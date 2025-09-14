ভিনেশের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে 'অযোগ্য' ঘোষিত অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয়

ভিনেশের ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে 'অযোগ্য' ঘোষিত অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয়
57 কেজিতে ক্যাটেগরিতে নামার আগে 1.7 কেজি ওজন বেশি ছিল আমন শেরাওয়াতের ৷
Published : September 14, 2025 at 3:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 সেপ্টেম্বর: গতবছর প্যারিস অলিম্পিক্সে ভিনেশ ফোগতের 'অযোগ্য' ঘোষিত হওয়ার ঘটনা আলোড়ন ফেলেছিল দেশের ক্রীড়ামহলে ৷ ওজন 100 গ্রাম বেশি থাকায় 50 কেজি ক্যাটেগরিতে স্বর্ণপদক ম্য়াচে নামার আগে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন হরিয়নার কুস্তিগীর ৷ ঘটনায় হৃদয় ভেঙেছিল আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ রবিবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল অলিম্পিক্সে পদকজয়ী দেশের আরেক কুস্তিগীরের সঙ্গে ৷ ওজন বেশি থাকার কারণে প্রতিযোগিতাতেই নামতে পারলেন না আমন শেরাওয়াত ৷
ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের 57 কেজি বিভাগে রবিবার অভিযান শুরুর কথা ছিল প্যারিসে ব্রোঞ্জজয়ীর ৷ কিন্তু ইভেন্ট শুরু আগে আমনের ওজন 1700 গ্রাম বেশি থাকায় অযোগ্য ঘোষিত হন তিনি ৷ যার ফলে হতাশ ভারতীয় শিবির ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে পদকজয়ের ব্যাপক সম্ভাবনা ছিল আমনের ৷ গত 25 অগস্ট দেশের অন্য়ান্য কুস্তিগীরদের সঙ্গেই জাগ্রেব পৌঁছে গিয়েছিলেন বছর বাইশের তারকা ৷ ফলত ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তাঁ কাছে ৷ তারপরেও এই ঘটনা মানতে পারছে ভারতীয় দল ৷
এব্যাপারে সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে ভারতীয় দলের এক সূত্র বলেছে, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং একইসঙ্গে অবাক করার মত বিষয় যে আমন ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ ৷ এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ এতটা ওজন তাঁর কীভাবে বেড়ে গেল সেটা আমাদের ধারণার বাইরে ৷"
Olympic medallist Aman Sehrawat disqualified from World Wrestling Championship after being found overweight: Sources.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025
তবে আমন শেরাওয়াতকে নিয়ে হতাশার মাঝে খুশির খবর ভারতীয় বক্সিংয়ের জন্য ৷ লিভারপুলে বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে ঐতিহাসিক সোনা জিতলেন জেসমিন লাম্বোরিয়া ৷ 57 কেজি বিভাগে প্য়ারিস অলিম্পিক্সের রুপোজয়ীকে ধরাশায়ী করলেন হরিয়ানা বক্সার ৷ পোলিশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে 4-1 ব্যবধানে হারালেন তিনি ৷ জেসমিনের ঘুষিতেই প্রতিযোগিতার প্রথম সোনা এল ভারতের ঘরে ৷ একইসঙ্গে নবম ভারতীয় বক্সার হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়লেন তিনি ৷
#GOLD🥇for #India 🇮🇳— All India Radio News (@airnewsalerts) September 14, 2025
India's Jaismine Lamboria clinches Gold medal in the fiercely contested women's 57kg category final at World Championships 2025 in Liverpool, United Kingdom.#Boxing🥊 #CommonwealthGames #WorldChampionships2025 pic.twitter.com/nL3K79O93z
এর আগে মেরি কম (6 বার), নিখাত জারিন (2 বার), সরিতা দেবী, জেনি লালরেমলিয়ানি, লেখা কেসি, নীতু ঘানঘাস, লভলিনা বোরগোহাইন এবং সুইটি বোরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের নজির গড়েছেন ৷ বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ঝুলিতে এসেছে আরও দু'টি পদক ৷ নন-অলিম্পিক্স ক্য়াটেগরিতে নুপূর শেওরান (80+ কেজি) এবং পূজা রানি (80 কেজি) যথাক্রমে রুপো এবং ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন ৷