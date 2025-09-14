'অপারেশন সিঁদুর মূল্যহীন', ভারত-পাক ম্যাচের বিরোধিতায় পহেলগাঁও হামলায় নিহতের পরিবার

'অপারেশন সিঁদুর মূল্যহীন', ভারত-পাক ম্যাচের বিরোধিতায় পহেলগাঁও হামলায় নিহতের পরিবার
আমাদের ক্ষত এখনও টাটকা ৷ ভারত-পাক ম্য়াচের সমালোচনা করে জানালেন জঙ্গি হামলায় নিহত কিশোরের মা ৷
Published : September 14, 2025 at 11:30 AM IST
ভাবনগর (গুজরাত), 14 সেপ্টেম্বর: "ম্যাচ যদি খেলতেই হয় ফিরিয়ে দাও আমার 16 বছরের ভাইকে ৷ গুলিতে যাঁকে ঝাঁঝরা করেছিল জঙ্গিরা ৷" পহেলগাঁও হামলায় নিহত ভাইকে স্মরণ করে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্য়াচের আগে এই ভাষাতেই গর্জে উঠলেন গুজরাত ভাবনগরের সাওয়ান পারমার ৷ পহেলগাঁও ঘটনার পরেও বাইশ গজে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে যারপরনাই হতাশ একইসঙ্গে ক্ষুব্ধ নিহত পর্যটকের পরিবার ৷
পহেলগাঁও হামলা, অপারেশেন সিঁদুরের মত সাম্প্রতিক ঘটনার পরেও এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাক ৷ যে ম্যচ নিয়ে চর্চার শেষ নেই ৷ ম্য়াচ বয়কটের দাবি আসছে বিভিন্ন মহল থেকে ৷ ম্য়াচের আগে কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হতে দেখা গেল পহেলগাঁও হামলায় স্বজন হারানো পরিবারকেও ৷ ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সূর্যকুমারদের ম্য়াচ খেলার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না বলে জানাচ্ছেন তাঁরা ৷ ক্ষোভ উগরে পহেলগাঁও হামলার জবাব হিসেবে ভারতের সশস্ত্র সেনার 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিলেন সাওয়ান পারমার ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই'কে তিনি বলেন, "আমরা যখন জানলাম ভারত-পাকিস্তান ম্য়াচ হতে চলেছে তখন থেকেই আমরা বিরক্ত ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনওরকম সম্পর্কই রাখা উচিত নয় ৷ আর ক্রিকেট যদি খেলতেই হয় তাহলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আমার 16 বছরের ভাইকে ফিরিয়ে দাও ৷ অপারেশন সিঁদুর আর কোনও মূল্য আছে বলে মনে হয় না ৷"
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat: On the India vs. Pakistan match in the Asia Cup 2025 to be held today, Sawan Parmar, who lost his father and brother in the Pahalgam terror attack, says, " ... when we got to know the india vs pakistan match is being organised, we were very disturbed.… pic.twitter.com/lQv0ZwZTIK— ANI (@ANI) September 14, 2025
প্রধানমন্ত্রী কীভাবে এই ম্য়াচ খেলার অনুমতি দিলেন, প্রশ্ন তুলেছেন পহেলগাঁও হামলায় নিহত ভাবনগরের কিশোর পর্যটকের মা কিরণ পারমার ৷ তাঁর কথায়, "এই ম্য়াচটা হওয়া উচিত ছিল না ৷ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে প্রশ্ন করতে চাই যে অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি ৷ তাও কীভাবে ভারত-পাক ম্যাচ হচ্ছে ? আমি সকলকে বলতে চাই পহেলগাঁও হামলায় প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলোয় গিয়ে দেখুন কতটা শোকের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা ৷ আমাদের ক্ষত এখনও টাটকা ৷"
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat: On the India vs. Pakistan match in the Asia Cup 2025 to be held today, Kiran Yatish Parmar, who lost her husband and son in the Pahalgam terror attack, says, " ... this match should not happen. i want to ask prime minister modi, operation sindoor has… pic.twitter.com/LMuFUc2LN9— ANI (@ANI) September 14, 2025
রাজনৈতিক মহলেও চলছে ক্ষোভ ৷ এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ হওয়া নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব শিবসেনা (ইউবিটি), আপ ৷ শনিবার শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, "এই ম্যাচ জাতির ভাবাবেগকে অপমান" ৷ তাঁর সংযোজন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এশিয়া কাপের ম্যাচ বয়কট করা উচিত ৷" পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানে বলেন, "যতবারই ভারত-পাক ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হয় ততবার পহেলগাঁও-পুলওয়ামার মতো ঘটনা মানুষ ভুলে যায় ৷"
তবে দেশজুড়ে সমালোচনার মাঝে রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এশিয়া সেরার প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ৷ ভারত এবং পাকিস্তান দু'দলই সহজ জয়ে টুর্নামেন্টে অভিযান শুরু করেছে ৷ ভারত প্রথম ম্য়াচে রেকর্ড জয় পেয়েছে আয়োজক সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৷ অন্যদিকে ওমানকে হারিয়েছে পাকিস্তান ৷ ফলত আজকের ম্য়াচ জিতলেই সুপার-ফোর কার্যত নিশ্চিত ৷