হম্বিতম্বিই সার, মত বদলে আমিরশাহির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে পাকিস্তান !
অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়ে আইসিসি'র কাছে গিয়েছিল পিসিবি ৷ দেওয়া হয়েছিল এশিয়া কাপে আর না-খেলার হুঁশিয়ারিও ৷
Published : September 17, 2025 at 2:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: হুঁশিয়ারি, আস্ফালনই সার ৷ বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্য়াচের আগে নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, সব স্বাভাবিক থাকলে এশিয়া কাপে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে বুধবার আমিরশাহি ম্য়াচে নামছে পাকিস্তান ৷ তবে ম্যাচ রেফারি অ্য়ান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জারি রেখেছে তাঁরা ৷ রিপোর্টে বলা হয়েছে, জিম্বোবোয়ের ম্য়াচ রেফারিকে সরিয়ে তাঁদের বাকি ম্য়াচগুলোর দায়িত্ব দেওয়া হোক রিচি রিচার্ডসনকে ৷ এই মর্মে পিসিবি আরও একটি চিঠি লিখেছে আইসিসি'কে ৷
পিটিআই'য়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ম্য়াচ খেলতে নামার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বদল করলেও মঙ্গলবার রাতে পাইক্রফটের বদলি চেয়ে পিসিবি আরেকটি মেইল করেছে আইসিসি'কে ৷ তবে পাকিস্তানের সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে কি না, তা পরিষ্কার নয় এখনও ৷ উল্লেখ্য, বুধবার আমিরশাহির বিরুদ্ধে পাকিস্তান ম্যাচের দায়িত্বে রয়েছেন পাক বোর্ডের রোষের মুখে পড়া অ্যান্ডি পাইক্রফট-ই ৷ প্রথম চিঠিতে টুর্নামেন্ট থেকে জিম্বাবোয়ের ম্যাচ রেফারির অপসারণ দাবি করেছিল পাক ক্রিকেট বোর্ড ৷ কিন্তু তা প্রত্যাখ্য়ান করেছিল বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷
Pakistan's demand to remove Andy Pycroft from panel of match referees for Asia Cup has been rejected: ICC source— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2025
ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার এশিয়া কাপে হাইভোল্টেজ ভারত-পাক ম্যাচে ৷ যে ম্য়াচে সাত উইকেটে সহজ জয় তুলে নিয়ে কার্যত সুপার-ফোর পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ পরবর্তীতে আমিরশাহির কাছে ওমানের হারে সুপার-ফোর নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সূর্যকুমার যাদব অ্য়ান্ড কোম্পানির ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচের ফলাফল ছাপিয়ে শিরোনামে উঠে আসে হ্যান্ডশেক-বিতর্ক ৷ সেদিন ম্যাচের আগে টসের সময় পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে করমর্দন থেকে বিরত ছিলেন ভারতীয় দলের কাউন্টার-পার্ট ৷ এমনকী ম্য়াচ জয়ের পরেও পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেনি ভারতীয় দল ৷ প্রতিবাদে অধিনায়ক আঘকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাঠানো হয়নি পাক ম্যানেজমেন্টের তরফে ৷
পরবর্তীতে ম্য়াচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের উপর রোষ গিয়ে পড়ে পাক বোর্ডের ৷ তাঁদের অভিযোগ ছিল গোটা বিষয়টিতে কলকাঠি নেড়েছেন পাইক্রফট-ই ৷ সলমন আঘাকে জিম্বাবোয়ের ম্য়াচ রেফারি সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দনে বাধা দিয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছিল পিসিবি'র তরফে ৷ যদিও ম্য়াচ শেষে ভারত অধিনায়ক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, কিছু বিষয় স্পোর্টসম্য়ান স্পিরিটের বাইরে গিয়েও ভাবতে হয় ৷ দেশের সশস্ত্র সেনা এবং পহেলগাঁও হামলায় নিহতদের উদ্দেশে জয় উৎসর্গ করে কড়া অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সূর্য ৷ কিন্তু বিতর্ক সেখানে থামেনি ৷
ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণকে 'অখেলোয়াড়সুলভ' আখ্যা দিয়ে পাইক্রফটে কাঠগড়ায় তোলে পিসিবি ৷ পুরো ঘটনায় নিষ্ক্রিয় থেকে জিম্বাবোয়ের ম্য়াচ রেফারি আইসিসি'র আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে দাবি করেছিল পিসিবি ৷ তাই সংশ্লিষ্ট ম্য়াচ রেফারির অপসারণ চেয়ে আইসিসি'র কাছে গিয়েছিল তাঁরা ৷ এমনকী দাবি মানা না-হলে আমিরশাহির বিরুদ্ধে দল না-নামানোর হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু আইসিসি তা প্রত্যাখ্যান করে ৷ কথামতো পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নিলে নিঃসন্দেহে তাঁদের বড়সড় আর্থিক জরিমানার সামনে পড়তে হত ৷ তাছাড়া নাম প্রত্যাহার করলে এসিসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হত ৷ সবমিলিয়ে সিদ্ধান্ত বদল করে আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্য়াচ খেলার পথে পাকিস্তান ৷