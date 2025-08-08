হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: বিলেতে খেলতে গিয়ে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটার হায়দার আলি ৷ গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পুলিশের গ্রেফতারির পর 24 বছর বয়সি ব্যাটারকে সাসপেন্ড করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ৷ এক বিবৃতিতে হায়দারকে সাসপেনশনের কথা জানিয়েছে পিসিবি ৷
পাকিস্তান-এ দলের হয়ে সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন হায়দার আলি ৷ সফরের মাঝেই ধর্ষণের মারাত্মক অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে ৷ পাক বংশোদ্ভূত একটি মেয়ে হায়দারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনেন গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পুলিশের কাছে ৷ মারাত্মক অভিযোগে পরবর্তীতে পাক ক্রিকেটারকে ক্যান্টারবেরি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এ বিষয়ে টেলিকম এশিয়ার রিপোর্ট উদ্ধৃত করা হয়েছে সংবাদসংস্থা আইএএনএসে ৷ যেখানে এক সূত্র বলেছে, "পাক বংশোদ্ভূত একটি মেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে হায়দারের বিরুদ্ধে ৷"
সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানিয়েছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হায়দারের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ যদিও পরবর্তীতে জামিনে মুক্ত হয়েছেন পাক ব্য়াটার ৷ 17 জুলাই থেকে 6 অগস্ট ক্যান্টারবেরিতে ইংল্যান্ড-এ দলের বিরুদ্ধে জোড়া তিনদিনের ম্য়াচে অংশ নিয়েছিল পাকিস্তান-এ দল ৷ গত 3 অগস্ট গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টার পুলিশ হায়দারকে গ্রেফতার করে বলে জানা গিয়েছে ৷ পাক ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে ৷ পুরো তদন্ত প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাঁদের ক্রিকেটারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ৷ তবে তদন্তের রিপোর্ট যতদিন না-আসছে ততদিন হায়দারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে পিসিবি'র তরফে ৷
টেলিকম এশিয়াকে দেওয়া পাক ক্রিকেট বোর্ডের মুখপাত্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা আইএএনএস লিখেছে, "আমাদের ঘটনার ব্যাপারে এবং তদন্তের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়েছে ৷ তদন্ত যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে আমরা হায়দার আলিকে সাসপেন্ড করেছি ৷" পিসিবি তরফেও হায়দারের ঘটনায় যুক্তরাজ্যে আলাদা অনুসন্ধান এবং তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পিসিবি মুখপাত্র ৷ ম্য়াচের মাঝেই ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতারির সময় হায়দার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের সময় হায়দার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন বলে জানিয়েছে সূত্র ৷
উল্লেখ্য, 2020 সালে ম্য়াঞ্চেস্টারে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধেই আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল হায়দার আলির ৷ দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত জোড়া টি-20 এবং 35টি টি-20 ম্য়াচ খেলে ফেলেছেন তিনি ৷ তিনটি হাফসেঞ্চুরি-সহ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 505 রান ৷