ETV Bharat / sports

প্রথমার্ধে জোড়া গোলে পিছিয়ে ডায়মন্ড হারবার, ফের খেতাবের গন্ধ নর্থ-ইস্টে - DURAND CUP FINAL

গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোলদু'টি করলেন আশির ও পার্থিব ৷

DURAND CUP FINAL
ফাইনালে গোল করলেন আশির আখতার (DURAND CUP X)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read

কলকাতা, 23 অগস্ট: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানহীন ডুরান্ড কাপ ফাইনালে যুবভারতীতে প্রায় 30 হাজার দর্শক ৷ কস্মিনকালেও শহর কলকাতা এহেন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কি না সন্দেহ ৷ শনিবার তা সম্ভব করে দেখাল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ বছরকয়েক আগে জন্ম নেওয়া ক্লাবটি গত মরশুমে আই লিগ-2 চ্য়াম্পিয়ন হয়ে এবার আই লিগে ৷ তার আগে ডুরান্ড ফাইনালে পৌঁছে তাক লাগিয়েছে তাঁরা ৷ একাধিক আইএসএল দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে অবশ্য প্রথমার্ধে জোড়া গোল পিছিয়ে পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মালিকানাধীন দল ৷

গতবারের চ্য়াম্পিয়ন তথা গত মরশুমে আইএসএলের প্লে-অফে পৌঁছনো নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে লড়াই যে সহজ নয়, ভালোভাবেই জানে ডিএইচএফসি ৷ তবু দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ সেই লড়াইয়ে অবশ্য কিবুকে অনেকটাই পিছনে ফেললেন জুয়ান পেদ্রো বেনালি ৷ 30 মিনিটে আশির আখতারের সুযোগ সন্ধানী গোলের পর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে পার্থিব গগৈয়ের দুরন্ত গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷

কলকাতা, 23 অগস্ট: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানহীন ডুরান্ড কাপ ফাইনালে যুবভারতীতে প্রায় 30 হাজার দর্শক ৷ কস্মিনকালেও শহর কলকাতা এহেন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কি না সন্দেহ ৷ শনিবার তা সম্ভব করে দেখাল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ বছরকয়েক আগে জন্ম নেওয়া ক্লাবটি গত মরশুমে আই লিগ-2 চ্য়াম্পিয়ন হয়ে এবার আই লিগে ৷ তার আগে ডুরান্ড ফাইনালে পৌঁছে তাক লাগিয়েছে তাঁরা ৷ একাধিক আইএসএল দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে অবশ্য প্রথমার্ধে জোড়া গোল পিছিয়ে পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মালিকানাধীন দল ৷

গতবারের চ্য়াম্পিয়ন তথা গত মরশুমে আইএসএলের প্লে-অফে পৌঁছনো নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে লড়াই যে সহজ নয়, ভালোভাবেই জানে ডিএইচএফসি ৷ তবু দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ সেই লড়াইয়ে অবশ্য কিবুকে অনেকটাই পিছনে ফেললেন জুয়ান পেদ্রো বেনালি ৷ 30 মিনিটে আশির আখতারের সুযোগ সন্ধানী গোলের পর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে পার্থিব গগৈয়ের দুরন্ত গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTH EAST UNITED FC TAKES LEADNEUFC VS DHFCKIBU VICUNAপ্রথমার্ধে পিছিয়ে ডায়মন্ড হারবারDURAND CUP FINAL

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.