নিউইয়র্ক, 3 সেপ্টেম্বর: চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কেরিয়ারের 25তম গ্র্য়ান্ড স্ল্যামের অন্বেষণ জারি রইল নোভাক জকোভিচের ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে কঠিন লড়াই উতরে ফ্লাশিং মেডোর শেষ চারে পা রাখলেন 38 বছরের জকোভিচ ৷ সেমিফাইনালে বহু প্রতীক্ষিত লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ৷ যেখানে বছর বাইশের কার্লোস আলকারাজের মুখোমুখি হতে চলেছেন সার্বিয়ান মহাতারকা ৷ শেষ আটের ম্য়াচে বুধবার প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজে উড়িয়ে দিলেন জকোভিচ ৷
- একটি সেট খুইয়ে জিতলেন 'জোকার': সহজ জয় পেলেও ঘরের ছেলে ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে এদিন শেষ আটে একটি সেট খোয়াতে হল সার্বিয়ান মায়েস্ত্রোকে ৷ চতুর্থ বাছাই ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে এদিন 'জোকার' জিতলেন 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ৷ তিন ঘণ্টা 24 মিনিটের লড়াইয়ে এদিন শেষ চার নিশ্চিত করলেন সপ্তম বাছাই জকোভিচ ৷ গত দু'টি ম্য়াচে জয় সত্ত্বেও তাঁর ফিটনেস নিয়ে একটা উদ্বেগ রয়েই যাচ্ছিল ৷ এদিন অবশ্য সেইসব উদ্বেগকে বিশেষ পাত্তা দিলেন না সার্বিয়ান ৷ ফ্লাশিং মেডোর কোয়ার্টার ফাইনালে কখনও না-হারার রেকর্ড জারি রেখে 14 বার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ চারে পৌঁছলেন জকোভিচ ৷
- ছুঁলেন জিমি কনর্সকে: ফ্রিৎজকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ফের একটি নজির গড়লেন চারবারের খেতাবজয়ী ৷ কিংবদন্তি জিমি কনর্সকে ছুঁয়ে 14 বার গ্র্য়ান্ড স্ল্যামের শেষ চারে পা রাখলেন জকোভিচ ৷ পাশাপাশি সপ্তমবার বছরের সবক'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি ৷
New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
- ভাঙলেন ক্রিস ইভার্টের গ্র্যান্ড স্ল্য়াম রেকর্ড: কনর্সকে ছোঁয়ার পাশাপাশি গ্র্য়ান্ড স্ল্যামে সর্বাধিকবার সেমিফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের নিরিখে ক্রিস ইভার্টকে ছাপিয়ে গেলেন নোভাক জকোভিচ ৷ মার্কিন টেনিস কিংবদন্তির 52 বারের রেকর্ড ছাপিয়ে বুধবার 53 বারের জন্য গ্র্যান্ড স্ল্য়াম সেমিফাইনালে পৌঁছনোর নজির গড়লেন 'জোকার' ৷
Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
- মেয়েক জন্মদিনের উপহার: কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে কন্য়া তারাকে জন্মদিনের উপহার দিলেন জকোভিচ ৷ কোর্টে এদিন সার্বিয়ান কিংবদন্তির এক ডান্স স্টেপ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ ম্যাচ শেষ জকোভিচ জানান, এই ডান্স স্টেপ কন্য়া সারাকে তাঁর অষ্টম জন্মদিনের উপহার ৷ তাঁর কথায়, "এই নাচ দেখে কাল আমায় নম্বর দেবে ও (সারা) ৷ বাড়িতে থাকলে আমরা বিভিন্ন কোরিয়োগ্রাফিতে ডান্স করি ৷ আশা রাখছি ঘুম ভেঙে আমার নাচ দেখে ও খুব আনন্দ পাবে ৷"
- স্ট্রেট সেটে জিতলেন আলকারাজ: সেমিফাইনালে জকোভিচের প্রতিদ্বন্দ্বী আলকারাজ যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এখনও পর্যন্ত দারুণ ছন্দে ৷ কোনও সেট না-খুইয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলেন স্প্য়ানিয়ার্ড ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে মঙ্গলবার চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেচকাকে আলকারাজ হারালেন 6-4, 6-2, 6-4 সেটে ৷