ঐতিহ্যের গুরুকুলে বাংলায় মল্লযুদ্ধের সংস্কৃতি ফেরাতে অক্লান্ত ছিয়াত্তরের 'গুরুজি'

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সের আগে কেডি যাদব যে আখড়ায় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সেই পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি এখন রাজ্যের একমাত্র কুস্তি অ্যাকাডেমি ৷
Published : September 6, 2025 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: সুশীল-সাক্ষী-বজরংদের বহু আগে অলিম্পিক্স থেকে মল্লযুদ্ধে সোনা এনেছিলেন কেডি সিং ৷ আর সেই পদকজয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল বাংলার ৷ আরও ভালো করে বলতে গেলে শহর কলকাতার ৷ কারণ কেডি যাদব-সহ দেশের অন্য়ান্য পালোয়ানরা 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' অংশগ্রহণের প্রস্তুতি সেরেছিলেন জোড়াবাগান পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতির আখড়ায় ৷
দিল্লি, হরিয়ানা কিংবা পঞ্জাবে যেমন কুস্তির আখড়া যত্রতত্র, মহল্লা-মহল্লায় আয়োজিত হয় দঙ্গল; বাংলাও একসময় পরিচিত ছিল কুস্তির আখড়ার জন্য ৷ নামী পালোয়ানরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরাজ্যে আসতেন মল্লযুদ্ধ করতে ৷ মাটির আখড়ায় পালোয়ানরা তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন জমিদার কিংবা রাজার অধীনে কাজ করতেন ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কুস্তি শিখেছিলেন ছোটবেলায় ৷ পরবর্তীতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন রাজ্যের পালোয়ানদের আমন্ত্রণ করে কুস্তির আয়োজন করেছিলেন তিনি ৷ একসময় পালোয়ানদের আস্তানা হয়ে উঠেছিল এ রাজ্য ৷
বাংলায় মল্লযুদ্ধের সেই সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা ছিল জোড়াবাগান পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতি ৷ পেশাদার কুস্তিগীরদের মধ্যে সাই পালোয়ান, মওলা পালোয়ান, রামধারী পালোয়ান পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতে তাঁদের প্রস্তুতি সারতেন ৷ কম যেতেন না অ্যামেচার কুস্তিগীররাও ৷ নির্মল বোস 1948 ও 1952 অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি সেরেছিলেন এখানেই ৷ এছাড়া কেপি রায়, নিরঞ্জন দাসদের অলিম্পিক্স প্রস্তুতিও ছিল পঞ্চানন ব্য়ায়াম সমিতির আখড়ায় ৷ 1951 এশিয়ান গেমসের জন্য যোগেশ্বর সিং, 1953 সালে বুদাপেস্টে বিশ্ব যুব উৎসব ও ইন্দো-জাপান মিটের প্রস্তুতি পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতেই নিয়েছিলেন শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্য়ায় ৷
তবে বাংলায় মল্লযুদ্ধের সেই সোনালি দিন অতীত ৷ অস্তমিত জায়গা থেকে পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতির হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বাংলার কুস্তি ৷ আর স্টিয়ারিংটা যাঁর হাতে তিনি অসিত সাহা ৷ অ্য়াকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে যিনি পরিচিত 'গুরুজি' নামে ৷ তাই অ্যাকাডেমিকে গুরুকুল ডাকাতেও কোনও ভুল নেই ৷ তবে সাবেক পঞ্চানন সমিতির মত আখড়ায় আর মাটির রিং নেই ৷ বদলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যের একমাত্র অ্যাকাডেমিতে এসেছে সিন্থেটিক ম্যাট ৷
76 বছর বয়সী অসিত সাহার কড়া নজরদারিতে নন্দন দেবনাথ, শ্বেতা দুবেরা মগ্ন আগামীর সাক্ষী-বজরংদের তৈরিতে ৷ নন্দন দেবনাথের সংগ্রামী জীবনে স্থিতি আনতে চাকরি দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কিন্তু নন্দন আর্ন্তজাতিক স্তরে কুস্তির রেফারি হওয়ার চেষ্টায়। কুস্তিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন গুরুজি অসিত সাহার হাত ধরে ৷ তাঁর কোচিংয়েই 2021 সালে রাজ্য সেরা হয়েছেন, জাতীয়স্তরে পদক জিতেছেন নন্দন ৷ তিনি বলছেন, "রাজ্যজুড়ে কুস্তির পরিবেশ বদলাচ্ছে ৷ জেলায়-জেলায় কুস্তির পরিকাঠামো গড়ে উঠছে ৷ সেই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে পঞ্চানন ব্যায়াম রেসলিং অ্যাকাডেমি ৷ উন্নত ম্যাট সরবরাহ করা হচ্ছে জেলার কুস্তির আখড়ায় ৷ তা সত্ত্বেও সকলে যে আধুনিক ম্যাটে কুস্তি করছেন তা নয়, এখনও মাটির আখড়ায় কুস্তি হচ্ছে ৷"
সবমিলিয়ে সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে থেকে যথাযথ পরিকাঠামোয় ভবিষ্যতের পালোয়ানদের তৈরির চেষ্টায় অসিত সাহা ৷ পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতির ঐতিহ্যে যোগ হয়েছে আধুনিকতা ৷ এখানে ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যেখানে সাবেক কুস্তির সরঞ্জাম, ছবি, কিংবদন্তি পালোয়ানদের ব্যবহৃত জিনিস সংরক্ষিত করা হয়েছে ৷ এই প্রকাণ্ড কর্মকাণ্ডের মাথা গুরুজি বলছেন, "সোনালি অতীত হয়তো ছোঁয়া সম্ভব নয় ৷ তবে বাংলার কুস্তি শেষ হয়ে গিয়েছে তা মানতে রাজি নই ৷ মাঝে একটা সময় পিছিয়ে পড়েছিলাম ৷ তবে হারিয়ে যাইনি ৷ কুস্তি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে ৷ বাঙালি কুস্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা সরিয়ে এগিয়ে আসছে ৷ জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাচ্ছি ৷ অচিরেই সিনিয়র পর্যায়েও সফল হবে অ্যাকাডেমির পালোয়ানরা ৷"