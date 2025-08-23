হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: তৃণমূলের হেভিওয়েট সাংসদের দল বলে কথা ৷ তার উপর ফাইনাল আবার কলকাতায় ৷ ফলত ডায়মন্ড হারবারের খেতাবজয়ের জন্য মঞ্চ প্রস্তুতই ছিল যুবভারতীতে ৷ তবে সেমিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারালেও শনিবাসরীয় ফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের অভিজ্ঞতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ ফলত ঠোঁট আরে কাপের দূরত্বটা রয়েই গেল ৷ অন্যদিকে বাংলার ক্লাবকে 6-1 গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জিতে নিল 'হাইল্য়ান্ডার্স' ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ কারণ, 1991 সালের পর প্রথম দল হিসেবে খেতাব ধরে রাখল তাঁরা ৷
প্রথমার্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তৃতীয় গোল তুলে নেয় নর্থ-ইস্ট ৷ সেখানেই খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল পেদ্রো বেনালির দলের ৷ পরে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার একটি গোল শোধ করলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ উল্টে 81, 86 ও সংযুক্তি সময়ে আরও তিনটি গোল তুলে নিয়ে কিবু ভিকুনার দলকে ধরাশায়ী করল নর্থ-ইস্ট ৷ হাইল্য়ান্ডার্সের হয়ে গোলগুলি করেন আশির আখতার, পার্থিব গগৈ, থই সিং, জাইরো স্য়াম্পেরিয়ো, অ্য়ান্ডি রড্রিগেজ এবং আলাদিন আজেরাই ৷
Etched in the history books! 🏆📖— NorthEast United FC (@NEUtdFC) August 23, 2025
The first team to defend their title since 1991!#StrongerAsOne #8States1United #134thEditionofIndianOilDurandCup pic.twitter.com/NWaZFfOwtg
না থাকুক ইস্ট-মোহন কিংবা মহামেডান ৷ সদ্য আই লিগে উন্নীত হওয়া ডায়মন্ড হারবার তো বাংলারই দল ৷ ফলত এদিন দুপুর থেকে সব পথ যেন গিয়ে মিশছিল যুবভারতীতে ৷ প্রায় হাজার তিরিশেক দর্শক নয়া ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়নদের বরণের অপেক্ষায় ছিল ৷ কিন্তু মেগা ফাইনাল বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে নামিয়ে আনল কিবু ভিকুনার দলকে ৷ অন্যদিকে দৌড় দৌড় আর দৌড় মন্ত্রে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট খেতাব ফের শহর কলকাতা থেকে পাহাড়ে নিয়ে গেল নর্থ-ইস্ট ৷ স্টেডিয়ামে হাজির থেকে তা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন দলের মালিক, অভিনেতা জন আব্রাহাম ৷
প্রথমদিকে খেলার রাশ কিবু ভিকুনার ছেলেদের পায়ে ছিল ৷ এই সময় জবি জাস্টিন একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন ৷ কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এহেন হাফচান্স কনভার্ট না-করলে খেতাবজয়ের আশা না-করাই ভালো ৷ এরপরই প্রতিপক্ষকে মেপে ম্য়াচের রাশ পায়ে তুলে নেন আলাদিন আজেরাই, পার্থিব গগৈরা ৷ ম্যাচের 30 মিনিটে প্রথম গোল আশির আখতারের ৷ কর্নারের পর জটলা থেকে নেওয়া শট ডায়মন্ড হারবার গোলরক্ষক মিরশাদের দস্তানা ফসকালে ওত পাতা শিকারির মত গোল করে যান আশির ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দূরপাল্লার শটে পার্থিব গগৈয়ের গোলে খেতাব কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় পেদ্রো বেনালির ছেলেদের ৷
The Highlanders defend their crown and win the #DurandCup for the second consecutive year in a row. 👑💪🏻🔴⚪#NEUFCDHFC #FINAL #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy #IndianFootball pic.twitter.com/PQ6j7NZzPO— Durand Cup (@thedurandcup) August 23, 2025
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে থই সিংয়ের গোলে ফের এগিয়ে যাওয়া নর্থ-ইস্টের ৷ 68 মিনিটে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের লুকা মাচেনের গোল খেলায় কিছুটা প্রাণের সঞ্চার করে ৷ কিন্তু সেই গোল সান্ত্বনাসূচক ছাড়া যে কিছুই নয়, তা পরক্ষণেই বুঝিয়ে দেয় হাইল্য়ান্ডার্স ব্রিগেড ৷ আলাদিনের নেতৃত্বে আক্রমণে আধিপত্য রাখে তাঁরা ৷ 81 ও 86 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে নেন জাইরো ও অ্য়ান্ডি ৷ সংযুক্তি সময়ে বক্সের মধ্যে আলাদিনকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় নর্থ-ইস্ট ৷ স্পটকিক থেকে ছ'গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন আলাদিন নিজে ৷ সেইসঙ্গে কলকাতার তাবড় দলগুলোর নাকের ডগায় টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জিতে নেয় পাহাড়ি দলটি ৷