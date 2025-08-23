কলকাতা, 23 অগস্ট: ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানহীন ডুরান্ড কাপ ফাইনালে যুবভারতীতে প্রায় 30 হাজার দর্শক ৷ কস্মিনকালেও শহর কলকাতা এহেন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কি না সন্দেহ ৷ শনিবার তা সম্ভব করে দেখাল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ বছরকয়েক আগে জন্ম নেওয়া ক্লাবটি গত মরশুমে আই লিগ-2 চ্য়াম্পিয়ন হয়ে এবার আই লিগে ৷ তার আগে ডুরান্ড ফাইনালে পৌঁছে তাক লাগিয়েছে তাঁরা ৷ একাধিক আইএসএল দলকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে অবশ্য প্রথমার্ধে জোড়া গোল পিছিয়ে পড়ল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মালিকানাধীন দল ৷
HT| #NEUFC 2-0 #DHFC— Durand Cup (@thedurandcup) August 23, 2025
With a goal just moments before the half time mark, the momentum is with #NEUFC.
Can #DHFC stage a comeback? Stay tuned!#NEUFCDHFC #FINAL #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/qwV5bVqcmt
গতবারের চ্য়াম্পিয়ন তথা গত মরশুমে আইএসএলের প্লে-অফে পৌঁছনো নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে লড়াই যে সহজ নয়, ভালোভাবেই জানে ডিএইচএফসি ৷ তবু দুই স্প্যানিশ কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ সেই লড়াইয়ে অবশ্য কিবুকে অনেকটাই পিছনে ফেললেন জুয়ান পেদ্রো বেনালি ৷ 30 মিনিটে আশির আখতারের সুযোগ সন্ধানী গোলের পর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে পার্থিব গগৈয়ের দুরন্ত গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷