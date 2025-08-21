কলকাতা, 21 অগস্ট: হামিদ আহাদাদ এবং মহম্মদ রশিদের টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছিটকে যাওয়া দলের পারফরম্যান্সে বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে বলে মনে করেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ বুধবার ডুরান্ডের সেমিফাইনাল থেকে ইস্টবেঙ্গলের বিদায় যেন অষ্টমীতে বিসর্জনের মত ৷ অনেকে বলছেন, বাংলার ফুটবলে চতুর্থ শক্তির উদয়। যা আগামীতে বাংলার ফুটবলে আলাদা মাত্রা যোগ করবে ৷ অনেকে আবার এই প্রসঙ্গে চিরাগ ইউনাইটেডের ডুরান্ড জয়ের প্রসঙ্গ টেনেছেন। কারণ, 15 বছর আগে দিল্লির মাটিতে চিরাগ ইউনাইটেড ডুরান্ড জিতলেও বর্তমানে আর অস্তিত্ব নেই সেই ক্লাবের ৷
সে যাইহোক ইস্টবেঙ্গল কোচ অবশ্য পরিসংখ্যানে যেতে নারাজ ৷ ব্রুজোঁর চোখেমুখে ব্যর্থতার গ্লানি ৷ ফুটবলাররাও হতাশ এবং একইসঙ্গে বিরক্ত ৷ ম্য়াচ হারের পর সাজঘরেও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে বলে খবর ৷ কড়া ভাষায় ফুটবলারদের ধমকে দিয়েছেন কোচ ৷ দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসে বিরক্ত তিনি ৷ দলের গ্রিক স্ট্রাইকারের পারফরম্যান্সে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টও ক্ষুব্ধ ৷ গত মরশুমে স্কোরিং বুট কার্যত হারিয়ে ফেলেছিলেন ৷ এই মরশুমে ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে জোড়া গোল ছাড়াও প্রথম ম্যাচে একটি গোল করেছিলেন। কিন্তু বুধের সেমিফাইনালে যেভাবে নিষ্প্রভ থাকলেন এবং একাধিক সহজ সুযোগ হেলায় হারালেন তা ক্ষমার অযোগ্য।
প্রতিপক্ষ রক্ষণের উপর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ দিমি ৷ এই ধরনের স্ট্রাইকারকে সারাবছর বয়ে নিয়ে চলা বিলাসিতা বলেই মনে করছে একাংশ ৷ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকতা দেবব্রত সরকার জানালেন যে, কোচ যদি বলেন দিয়ামান্তাকোসের ব্যাপারে তাঁরা ভাবনাচিন্তা করবেন ৷ প্রসঙ্গত চুক্তিজটে মরশুমের আগে সোনালি করমর্দন সম্ভব হয়নি গ্রিক স্ট্রাইকারের সঙ্গে ৷ পাশাপাশি কাঠগড়ায় গোলরক্ষক প্রভসুখন সিং গিলও ৷ ছয় গজ বক্সে গোলরক্ষকের সামনে থেকে দু'টো গোল করে গেলেন ডায়মন্ড হারবার ফুটবলাররা ৷ দু'টি ক্ষেত্রেই গিল দর্শক হয়ে রইলেন ৷ যা মানতে পারছে না লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷
হারের ব্যাখ্যায় অস্কার ব্রুজোঁ অবশ্য কাঠগড়ায় তুলছেন রেফারিকেও ৷ ফ্রি-কিক থেকে ডায়মন্ড হারবার প্রথম যে গোলটি করেছে সেটা ফাউলই ছিল না ৷ আর দ্বিতীয় গোলটির আগে লুকা মাচেন হ্যান্ডবল করেছিলেন বলে দাবি তাঁর ৷ এটা যেহেতু নকআউট টুর্নামেন্ট তাই একটি ম্যাচের ভুল পরবর্তী ম্য়াচে শুধরে নেওয়ার সুযোগ নেই ৷ তবু অস্কার বলছেন, "টুর্নামেন্টের সেরা দল আমরাই ৷" হামিদ আহাদাদের না-থাকা প্রসঙ্গে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "হামিদ এবং রশিদ এই মরশুমে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার হতে চলেছে ৷ রশিদকে 25 মিনিটের জন্য নামানো সম্ভব হলেও হামিদকে না-পাওয়া বড় ধাক্কা ৷ শেষদিকে কয়েকমিনিট খেলার মত অবস্থায় থাকলেও চোটের কারণে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয়নি ৷"
- গত সাত দশকে ডুরান্ড সেমিফাইনাল থেকে ইস্টবেঙ্গলের বিদায়ের খতিয়ান:
1953 সালে সেমিফাইনালে হার
1954 সাল: হ্যাল 4 ইস্টবেঙ্গল 1
1958 সাল: মাদ্রাজ রেজিমেন্ট 2 ইস্টবেঙ্গল 1
1961সাল: অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ 1 ইস্টবেঙ্গল 1
(রিপ্লে ম্যাচ- অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ 3 ইস্টবেঙ্গল 0)
1963 সাল: অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ 2 ইস্টবেঙ্গল 1
1969 সাল: পঞ্জাব পুলিশ 1 ইস্টবেঙ্গল 0
1973 সাল: আরএসি (রিজার্ভড আর্মড কনস্টাবুলারি) 1 ইস্টবেঙ্গল 0
1974 সাল: মোহনবাগান 1 ইস্টবেঙ্গল 0
1976 সাল: জেসিটি 1 ইস্টবেঙ্গল 1
(রিপ্লে ম্যাচ- টাইব্রেকারে 5-3 ব্যবধানে জয়ী জেসিটি)
- তথ্যসূত্র: কুশল চক্রবর্তী