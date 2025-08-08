হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: গতবছর ব্যালন ডি'অর নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে টপকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ডিফেন্ডার রদ্রি সেরা ফুটবলারের সম্মান পাওয়ায় অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ এবার রদ্রি না-থাকলেও 2025 ব্য়ালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে 30 জনের তালিকায় আবারও জায়গা করে নিলেন ভিনিসিয়াস ৷ তবে খেতাব জয়ের দৌড়ে এগিয়ে ওসমান দেম্বেলে ৷
ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিনের তরফে ব্য়ালন ডি'অরের জন্য 30 মনোনিত ফুটবলারের তালিকায় পিএসজি'র আধিক্য় ৷ সেখানে দেম্বেলে ছাড়াও রয়েছেন গিয়ানলুইগি দোন্নারুমা, দিজায়ার দৌয়ে, আশরাফ হাকিমি, খিচা বারাৎস্খেলিয়ার মত তারকা ৷ পিএসজি ছাড়া তালিকায় রয়েছে কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্য়াম, ল্যামিন ইয়ামাল, বেঞ্জামিন ডুমফ্রিয়েস, কোল পালমারদের নাম ৷ খেতাব জয়ের দৌড়ে দেম্বেলের সঙ্গে এগিয়ে রাখা হচ্ছে বার্সার তরুণ প্রতিভা ল্যামিন ইয়ামালকে ৷ গতবছরের মতই 2025 ব্য়ালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে নেই লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷
2024-25 মরশুমে প্যারিস সেন্ট জার্মেইনকে প্রথমবার ইউরোপ সেরা করার অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন দেম্বেলে ৷ মরশুমে 33টি গোল করে ফরাসি ক্লাবকে ত্রিমুকুট জয়ে সাহায্য করেছেন এই ফরোয়ার্ড ৷ লিগা ওয়ানের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও মরশুমের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন বছর আঠাশের তারকা ৷ তাঁর সঙ্গে দৌড়ে থাকা ইয়ামালও বার্সেনোলার জার্সিতে ছিলেন সমান উজ্জ্বল ৷ কাতালান ক্লাবের 28তম লা লিগা জয়ে গত মরশুমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এই উইঙ্গার ৷
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
ফেলে দেওয়ার নয় লিভারপুলের 20তম ইপিএল জয়ে মহম্মদ সালাহর ভূমিকাও ৷ আর্নে স্লটের অধীনে ফেলে আসা মরশুমে ইপিএলে সর্বাধিক 29 গোল ছিল সালাহর নামের পাশে ৷ তাই দেম্বেলে, ইয়ামালের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত খেতাবজয়ের দৌড়ে ভালোভাবেই রয়েছেন মিশর তারকা ৷ সেরা কোচের দৌড়ে সবার আগে নাম অবশ্যই পিএসজি'র লুইস এনরিকের ৷
2018 থেকে মহিলা ফুটবলেও ব্যালন ডি'অর চালু করেছে ফ্রান্স ফুটবল ম্য়াগাজিন ৷ এবছর মহিলাদের ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে সর্বাগ্রে রয়েছেন ক্লোই কেলি ৷ গতমাসেই ইংল্যান্ডকে ইউরো জিতিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড ৷ স্পেনের বিরুদ্ধে থ্রিলার ফাইনালে টাইব্রেকারে জয়সূচক গোলটি এসেছিল তাঁর পা থেকেই ৷ গত মরশুমে আর্সেনালকে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগও জিততে সাহায্য করেছিলেন কেলি ৷
Here are our 2025 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/zruGXPSfMZ— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে 30 জনের মধ্যে থেকেই ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে সেরা ফুটবলারদের বেছে নেবেন ব়্যাংকিংয়ে প্রথম 100টি দেশের সাংবাদিকরা (মেয়েদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা 50) ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর প্য়ারিসে অনুষ্ঠিত হবে ব্য়ালন ডি'অর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৷