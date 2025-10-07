পুরনো সতীর্থের সঙ্গে বচসা, তবে দুরন্ত সেঞ্চুরিতে জোরালো বার্তা পৃথ্বীর
মুম্বই ছেড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে নাম লিখিয়েছেন ভারতীয় দলে খেলা বছর পঁচিশের ওপেনার ৷
Published : October 7, 2025 at 7:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: ভারতীয় দলের বৃত্ত থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছেন ৷ তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রমাণের মধ্যে দিয়ে ফের জাতীয় দলের কড়া নাড়তে বদ্ধপরিকর পৃথ্বী শ ৷ আর সেই লক্ষ্যে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ মুম্বই ছেড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রে যোগদান ৷ ইতিমধ্যেই নয়া দলের সঙ্গে বুচিবাবু টুর্নামেন্ট খেলে ফেলেছেন ৷ সেখানে সাফল্য পাওয়ার পর এবার নজরে রঞ্জি ট্রফি ৷ মঙ্গলবার সেই রঞ্জি ট্রফির প্রস্তুতি ম্যাচেই পুরনো দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ঝকঝকে শতরান করলেন পৃথ্বী ৷ তবে আউট হয়ে ফেরার সময় বচসায় জড়িয়ে পড়লেন একদা সতীর্থ মুশির খানের সঙ্গে ৷
মহারাষ্ট্রের হয়ে অভিষেক ম্য়াচে বুচিবাবু টুর্নামেন্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন দেশের হয়ে পাঁচটি টেস্ট খেলা এই ক্রিকেটার ৷ পরবর্তীতে একটি হাফসেঞ্চুরিও এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ আগামী 15 অক্টোবর রঞ্জি ট্রফি শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্য়াচে সাফল্যের রেশ জারি রইল বছর পঁচিশের পৃথ্বীর ব্য়াটে ৷ পুনেতে এদিন তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ওপেনিং এই ব্য়াটার খেললেন 220 বলে 181 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস ৷ পৃথ্বী এদিন শতরান পূর্ণ করেন 144 বলে ৷
দেশের হয়ে টেস্ট অভিষেকে সেঞ্চুরি হাঁকানো ওপেনার এদিন ওপেনিংয়ে আর্শিন কুলকার্নির সঙ্গে 305 রানের জুটি বাঁধেন ৷ রঞ্জির আগে শার্দূল ঠাকুর, তুষার দেশপাণ্ডে, শিবম দুবে, তনুষ কোটিয়ান সমৃদ্ধ বোলিং লাইন-আপের বিরুদ্ধে পৃথ্বীর 'ড্যাডি হান্ড্রেড' নিঃসন্দেহে জাতীয় নির্বাচকদের উদ্দেশে একটা জোরালো বার্তা ৷ সবচেয়ে বড় কথা পৃথ্বীর চোখধাঁধানো ইনিংসটি এল তাঁর পুরনো দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৷ মারলেন 21টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ 140 বলে এদিন ঝোড়ো 186 রান আসে পৃথ্বীর ওপেনিং পার্টনার আর্শিনের ব্য়াটেও ৷
তবে আউট হয়ে ফেরার সময় একদা সতীর্থ মুশির খানের সঙ্গে এদিন বচসায় জড়িয়ে পড়েন পৃথ্বী ৷ ব্য়াট উঁচিয়ে সরফরাজ খানের ভাইয়ের দিকে তেড়েও যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ মুশিরের ডেলিভারিতে স্যুইপ হাঁকাতে গিয়ে ডিপ ফাইন-লেগে তালুবন্দি হন পৃথ্বী ৷ এরপর মুশির তাঁর উদ্দেশে কিছু বললে তেড়ে যান প্রাক্তন মুম্বই ক্রিকেটার ৷ দু'জনের মৌখিক বচসার থামাতে এগিয়ে আসেন সতীর্থরাও ৷ শেষমেশ আম্পায়ারের হস্তক্ষেপে পরিস্থিত স্বাভাবিক হয় ৷
এই ঘটনা পুরনো দলের প্রতি পৃথ্বীর বিদ্বেষ কি না জানা নেই, তবে নতুন করে সব শুরু করতেই যে তাঁর দলবদল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ৷ কারণ মুম্বইয়ের হয়ে তাঁর জার্নির শেষ মোটেই সুখের ছিল না ৷ দু'বারের চ্য়াম্পিয়ন মহারাষ্ট্র এবার রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে কেরলের বিরুদ্ধে ৷