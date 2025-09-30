মোহনবাগানকে দেওয়া পাঁচ গোলের পঞ্চাশ বছর, মহাষ্টমীতে লাল-হলুদ নস্ট্যালজিয়া

মোহনবাগানকে দেওয়া পাঁচ গোলের পঞ্চাশ বছর, মহাষ্টমীতে লাল-হলুদ নস্ট্যালজিয়া
একইসঙ্গে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম ডার্বি জয়ের শতবর্ষও এটি ৷
Published : September 30, 2025 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: মহাষ্টমীর আবহে পাঁচ গোলে বড় ম্যাচ জয়ের পঞ্চাশ বছর পালন ৷ লাল-হলুদ জনতার কাছে এবারের দুর্গা অষ্টমী বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে ৷ কারণ, 50 বছর আগে এই দিনেই মোহনবাগানকে 5-0 গোলে হারিয়ে বড় ম্য়াচে সর্বাধিক ব্যবধানে জয় পেয়েছিল ৷ শুধু পাঁচ গোলে জয়ের পঞ্চাশ বছর নয়, চলতি বছরটা নেপাল চক্রবর্তীর গোলে প্রথমবার মোহনবাগানকে হারানোর শতবর্ষও বটে ৷
সালটা 1975 ৷ তারিখটা 30 সেপ্টেম্বর ৷ আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল দেখতে সেদিন ইডেন কানায়-কানায় পূর্ণ ৷ টানা চারবার শিল্ড জয়ের হাতছানি ইস্টবেঙ্গলের সামনে ৷ ফলে প্রথম থেকেই ফুটবলের আবহ ছিল উত্তেজনায় ভরা ৷ ইস্টবেঙ্গল কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো দলকে কেবল অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখে তৈরি করেননি ৷ মানসিকভাবে চাঙ্গা করতে ভোকাল টনিকে ফুটবলারদের মেজাজটা উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিলেন ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সেদিন জোড়া গোল ছিল শ্যাম থাপার ৷ এছাড়া রঞ্জিত মুখোপাধ্য়ায়, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, শুভঙ্কর স্যানালরা নাম তুলেছিলেন স্কোরশিটে ৷ সেদিনের পাঁচ গোলদাতার তিনজন এখন পরলোকে ৷ বাকিরা আজও সেদিনের জয় নিয়ে গর্ব অনুভব করেন ৷ তবে উচ্ছ্বসিত নন ৷
রঞ্জিত মুখোপাধ্য়ায় ইটিভি ভারতকে বলেন, "পাঁচ গোল রোজ রোজ হয় না ৷ বলেও করা যায় না ৷ সেদিন হয়ে গিয়েছিল এই যা ৷ তাই ওই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি আনন্দ করি না ৷ মনে করি না আমরা বিশেষ কিছু করে ফেলেছিলাম ৷ এই উদযাপনের প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না ৷ তবে হ্যাঁ, সমর্থকদের আবেগ অস্বীকার করছি না ৷" একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, "আরও একটা কথা বলা হয় সুভাষ ভৌমিক নাকি হাত দিয়ে ডেকে ডেকে গোল করিয়েছিলেন ৷ এটাও সত্যি নয় ৷ আসলে ভোম্বল যখন বল নিয়ে উঠছিল তখন আমাদের দ্রুত উঠতে বলছিল ৷ সেটা হাত দিয়ে ইশারা করেছিল। যা দেখে সবাই ভেবেছিল ডেকে ডেকে গোল করিয়েছিল, তা কিন্ত নয় ৷"
শ্যাম থাপা জোড়া গোল করলেও পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ তা যদি হত তাহলে সেই ম্যাচে হাফডজন গোল হত ৷ তেমনই হ্যাটট্রিক হয়ে যেত শ্যাম থাপারও ৷ সেই ম্য়াচের স্মৃতি রোমন্থনে তিনি বলছেন, "রঞ্জিতের সঙ্গে আমি একমত ৷ পাঁচ গোল বলে হয় না ৷ হয়ে যায় ৷ তবে মোহনবাগান দ্রুত প্রথম গোলের ধাক্কায় থমকে গিয়েছিল ৷ তারপর আর ফিরে আসতে পারেনি ৷ আমাদের সবকিছুই নিখুঁত হচ্ছিল ৷ কৃতিত্ব নিচ্ছি না ৷ এখন পিছনে তাকালে পেনাল্টি নষ্টের জন্য আক্ষেপ হয় ৷"
পাঁচ গোলের ম্যাচে চারটে গোল হজম করেছিলেন ভাস্কর গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ তরুণ গোলরক্ষকের পক্ষে ডার্বির বিপর্যয় সামলানো সহজ ছিল না ৷ ভাস্কর বলছেন, "পরিসংখ্যান বলবে চার গোল খেয়েছি ৷ আমি বলি পাঁচ গোলই খেয়েছিলাম ৷ পঞ্চাশ বছর আগের একটা ঘটনা ৷ বাচ্চা ছেলে ছিলাম ৷ তবে এটুকু বলতে পারি সেদিন ইস্টবেঙ্গল যা করছিল সঠিক করছিল ৷ নিখুঁত করছিল ৷ সেদিনের মোহনবাগান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ৷" তবে পাঁচ গোলে হারের ধাক্কা সামলে পরবর্তী জীবনে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্য়ায় হয়ে উঠেছিলেন দেশের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক ৷ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ডও উঠেছিল তাঁর হাতে ৷ ভাস্কর গঙ্গোপাধ্য়ায় এখনও বলেন, সেই ম্যাচ তাঁকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল ৷
সেই ম্য়াচের অভিজ্ঞতায় সমরেশ চৌধুরী বলেন, "আমি তো সেদিনও দেরিতে পৌঁছেছিলাম ৷ বরাবরের মত মেট্রোয় নুন-শো দেখে পান চিবোতে চিবোতে গিয়ে দেখি প্রদীপদা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ৷ আমাকে দেখে তো এই মারি কী সেই মারি ৷ বাকিরাও একইরকমের গালিগালাজ ৷ আমি শুধু বলেছিলাম, খ্যালাডা কার লইগে ৷ মোহনবাগান শুইন্যা বলেছিলাম চিন্তা নাই, জিতুম ৷ আসলে বড় ম্যাচ নিয়ে আমি কোনও দিন চাপ অনুভব করিনি। তবে সেন্টার হওয়ার পরে প্রথম টাচে বল কেড়ে নেওয়ার পরেই ওরা নড়ে গিয়েছিল। তারপর যত খেলা এগিয়েছে ততই হারিয়ে গিয়েছে ৷ শ্যাম পেনাল্টি নষ্ট না-করলে ছয় গোল হত ৷ আবারও বলছি পাঁচ গোল দেব বলে পাঁচ গোল দেওয়া যায় না ৷"
সেদিনের মাঠে থেকে পাঁচ শূন্য গোলে জয় দেখা এক প্রবীণ সমর্থক চিন্ময় চক্রবর্তী বলেন, "ওই ম্যাচের নায়ক সুভাষ ভৌমিক ৷ অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলছিল ৷ আর পুরো দলকে তাতাচ্ছিল ৷" ইস্টবেঙ্গলের পরিসংখ্যানবিদ এবং মিডিয়া ম্যানেজার পারিজাত মৈত্র বলছেন, "ওই বছর আমরা প্রথমবার প্রথম ডিভিশন খেলেছিলাম ৷ প্রথম সাক্ষাতে নেপাল চক্রবর্তীর গোলে জয় এসেছিল ৷ 13 দলের লিগে সেবার বড় ম্যাচ হয়েছিল 1925 সালের 28 মে ৷"