিত্রি পেত্রাতোস ৷ তবে রবিবারের ডার্বিতে তিনি শুরু থেকে মাঠে নামবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ শক্তিশালী লাল-হলুদ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে মোলিনার দলের চমক হতে পাড়েন অভিজ্ঞ এই অজি ৷ শনিবার অনুশীলন শেষে মাঠ ছাড়ার আগে বাগানের নয়নের মণি বলে গেলেন, "চেনা ডার্বিতে চেনা ছবিই দেখতে পাচ্ছি ৷ আমি আগেও এই আবেগের সম্মুখীন হয়েছি। এবারেও জেতার জন্য মরিয়া আমরা।"
- ইস্টবেঙ্গলের সম্ভাব্য একাদশ: প্রভসুখন গিল (গোলরক্ষক), আনোয়ার আলি, কেভিন সিবিলে, লালচুংনুঙ্গা, মহম্মদ রাকিপ, সাউল ক্রেসপো, সৌভিক চক্রবর্তী, জিকসন সিং, বিপিন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও হামিদ আহাদাদ ৷
- মোহনবাগানের সম্ভাব্য একাদশ: বিশাল কাইথ (গোলরক্ষক), অভিষেক সিং, আলবার্তো রড্রিগেজ, আশিস রাই, মনবীর সিং, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশী, পাসাং দর্জি তামাং, লিস্টন কোলাসো, সুহেল ভাট ও অনিরুদ্ধ থাপা।