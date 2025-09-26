বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ফের ভারতের সামনে পাকিস্তান, বদলার হুঁশিয়ারি আঘার

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ফের ভারতের সামনে পাকিস্তান, বদলার হুঁশিয়ারি আঘার
লো-স্কোরিং ম্যাচে পাকিস্তানকে জেতালেন বোলাররা । তিন উইকেটে ম্যাচের সেরা আফ্রিদি ।
Published : September 26, 2025 at 8:35 AM IST
দুবাই, 26 সেপ্টেম্বর: সুপার-ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে বুধবার বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছিল ভারত । আর বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ । অর্থাৎ, যে দল জিতবে তাঁরাই ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে বলে ঠিক ছিল । লো-স্কোরিং ভার্চুয়াল সেমিতে এদিন দুবাইয়ে 'টাইগার' বধ করল পাকিস্তান। সেইসঙ্গে প্রথমবার এশিয়া কাপের খেতাবি লড়াইয়ে ভারতের সামনে তাঁরা । আগামী রবিবার চলতি টুর্নামেন্টে তৃতীয়বারের জন্য ভারত-পাক মহারণ ।
বৃহস্পতিবার দুবাইয়ের এই ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল 11 রানে জিতল পাকিস্তান । ম্যাচের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠলেন বোলাররা । বাংলাদেশের তাসকিন আহমেদ, মেহদি হাসান, রিশাদ হোসেনদের পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত বোলিং পাকিস্তানকে 140 পেরোতে দেয়নি । প্রথমে ব্যাটিং করে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 135 রান তোলে পাকিস্তান । 23 বলে সর্বাধিক 31 রান আসে মহম্মদ হ্যারিসের ব্যাটে । 15 বলে 25 রান করেন মহম্মদ নওয়াজ । বাংলাদেশের হয়ে চার ওভারে 28 রান দিয়ে সর্বাধিক তিন উইকেট পেসার তাসকিন আহমেদের । তবে বল হাতে সবচেয়ে কৃপণ রিশাদ হোসেন । 18 রান দিয়ে নেন দু'টি উইকেট । ভারতের বিরুদ্ধেও নজর কেড়েছিলেন এই লেগস্পিনার । রিশাদের পাশাপাশি জোড়া উইকেট মেহদি হাসানের ।
Pakistan's never-say-never attitude earns them a spot in the Final! 😍— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 25, 2025
Defending a modest target, 🇵🇰 were at their best with the ball & in the field, standing up on the big stage claiming a thumping win!#PAKvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/uqALRLxjOU
স্বল্প পুঁজি নিয়ে পাল্টা জ্বলে ওঠেন পাক বোলারারা । ফলে ফাইনালের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল বাংলাদেশের । তাসকিনের পাল্টা বল হাতে দুর্ধর্ষ শাহিন আফ্রিদি । 17 রানে তিন উইকেট নেন বাঁ-হাতি পেসার। তাঁর শিকার পারভেজ হোসেন (0), তৌহিদ হৃদয় (5) এবং শামিম হোসেন (30) । তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন হ্যারিস রাউফ । 33 রানে তিন উইকটে যায় তাঁর ঝুলিতে । ব্যাট হাতে চলতি টুর্নামেন্টে চতুর্থবার শূন্য রানে আউট হওয়া সঈম আয়ুব বল হাতে খামতি পুষিয়ে দেন অনেকটাই । মাত্র 16 রানে জোড়া উইকেট তুলে নেন তিনি । নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকা বাংলাদেশ 20 ওভারে নয় উইকেটে থেমে যায় 124 রানে । তাঁদের হয়ে 25 বলে সর্বাধিক 30 রান করেন শামিম ।
ফাইনালে পৌঁছে বোলারদের পারফরম্যান্সে খুশি পাক অধিনায়ক পরোক্ষে হুমকি দিয়ে রাখলেন ফাইনালের প্রতিপক্ষকে । ম্যাচের সেরা শাহিনকে প্রশংসায় ভরিয়ে সলমন আলি আঘা বলেন, "এই ধরনের ম্যাচ জিতছি মানে আমরা স্পেশাল টিম । দলের সকলে আজ দুর্দান্ত খেলেছে । ব্যাটিংয়ে খানিকটা উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। আমরা সেজন্য পরিশ্রম করব । তবে আমরা যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি । রবিবার আমরা কামব্যাক করব কাঙ্খিত ফলাফলের জন্য ।" ফাইনালের আগে অবশ্য আজ সুপার-ফোরে নিয়মরক্ষার ম্যাচে ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ।