শ্রীরামপুর, 17 অগস্ট: পদ্মশ্রী বুলা চৌধুরীর বাড়ি থেকে খোয়া যাওয়া মেডেলের হদিশ পেল পুলিশ। গত 15 অগস্ট প্রকাশ্যে আসে সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়ি থেকে সমস্ত পদক-সহ পদ্মশ্রী পদকও চুরি গিয়েছে ৷ হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়ির পিছনের দরজা ভেঙে বিখ্যাত সাঁতারুর সমস্ত মেডেল চুরি যায়। তারপরই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বুলা চৌধুরী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, 17 অগস্টের সকালেই হাসি মুখ বুলা চৌধুরী ৷
চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ, চুরির খবর সামনে আসার দু'দিনের মধ্যে 295টি পদক ফিরিয়ে দিল। যদিও পদ্মশ্রীর ছোট পদক ও একাধিক ইন্টার ন্যাশনাল পদকের হদিশ এখনও করতে পারেনি পুলিশ, বলে জানিয়েছেন বুলা চৌধুরী। তাঁর কথায়, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পাওয়া পদ্মশ্রী চুরি যায়নি, কসবার বাড়িতেই রয়েছে ৷ কিন্তু যে ছোট মেডেলটি দেওয়া হয় অর্থাৎ যা জামায় লাগিয়ে সম্মান স্বরূপ কোথাও যাওয়া হয় সেই পদকটি খোয়া গিয়েছে যা হিন্দমোটরের বাড়িতেই ছিল ৷ উত্তরপাড়া থানার পুলিশ কৃষ্ণা চৌধুরী নামে একজন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে ৷ পদক ফিরে পেয়ে ও চোর ধরা পড়ায় খুশি প্রাক্তন সাঁতারু ।
পুলিশের বক্তব্য -
- চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে সাঁতারু বুলা চৌধুরী বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া মেডেলের কিনারা করে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "গত 15 অগস্টের সকালে বুলা চৌধুরীর দেবাইপুকুরের বাড়ি থেকে চুরি হয় মেডেলগুলি ৷ আমরা তদন্ত শুরু করি। সবাই উদ্বেগে ছিলাম। একটা বিশেষ দলগঠন হয়। সিআইডির সাহায্য নেওয়া হয়। 295টি মেডেল উদ্ধার হয়েছে। কৃষ্ণা চৌধুরী নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুলা চৌধুরী উদ্বেগে ছিলেন। আমরা পদক ফিরিয়ে দেওয়ার কথা দিয়েছিলাম ৷"
- তিনি আরও বলেন, "অভিযোগের অনেক বেশি পদক উদ্ধার করা হয়েছে। আরও সময় দিলে খোয়া যাওয়া আরও পদক উদ্ধার করতে পারব। আপাতত একজনকে ধরেছি। তার বাড়ি রিষড়ায়। আমাদের ধারণা 12 থেকে 14 তারিখের মধ্যে চুরি হয়েছে। আমরা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি যাতে বাড়ি ফাঁকা না-রাখা হয়। পুলিশি টহল বাড়ানোর ব্যবস্থা করছি।"
হিন্দমোটরেও বুলা চৌধুরীর বাড়ি -
ঘটনাক্রমে জানা যায়, হুগলির হিন্দমোটরে দেবাইপুকুর এলাকায় বাড়ি সাঁতারু বুলা চৌধুরীর ৷ সেই বাড়ির নাম 'সুন্দর বাড়ি' ৷ বুলা চৌধুরী বর্তমানে থাকেন কলকাতার কসবা এলাকায় ৷ মাঝেমধ্যে আসেন হিন্দমোটরের বাড়িতে ৷ সেখানেই তাঁর সমস্ত পুরস্কার, সাঁতারের সময়ের বিভিন্ন কীর্তির ছবি, রাষ্ট্রপতি-সহ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তোলা বহু ছবি সাজানো ছিল ৷ কিন্তু গত শুক্রবার সকালে (15 অগস্ট) দেখা যায় যে, ওই বাড়ির শোকেস থেকে উধাও বুলা চৌধুরীর অধিকাংশ মেডেল ৷
চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে
বুলা চৌধুরী নামী ব্যক্তিত্ব ৷ তাই তাঁর বাড়িতে চুরির খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি ৷ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ তারা সবটা খতিয়ে দেখে ৷ চুরির খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাজির হন বুলা নিজেও ৷ পরে পুলিশের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ তদন্ত শুরু হয় ৷
বুলা চৌধুরীর ভাইয়ের জন্যই মেডেল চুরি প্রকাশ্যে আসে -
তবে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, বুলা চৌধুরীর ভাইয়ের কথায় ৷ তাঁর ভাইয়ের কথায় জানা গিয়েছে, "আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কসবার বাড়ি থেকে হিন্দমোটরের ওই বাড়ি থেকে আসার কথা ছিল বুলা চৌধুরীর ৷ সেই কারণে 'সুন্দর বাড়ি'তে সাফ-সাফাই করানোর জন্য তাঁর ভাই দোলন চৌধুরী আসেন ৷ তখনই চুরির বিষয়টি প্রকাশ্য়ে আসে ৷ দোলন চৌধুরী সেদিন বলেছিলেন, দিদি কসবায় থাকেন ৷ মাঝেমাঝে এখানে আসেন ৷ দিদি এখানে আসবেন ৷ সেই কারণে সাফাই করাতে এসেছিলাম ৷ তখন দেখলাম সব পদক-সহ সবকিছু চুরি হয়ে গিয়েছে ৷"
পদ্মশ্রীও খুঁজে দেওয়া হোক -
তবে পুলিশি তৎপরতায় খোয়া যাওয়া 295টি মেডেল উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ তারপরই মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, "জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেডেল অর্থাৎ যে পদক এখনও উধাও তা যেন খুঁজে বার করা হয় ৷" তাঁর বক্তব্য, "পদ্মশ্রী প্রাপকদের দু'টি মেডেল দেওয়া হয়। তার মধ্যে ছোট মেডেলটি খোয়া গিয়েছে। সেই পদকও যেন খুঁজে বার করে পুলিশ ৷" আগামিদিনে হিন্দমোটরের বাড়িকে মিউজিয়াম করার চিন্তাভাবনা নিচ্ছেন বুলা চৌধুরী ৷
বুলা চৌধুরীর বক্তব্য -
- পদক ফিরে পেয়ে প্রাক্তন সাঁতারু বুলা চৌধুরী বলেন, "পদ্মশ্রী সম্মান যখন দেওয়া হয়, তখন দু'টি পদক দেওয়া হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রপতি পরিয়ে দিয়েছিলেন (বড় পদকটি) যা কসবার বাড়িতে আছে। অন্যটি ছোট পদক, যা পরে (পোশাকে আটকে) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া যায়, সেই পদকটি এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।" বাড়িতে ভালো করে খুঁজে দেখবেন বলে জানিয়েছেন বুলা চৌধুরী। আরও অনেক পদক পাওয়া যায়নি যা পুলিশও খুঁজে দেখবে বলে জানানো হয়েছে ৷
- প্রাক্তন সাঁতারু আরও বলেন, "এগুলি শুধু পদক না আমার আবেগ। 6 বছর বয়স থেকে সাঁতার কাটছি। দেশ-বিদেশের অনেক পদক ও সম্মান পেয়েছি। যেদিন চুরি হল মন ভেঙে গিয়েছিল। আমি মুখ্যসচিবকে জানিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলব ভেবেছিলাম। তার আগেই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং চন্দননগর পুলিশের দল আমার পদক উদ্ধার করেছে। তাঁরা যে এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে আমি ভাবতেও পারিনি। আমার দেবাইপুকুরের বাড়িতে একটি মিউজিয়াম করার কথা ভাবছি।"