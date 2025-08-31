হায়দরাবাদ, 31 অগস্ট: সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের বাড়বাড়ন্তের যুগে তুমি ছিলে ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটের সৌন্দর্য্যের আরেক নাম ৷ এই ভাষাতেই চেতেশ্বর পূজারাকে অবসরের অভিনন্দন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সম্প্রতি ক্রিকেটের সকল ফরম্য়াট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন রাহুল দ্রাবিড় পরবর্তী ভারতীয় টেস্ট ব্য়াটিংয়ের স্তম্ভ চেতেশ্বর পূজারা ৷ অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর 'মিস্টার ডিপেন্ডবল' পূজারা অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে গিয়েছেন ৷ তাঁকে ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাবড় ক্রিকেটাররা ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর খোলা চিঠি নিঃসন্দেহে আলাদা বার্তা বহন করে ৷
তাঁকে লেখা নরেন্দ্র মোদির চিঠি সোশাল মিডিয়ায় (এক্স) এদিন পোস্ট করে প্রত্যুত্তরে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার লেখেন, "অবসরগ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে প্রশস্তিসূচক এই চিঠি পেয়ে গর্বিত ৷ উষ্ণ আবেগে বহুল প্রশংসা করেছেন তিনি ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে পা রাখার আগে আমি মাঠে কাটানো সমস্ত স্মৃতি এবং এহেন প্রশংসা যত্নে রাখতে চাই ৷ ধন্যবাদ স্যর ৷"
পূজারার উদ্দেশে খোলা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, "ক্রিকেটের সরল ফরম্য়াট থেকে তোমার অবসরগ্রহণের খবর আমি পেয়েছি ৷ অবসর ঘোষণার পরবর্তী সময়ে ঈর্ষণীয় কেরিয়ারের জন্য অনুরাগী এবং ক্রিকেটজগতের তাবড় ব্যক্তিত্বদের প্রশংসা তোমার কাছে এসেছে ৷ আমিও দুর্ধর্ষ ক্রিকেট কেরিয়ারের জন্য তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি ৷"
এখানেই শেষ নয় ৷ মোদি আরও লেখেন, "সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের যুগে তুমি ছিলে ক্রিকেটের লম্বা ফরম্য়াটে সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ ৷ তোমার অবিচলিত মেজাজ এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে মনোযোগী ব্যাটিং ভারতীয় ব্য়াটিং-লাইন আপে তোমায় অবলম্বন তৈরি করেছিল ৷" বিদেশের মাটিতে শক্তিশালী বোলিং লাইন-আপের বিরুদ্ধে পূজারার নাছোড় লড়াইয়ের কথা খোলা চিঠিতে লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিরাট কোহলির নেতৃত্বে অজিভূমে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ে ব্যাট হাতে পূজারার ভূমিকা নিয়ে আলাদা সব বাক্য খরচ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
I was honoured to receive a letter of appreciation on my retirement from our Honourable Prime Minister. The warm sentiments expressed are much appreciated. While I venture into my second innings, I cherish every memory on the field, and all the love and appreciation I have… pic.twitter.com/s74fIYrboM— Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 31, 2025
দীর্ঘ দু'বছরেরও বেশি সময় টেস্ট না-খেলা পূজারা গত রবিবার ক্রিকেটের সকল ফরম্য়াট থেকে অবসর ঘোষণা করেন ৷ দেশের হয়ে 103টি টেস্ট খেলা টপ-অর্ডার ব্য়াটার শেষ ম্য়াচটি খেলেছিলেন 2023 সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৷ পাশাপাশি ভারতের হয়ে পাঁচটি ওয়ান-ডে ম্য়াচও খেলেছেন এই সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷
13 বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে 103 টেস্টে 19টি শতরান সহযোগে সৌরাষ্ট্র ব্য়াটারের নামের পাশে রয়েছে 7,159 রান ৷ গড় 43.60 ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে আমেদাবাদে 2012 সালে অপরাজিত 206 রান টেস্ট ক্রিকেটে পূজারার সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ পাশাপাশি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 278 ম্যাচে 66টি শতরান-সহ পূজারার ঝুলিতে রয়েছে 21,301 রান ৷