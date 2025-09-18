'নাটকীয়' ম্যাচ জিতে সুপার-ফোরে শাহিনরা, রবিবার ফের ভারত-পাক

'নাটকীয়' ম্যাচ জিতে সুপার-ফোরে শাহিনরা, রবিবার ফের ভারত-পাক
বুধবার এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় পাক বনাম আমিরশাহি ম্য়াচ ৷ পিসিবি'র আবেদন নাকচ করে ম্য়াচ রেফারির দায়িত্বে রাখা হয় অ্য়ান্ডি পাইক্রফটকেই ৷
Published : September 18, 2025 at 9:47 AM IST
দুবাই, 18 সেপ্টেম্বর: নাটকের পর নাটক ৷ শেষমেশ ম্য়াচ বয়কটের হুঁশিয়ারি সরিয়ে বুধবার দুবাইয়ে ডু অর ডাই ম্য়াচে নামল পাকিস্তান ৷ শুধু মাঠে নামাই নয়, প্রত্য়াশামতো জিতে সুপার-ফোরে জায়গা করে নিল সলমন আলি আঘা অ্যান্ড কোং ৷ আয়োজক আমিরশাহির বিরুদ্ধে এদিন পাকিস্তানের 41 রানে জয়ে নাটকীয়তা সেই অর্থে ছিল না ৷ তবে নাটক চলল ম্য়াচ শুরুর আগে কয়েকঘণ্টা ৷
ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দ্বিতীয়বার আইসিসি'কে যে মেইল করেছিল, তাও প্রত্যাখ্যান করে বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি ৷ এরপর পাকিস্তান ম্য়াচ বয়কট করেছে বলে জিও নিউজের রিপোর্ট সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ক্রিকেটারেদের হোটেল ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে বলেও খবর সামনে আসে ৷ তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পরিষ্কার হয় ৷ জানা যায়, বোর্ডের দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা এবং নাজম শেট্টির সঙ্গে আলোচনার পর ক্রিকেটারদের ম্য়াচ খেলার অনুমতি দিয়েছেন পাক বোর্ড ৷ তবে ম্য়াচ শুরু হয় এক ঘণ্টা দেরিতে ৷
পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্য়ান মহসিন নকভি টুইট করে ম্য়াচ খেলার কথা স্পষ্ট করেন ৷ ভারতীয় সময় রাত 9টায় শুরু হয় ম্য়াচ ৷ ম্য়াচ রেফারির দায়িত্বে বহাল রাখা হয় জিম্বাবোয়ের অ্যান্ডি পাইক্রফটকেই ৷ টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় আমিরশাহি ৷ ফকহর জামানের হাফসেঞ্চুরি এবং শেষদিকে শাহিন আফ্রিদির ঝোড়ো ব্যাটে 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 146 রান তোলে পাকিস্তান ৷ 36 বলে 50 রান করে জামান ৷ মারেন দু'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ তিনটি চার, দু'টি ছয়ে 14 বলে 29 রানের ক্যামিয়ো আসে আফ্রিদির ব্যাটে ৷
Pakistan pick up a tremendous win and make it to the next stage! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 17, 2025
The 🇵🇰 bowlers put up a terrific fight to hold back the opposition & power through to victory!#PAKvUAE #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/KZHBRrxIgH
রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় পর্যন্ত অবশ্য বেশ সুবিধাজনক জায়গায় ছিল গত ম্য়াচে ওমানকে হারিয়ে সুপার-ফোরের দৌড়ে টিকে থাকা আমিরশাহি ৷ তৃতীয় উইকেটে ধ্রুব পরাসর এবং রাহুল চোপড়ার 48 রানের জুটিতে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির ৷ কিন্তু 14তম ওভারে ধ্রুব পরাসর 20 রানে আউট হতেই ভেঙে পড়ে আমিরশাহির ব্য়াটিং লাইন-আপ ৷ মাত্র 22 বলে শেষ সাতটি উইকেট হারায় তাঁরা ৷ তিন উইকেটে 85 রান থেকে 17.4 ওভারে 105 রানে গুটিয়ে যায় আমিরশাহির ব্য়াটিং ৷ পাকিস্তানের হয়ে দু'টি করে উইকেট যায় শাহিন আফ্রিদি, হ্য়ারিস রাউফ এবং আব্রার আহমেদের ঝুলিতে ৷
41 রানে জিতে গ্রুপ-এ'র দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে সুপার-ফোর নিশ্চিত করল পাকিস্তান ৷ যার অর্থ আগামী রবিবার পরের পর্বে ফের মুখোমুখি ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ আগামিকাল গ্রুপের শেষ ম্য়াচে ওমানের বিরুদ্ধে খেলবে টিম ইন্ডিয়া ৷