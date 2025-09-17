পিছিয়ে গেল পাকিস্তান-আমিরশাহি ম্য়াচ, এশিয়া কাপে চূড়ান্ত নাটক

পিছিয়ে গেল পাকিস্তান-আমিরশাহি ম্য়াচ, এশিয়া কাপে চূড়ান্ত নাটক
সন্ধে আটটার পরিবর্তে পাকিস্তান বনাম আমিরশাহি ম্যাচ শুরু হচ্ছে ভারতীয় সময় রাত ন'টায় ৷
Published : September 17, 2025 at 7:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: হুঁশিয়ারি মতো শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্য়াচ বয়কট করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ ম্য়াচ শুরুর আগে এমনই খবরে ছেয়ে যায় সোশাল মিডিয়া ৷ জিও নিউজের রিপোর্ট উল্লেখ করে সমস্ত সংবাদমাধ্যম দাবি করতে থাকে কথামতো ম্য়াচ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান দল ৷ কিন্তু শেষমেশ পাকিস্তান-আমিরশাহি ম্য়াচ হচ্ছে, তবে তা শুরু হবে এক ঘণ্টা দেরিতে ৷ যা নিশ্চিত করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ৷
হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কের মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্য়াচ থেকে নাম প্রত্যাহারের হুঁশিয়ারি দিয়ে আইসিসি'কে চিঠি দিয়েছিল পিসিবি ৷ হ্য়ান্ডশেক-বিতর্কে সেখানে ম্য়াচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে দায়ী করে টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল তাঁরা ৷ ভারত-পাক ম্যাচে আইসিসি'র আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে, এই মর্মে গোটা বিষয়টির তদন্ত দাবি করেছিল তাঁরা ৷ আইসিসি তাঁদের প্রথম আবেদন প্রত্যাখ্য়ান করার পর পিসিবি'র তরফে আইসিসি'র কাছে মঙ্গলবার আরও একটি মেইল যায় বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর ৷ যেখানে পাইক্রফটের পরিবর্তে বুধবারের ম্যাচ পরিচালনার জন্য রিচি রিচার্ডসনকে দায়িত্ব দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল তাঁরা ৷
Match 10 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 17, 2025
All to play for, all on the line for Pakistan & UAE. 🥊
It's do-or-die for both sides, with the winner moving on and the other bowing out of the tournament.#PAKvUAE #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/qq89bfu2Dk
সম্ভবত সেই আবেদনও নাকচ হওয়ায় আমিরশাহি ম্য়াচ থেকে নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করে ৷ কারণ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্য়াচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে দেখা যাওয়ার পর জল্পনা তীব্র হয় ৷ তবে পাইক্রফট যে ম্য়াচ পরিচালনা করছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এরইমধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট ছিল, বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির নির্দেশ মেনে হোটেলরুমে বন্দি রয়েছেন পাক ক্রিকেটাররা ৷ কয়েকজনকে বাস থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলেও খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ কিন্তু সব জল্পনা উড়িয়ে শেষমেশ মাঠে নামছে পাকিস্তান ৷ জানা গিয়েছে ক্রিকেটারদের স্টেডিয়ামের উদ্দেশে রওনার নির্দেশ দেওয়ার আগে প্রাক্তন দুই চেয়ারম্যান রামিজ রাজা এবং নাজম শেট্টির সঙ্গে আলোচনা করেন বর্তমান চেয়ারম্য়ান নকভি ৷ তারপরই নেওয়া হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৷
পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করলে এশিয়া কাপ থেকে ছুটি হয়ে যেত তাঁদের ৷ কারণ পাকিস্তান ম্য়াচ না-খেললে পুরো পয়েন্ট প্রতিপক্ষ আরব আমিরশাহির ঝুলিতে যেত ৷ ওমান ম্য়াচে জয়ের পর এই ম্য়াচ থেকে পুরো পয়েন্টের অর্থ চার পয়েন্ট নিয়ে সুপার-ফোরে পৌঁছে যেত আয়োজকরা ৷ বুধবার সকালে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল, হুঁশিয়ারি দূরে সরিয়ে আমিরশাহি ম্য়াচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ৷ কিন্তু ম্য়াচ রেফারির বদল চেয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাকে ফের চিঠি দিয়েছে তাঁরা ৷ শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় আবেদনও নাকচ হল তবে এশিয়া কাপে ম্য়াচ না-খেলার সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল পাকিস্তান ৷