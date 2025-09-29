'ময়দানে অপারেশন সিঁদুর', পাকিস্তানকে টুইট-খোঁচায় সূর্যদের অভিনন্দন মোদির

'ময়দানে অপারেশন সিঁদুর', পাকিস্তানকে টুইট-খোঁচায় সূর্যদের অভিনন্দন মোদির
পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে নবমবার এশিয়া সেরা হল ভারতীয় দল ৷
Published : September 29, 2025 at 7:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 29 সেপ্টেম্বর: ফাইনাল উপভোগ্য হল বটে, কিন্তু বদলাল না ফলাফল ৷ গ্রুপ পর্ব, সুপার-ফোরের মতো এশিয়া কাপ ফাইনালেও ভারতের হাতে 'পাক-বধ' ৷ পাকিস্তান ভালো শুরু করলেও গেমচেঞ্জার স্পিনাররা ৷ পরে 20 রানে তিন উইকেট হারানো ভারতীয় দলকে ব্য়াট হাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিলেন তিলক বর্মা ৷ পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে নবমবার এশিয়া সেরা হওয়া ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন বার্তায় পাকিস্তানের প্রতি ঝরে পড়ল শ্লেষ ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানানোর সঙ্গেই 'অপারেশন সিঁদুরে'র তুলনা টেনে পাকিস্তানকে কটাক্ষ ছুড়লেন মোদি ৷
ম্য়াচ শেষ হওয়ার অনতিপরেই এদিন এক্স হ্য়ান্ডলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ যেখানে তিনি লেখেন, "খেলার মাঠে অপারেশন সিঁদুর ৷ কিন্তু ফলাফল সেই একই- ভারতের জয় ৷ আমাদের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন ৷" নিমেষে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর সেই টুইট ৷
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
একইভাবে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানানো যোগী আদিত্যনাথের টুইটেও ছিল পাকিস্তানের প্রতি বিদ্রুপ ৷ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "ময়দান যাই হোক না কেন, জয় সবসময় ভারতেরই হবে ৷ সকল ভারতীয় ক্রিকেটারদের আন্তরিক অভিনন্দন ৷"
'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025
भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!
जय हिंद 🇮🇳
এদিন এশিয়া কাপ জিতলেও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভির থেকে ট্রফি গ্রহণে অস্বীকার করে ভারতীয় দল ৷ যিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সেদেশের মন্ত্রীও বটে ৷ ভারতীয় দল যে নকভির থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে না, তা জোরালো জল্পনার স্তরে ছিল ৷ সেই জল্পনাই সত্যি হল ৷ ভারতীয় দল আমিরশাহী ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্য়ানের থেকে ট্রফি নেওয়ার কথা জানালেও তা মানা হয়নি ৷ শেষমেশ তাই ট্রফি গ্রহণ থেকে বিরত থেকে মক সেলিব্রেশনে মেতে ওঠে 'মেন ইন ব্লু' ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এশিয়া কাপে তাঁর সবক'টি ম্য়াচের ফি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দান করার কথা ঘোষণা করেন সূর্যকুমার যাদব ৷ গত 14 সেপ্টেম্বর হ্যান্ডশেক-বিতর্ক দিয়ে যা শুরু হয়েছিল ফাইনাল জিতে তার যেন মধুরেণ সমাপয়েৎ হল সূর্যর ঘোষণায় ৷
ফাইনালে এদিন টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ শাহিবজাদা ফারহান (57) ও ফকহর জামানের (46) ব্য়াটে স্কোরবোর্ডে 146 রান তোলে পাকিস্তান ৷ ভারতীয় স্পিনারদের তাণ্ডবে এক উইকেটে 113 রান থেকে দেড়শোর আগেই গুটিয়ে যায় পাক ব্যাটিং ৷ জবাবে শুরুতে দ্রুত তিন উইকেট খোয়াতে হলেও 53 বলে 69 রানে অপরাজিত থেকে ভারতকে খেতাব এনে দেন তিলক বর্মা ৷ 22 বলে 33 রানে তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন শিবম দুবে ৷ 24 রান আসে সঞ্জু স্যামসনের ব্য়াটে ৷