হায়দরাবাদ, 1 সেপ্টেম্বর: তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যামেরন নরিকে সহজে হারালেও পিঠের চোট কাবু করেছিল তাঁকে ৷ সোমবার আর্থার-অ্য়াশ স্টেডিয়ামে রাউন্ড অব-16'র ম্য়াচের আগে তাই নোভাক জকোভিচকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন অনুরাগীরা ৷ তবে অনুরাগীদের উদ্বেগ দূর করে চলতি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে 25তম গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম জয়ের দৌড় জারি রাখলেন সার্বিয়ান মহাতারকা ৷ জার্মানির জ্য়ান-লেনার্ড স্ট্রাফের বিরুদ্ধে একপেশে জয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ আটে পৌঁছে গেলেন আটত্রিশের জকোভিচ ৷
- স্ট্রেট সেটে জিতলেন 'জোকার': গত ম্য়াচে ক্য়ামেরন নরির বিরুদ্ধে একটি সেট খোয়াতে হলেও জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-16'র ম্য়াচে নিখুঁত পারফরম্য়ান্স মেলে ধরলেন সপ্তম বাছাই জকোভিচ ৷ স্ট্রেট সেটে সার্বিয়ান তারকার পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-3, 6-2 ৷ যা গড়াল দু'ঘণ্টারও কম সময় (এক ঘণ্টা 49 মিনিট) ৷ স্কোরলাইন থেকেই স্পষ্ট চোট উপেক্ষা করে কোর্টে কতটা দাপুটে পারফরম্য়ান্স দেখিয়েছেন 24টি মেজরের মালিক ৷
The tune came easy for Novak tonight. pic.twitter.com/KEORY3qFr9— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
তবে এদিনও অস্বস্তি অনুভব করায় সেটের মাঝে বারদু'য়েক ফিজিয়োকে ডেকে ঘাড়, কাঁধের পরিচর্যা করিয়ে নেন জকোভিচ ৷ পাশাপাশি একপেশে জয়ে এদিন একাধিক নজিরও গড়ে ফেললেন তিনি ৷
- প্রথম নজির: 38 বছর 94 দিন বয়সে সোমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ আটে পৌঁছলেন সার্বিয়ান জকোভিচ ৷ সেইসঙ্গে ওপেন এরার সবচেয়ে বয়স্ক প্লেয়ার হিসেবে একই মরশুমে সবক'টি মেজরের কোয়ার্টারে পৌঁছনোর নজির গড়লেন তিনি ৷
- ভাঙলেন ফেডেরারের নজিরও: ওপেন এরায় একটি মরশুমে সবক'টি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের কোয়ার্টারে (কমপক্ষে) পৌঁছনোর নজিরে এতদিন রজার ফেডেরারের সঙ্গে একাসনে ছিলেন জকোভিচ ৷ সোমবার ভেঙে গেল সেই নজির ৷ সুইশ কিংবদন্তিকে টপকে সর্বাধিক নবমবারের জন্য বছরের সবক'টি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের শেষ আটে পৌঁছনোর নয়া নজির গড়লেন পঞ্চমবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে খেতাবজয়ের লক্ষ্যে থাকা সার্বিয়ান তারকা ৷
Stand clear.— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025
Huge match incoming. pic.twitter.com/7vvHTabLcu
- শেষ আটে সামনে ফ্রিৎজ: কোয়ার্টার ফাইনালে নোভাক জকোভিচের সামনে কঠিন লড়াই ৷ শেষ আটে টুর্নামেন্টের চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজের সামনে তিনি ৷ পাশাপাশি ঘরের মাটিতে জনসমর্থন থাকবে ফ্রিৎজের পক্ষে ৷ তাই লড়াই মোটেই সহজ নয় জকোভিচের জন্য ৷
- কী জানালেন জকোভিচ: নৈশালোকে আর্থার-অ্য়াশ স্টেডিয়ামে ম্য়াচ জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে 25তম গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম জয়ের ইচ্ছে গোপন রাখেননি 'জোকার' ৷ জকোভিচ বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি আরও একটি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়াম জেতার স্বপ্ন দেখছি ৷ আর সেটা যদি এখানে হয় তাহলে দারুণ হবে ৷ কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এতটা দূর ভাবতে নারাজ ৷ আমি আপাতত পরের ম্য়াচটা কীভাবে জেতা যায়, সেটুকুতেই মনোনিবেশ করছি ৷"