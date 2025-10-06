ETV Bharat / sports

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স, প্যারা-অ্যাথলিটদের অভিনন্দন মোদির

ছ'টি স্বর্ণপদক-সহ মোট 22টি পদক জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদকতালিকায় দশে শেষ করেছে ভারত ৷

MODI HAILS INDIAN PARA ATHLETES
প্যারা-অ্যাথলিটদের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 6:12 PM IST

হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: দেশের মাটিতে শেষ হল বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ৷ রবিবার প্রতিযোগিতার শেষদিন দেশের ক্রীড়া অনুরাগীদের নজর ছিল নভদীপ সিংয়ের দিকে ৷ প্যারিসে সোনা জিতে প্রচারের আলোয় আসা বর্শাবাহক নয়াদিল্লিতে এদিন ভারতকে এনে দেন রুপো ৷ এছাড়া অন্তিমদিন আরও তিন পদক জিতে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বকালের সেরা পারফরম্য়ান্স তুলে ধরলেন ভারতের প্রতিযোগীরা ৷ ছ'টি সোনা-সহ 22 পদক জিতে পদকতালিকায় দশে শেষ করা ভারতীয় দলকে সোমবার অভিনন্দনে ভরালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

ছ'টি সোনার পাশাপাশি ন'টি রুপো এবং সাতটি ব্রোঞ্জ সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্সে জিতেছেন ভারতীয়রা ৷ তাই পদকজয়ী সকল অ্যাথলিট সর্বোপরি ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদি এদিন লেখেন, "আমাদের প্য়ারা অ্যাথলিটরা ঐতিহাসিক পারফরম্য়ান্স করেছে ৷ যা এবারের প্যারা-অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপকে স্পেশাল করে তুলেছে ৷ ভারতীয় দল নিজেদের সেরা পারফরম্য়ান্স তুলে ধরেছে ৷ 6টি সোনা-সহ 22টি পদক জয়ী আমাদের অ্যাথলিটদের অভিনন্দন ৷ তাঁদের সাফল্য বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে ৷ আমি দেশের সকল প্রতিযোগী এবং প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য গর্বিত ৷ একইসঙ্গে আগামীর জন্য সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ৷"

আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত আক্ষরিক অর্থেই মাইলস্টোন গড়ল বিশ্ব প্যারা-অ্যাথলেটিক্স আয়োজন করে ৷ আয়োজক হিসেবে এলিট ক্লাবে প্রবেশের পথে রাজধানীর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম একশোরও বেশি দেশের 2,200 জন অ্যাথলেটিক্সকে আমন্ত্রণ জানায় ৷ যাঁরা 186টি ভিন্ন পদকের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে তাই আরও লেখেন, "দিল্লিতে এরকম একটি টুর্নামেন্টের আয়োজন ভারতের জন্যও গর্বের বিষয় ৷ অংশগ্রহণকারী প্রায় একশোটি দেশের অ্যাথলিট এবং সাপোর্ট স্টাফদের আমার কৃতজ্ঞতা ৷"

SIMRAN SHARMA
সিমরন শর্মা (IANS)

মহিলাদের 100 মিটার T12 ইভেন্টে সিমরন শর্মার সোনা, পুরুষদের হাইজাম্প T47 ইভেন্টে নিশাদ কুমারের সোনা, F46 পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রো'য়ে রিঙ্কু হুডার সোনাজয়ের পারফরম্য়ান্স ভারতের হয়ে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়ে যাবে এই বিশ্ব প্যারা অ্যাখলেটিক্স ইভেন্টে ৷ আর সর্বকালের এই সেরা পারফরম্যান্সের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান অনস্বীকার্য ৷ 2022 সালে জাপানের কোবে শহরে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ভারত ষষ্ঠস্থান পেলেও তাঁদের পদক সংখ্যা ছিল 17 ৷ এ বছর স্বর্ণপদকের সংখ্য়া না-বাড়লেও সার্বিকভাবে পাঁচটি বেশি পদক জিতেছেন ভারতীয় অ্য়াথলিটরা ৷

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো কেন্দ্রীয় সরকারের টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিমের (TOPS) 23 জন এবং খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের 22 জন অ্যাথলিট ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বিশ্ব চ্য়াম্পিয়নশিপে ৷ গতবছর প্যারিসেও প্য়ারালিম্পিক্সের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স করেছিলেন দেশের অ্যাথলিটরা ৷ সাতটি সোনা-সহ সর্বমোট 29টি পদক সেখানে জিতেছিলেন তাঁরা ৷

