ETV Bharat / sports

অভিজ্ঞতায় পারল না ডায়মন্ড হারবার, হাফডজন গোলে ফের ডুরান্ড জয় নর্থ-ইস্টের - NORTH EAST UNITED WINS DURAND CUP

বাংলার ক্লাবকে ছয় গোলে পর্যুদস্ত করে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো টুর্নামেন্টে জয়ী 'হাইল্য়ান্ডার্স' ৷

NORTH EAST UNITED WINS DURAND CUP
গোলের উচ্ছ্বাস নর্থ-ইস্টের (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: তৃণমূলের হেভিওয়েট সাংসদের দল বলে কথা ৷ তার উপর ফাইনাল আবার কলকাতায় ৷ ফলত ডায়মন্ড হারবারের খেতাবজয়ের জন্য মঞ্চ প্রস্তুতই ছিল যুবভারতীতে ৷ তবে সেমিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারালেও শনিবাসরীয় ফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের অভিজ্ঞতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ ফলত ঠোঁট আরে কাপের দূরত্বটা রয়েই গেল ৷ অন্যদিকে বাংলার ক্লাবকে 6-1 গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জিতে নিল 'হাইল্য়ান্ডার্স' ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ কারণ, 1991 সালের পর প্রথম দল হিসেবে খেতাব ধরে রাখল তাঁরা ৷

প্রথমার্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তৃতীয় গোল তুলে নেয় নর্থ-ইস্ট ৷ সেখানেই খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল পেদ্রো বেনালির দলের ৷ পরে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার একটি গোল শোধ করলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ উল্টে 81, 86 ও সংযুক্তি সময়ে আরও তিনটি গোল তুলে নিয়ে কিবু ভিকুনার দলকে ধরাশায়ী করল নর্থ-ইস্ট ৷ হাইল্য়ান্ডার্সের হয়ে গোলগুলি করেন আশির আখতার, পার্থিব গগৈ, থই সিং, জাইরো স্য়াম্পেরিয়ো, অ্য়ান্ডি রড্রিগেজ এবং আলাদিন আজেরাই ৷

না থাকুক ইস্ট-মোহন কিংবা মহামেডান ৷ সদ্য আই লিগে উন্নীত হওয়া ডায়মন্ড হারবার তো বাংলারই দল ৷ ফলত এদিন দুপুর থেকে সব পথ যেন গিয়ে মিশছিল যুবভারতীতে ৷ প্রায় হাজার তিরিশেক দর্শক নয়া ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়নদের বরণের অপেক্ষায় ছিল ৷ কিন্তু মেগা ফাইনাল বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে নামিয়ে আনল কিবু ভিকুনার দলকে ৷ অন্যদিকে দৌড় দৌড় আর দৌড় মন্ত্রে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট খেতাব ফের শহর কলকাতা থেকে পাহাড়ে নিয়ে গেল নর্থ-ইস্ট ৷ স্টেডিয়ামে হাজির থেকে তা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন দলের মালিক, অভিনেতা জন আব্রাহাম ৷

NORTH EAST UNITED WINS DURAND CUP
দলের জয় দেখতে যুবভারতীতে জন (ETV Bharat)

প্রথমদিকে খেলার রাশ কিবু ভিকুনার ছেলেদের পায়ে ছিল ৷ এই সময় জবি জাস্টিন একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন ৷ কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এহেন হাফচান্স কনভার্ট না-করলে খেতাবজয়ের আশা না-করাই ভালো ৷ এরপরই প্রতিপক্ষকে মেপে ম্য়াচের রাশ পায়ে তুলে নেন আলাদিন আজেরাই, পার্থিব গগৈরা ৷ ম্যাচের 30 মিনিটে প্রথম গোল আশির আখতারের ৷ কর্নারের পর জটলা থেকে নেওয়া শট ডায়মন্ড হারবার গোলরক্ষক মিরশাদের দস্তানা ফসকালে ওত পাতা শিকারির মত গোল করে যান আশির ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দূরপাল্লার শটে পার্থিব গগৈয়ের গোলে খেতাব কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় পেদ্রো বেনালির ছেলেদের ৷

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে থই সিংয়ের গোলে ফের এগিয়ে যাওয়া নর্থ-ইস্টের ৷ 68 মিনিটে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের লুকা মাচেনের গোল খেলায় কিছুটা প্রাণের সঞ্চার করে ৷ কিন্তু সেই গোল সান্ত্বনাসূচক ছাড়া যে কিছুই নয়, তা পরক্ষণেই বুঝিয়ে দেয় হাইল্য়ান্ডার্স ব্রিগেড ৷ আলাদিনের নেতৃত্বে আক্রমণে আধিপত্য রাখে তাঁরা ৷ 81 ও 86 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে নেন জাইরো ও অ্য়ান্ডি ৷ সংযুক্তি সময়ে বক্সের মধ্যে আলাদিনকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় নর্থ-ইস্ট ৷ স্পটকিক থেকে ছ'গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন আলাদিন নিজে ৷ সেইসঙ্গে কলকাতার তাবড় দলগুলোর নাকের ডগায় টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জিতে নেয় পাহাড়ি দলটি ৷

আরও পড়ুন:

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: তৃণমূলের হেভিওয়েট সাংসদের দল বলে কথা ৷ তার উপর ফাইনাল আবার কলকাতায় ৷ ফলত ডায়মন্ড হারবারের খেতাবজয়ের জন্য মঞ্চ প্রস্তুতই ছিল যুবভারতীতে ৷ তবে সেমিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারালেও শনিবাসরীয় ফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের অভিজ্ঞতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করল ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ ফলত ঠোঁট আরে কাপের দূরত্বটা রয়েই গেল ৷ অন্যদিকে বাংলার ক্লাবকে 6-1 গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জিতে নিল 'হাইল্য়ান্ডার্স' ৷ যা ঐতিহাসিকও বটে ৷ কারণ, 1991 সালের পর প্রথম দল হিসেবে খেতাব ধরে রাখল তাঁরা ৷

প্রথমার্ধে জোড়া গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তৃতীয় গোল তুলে নেয় নর্থ-ইস্ট ৷ সেখানেই খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল পেদ্রো বেনালির দলের ৷ পরে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার একটি গোল শোধ করলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ উল্টে 81, 86 ও সংযুক্তি সময়ে আরও তিনটি গোল তুলে নিয়ে কিবু ভিকুনার দলকে ধরাশায়ী করল নর্থ-ইস্ট ৷ হাইল্য়ান্ডার্সের হয়ে গোলগুলি করেন আশির আখতার, পার্থিব গগৈ, থই সিং, জাইরো স্য়াম্পেরিয়ো, অ্য়ান্ডি রড্রিগেজ এবং আলাদিন আজেরাই ৷

না থাকুক ইস্ট-মোহন কিংবা মহামেডান ৷ সদ্য আই লিগে উন্নীত হওয়া ডায়মন্ড হারবার তো বাংলারই দল ৷ ফলত এদিন দুপুর থেকে সব পথ যেন গিয়ে মিশছিল যুবভারতীতে ৷ প্রায় হাজার তিরিশেক দর্শক নয়া ডুরান্ড চ্য়াম্পিয়নদের বরণের অপেক্ষায় ছিল ৷ কিন্তু মেগা ফাইনাল বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে নামিয়ে আনল কিবু ভিকুনার দলকে ৷ অন্যদিকে দৌড় দৌড় আর দৌড় মন্ত্রে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্ট খেতাব ফের শহর কলকাতা থেকে পাহাড়ে নিয়ে গেল নর্থ-ইস্ট ৷ স্টেডিয়ামে হাজির থেকে তা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করলেন দলের মালিক, অভিনেতা জন আব্রাহাম ৷

NORTH EAST UNITED WINS DURAND CUP
দলের জয় দেখতে যুবভারতীতে জন (ETV Bharat)

প্রথমদিকে খেলার রাশ কিবু ভিকুনার ছেলেদের পায়ে ছিল ৷ এই সময় জবি জাস্টিন একটি সুযোগ হাতছাড়া করেন ৷ কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এহেন হাফচান্স কনভার্ট না-করলে খেতাবজয়ের আশা না-করাই ভালো ৷ এরপরই প্রতিপক্ষকে মেপে ম্য়াচের রাশ পায়ে তুলে নেন আলাদিন আজেরাই, পার্থিব গগৈরা ৷ ম্যাচের 30 মিনিটে প্রথম গোল আশির আখতারের ৷ কর্নারের পর জটলা থেকে নেওয়া শট ডায়মন্ড হারবার গোলরক্ষক মিরশাদের দস্তানা ফসকালে ওত পাতা শিকারির মত গোল করে যান আশির ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দূরপাল্লার শটে পার্থিব গগৈয়ের গোলে খেতাব কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায় পেদ্রো বেনালির ছেলেদের ৷

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে থই সিংয়ের গোলে ফের এগিয়ে যাওয়া নর্থ-ইস্টের ৷ 68 মিনিটে কর্নারের সুযোগ নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের লুকা মাচেনের গোল খেলায় কিছুটা প্রাণের সঞ্চার করে ৷ কিন্তু সেই গোল সান্ত্বনাসূচক ছাড়া যে কিছুই নয়, তা পরক্ষণেই বুঝিয়ে দেয় হাইল্য়ান্ডার্স ব্রিগেড ৷ আলাদিনের নেতৃত্বে আক্রমণে আধিপত্য রাখে তাঁরা ৷ 81 ও 86 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে নেন জাইরো ও অ্য়ান্ডি ৷ সংযুক্তি সময়ে বক্সের মধ্যে আলাদিনকে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় নর্থ-ইস্ট ৷ স্পটকিক থেকে ছ'গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন আলাদিন নিজে ৷ সেইসঙ্গে কলকাতার তাবড় দলগুলোর নাকের ডগায় টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জিতে নেয় পাহাড়ি দলটি ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

NEUFC BEATS DHFCডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট134TH DURAND CUP FINALDURAND CUP 2025NORTH EAST UNITED WINS DURAND CUP

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.