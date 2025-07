ETV Bharat / sports

চোট-আঘাতে কোণঠাসা ভারত, এবার সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে নীতীশ - NITISH REDDY LIKELY TO BE RULED OUT

সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে নীতীশ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : July 21, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

হায়দরাবাদ, 21 জুলাই: তৃতীয় টেস্টে হারের পর থেকে বিলেতে সময়টা যেন কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার ৷ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের আগে গত বৃহস্পতিবার প্রথম অনুশীলনে বাঁ-হাতের আঙুলে চোট পেয়েছিলেন আর্শদীপ সিং ৷ যা চতুর্থ টেস্টে তাঁর অভিষেকের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছে ৷ কুঁচকির সমস্য়ায় চতুর্থ টেস্টে সম্ভবত পাওয়া যাবে না আরেক পেসার আকাশদীপকেও ৷ এমতাবস্থায় সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি ৷ হাঁটুর চোটে সিরিজের বাকি দু'টি টেস্টে হায়দরাবাদ অলরাউন্ডারকে আর পাওয়া যাবে না, ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা আইএএনএস ৷ ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী ম্য়াঞ্চেস্টারে রবিবার চোট পেয়েছেন বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ টেস্টে মেলবোর্নে সেঞ্চুরি হাঁকানো ক্রিকেটার ৷ জিম সেশনে চোট পাওয়ার পর স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে নীতীশের লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ফলত সিরিজ থেকে ভারতীয় অলরাউন্ডার ছিটকে যাওয়ার পথে বলে রিপোর্টে জানিয়েছে ক্রিকইনফো ৷ যদিও বিসিসিআই'য়ের তরফে অফিসিয়াল কোনও ঘোষণা এখনও আসেনি ৷ হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে ভারতীয় একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন শার্দূল ঠাকুর ৷ কিন্তু প্রথম টেস্ট হারের পর একাদশে ব্য়াটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য শার্দূলের বদলি হিসেবে এজবাস্টন টেস্টের একাদশে জায়গা দেওয়া হয়েছিল নীতীশকে ৷ পরবর্তীতে লর্ডস টেস্টেও একাদশে জায়গা ধরে রেখেছিলেন হায়দরাবাদ ক্রিকেটার ৷ লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে ক্রিজে থিতু হয়ে যাওয়া দুই ইংরেজ ওপেনার বেন ডাকেট এবং জ্যাক ক্রলিকে একই ওভারে আউট করে বড়সড় ঝটকা দিয়েছিলেন নীতীশ ৷ এছাড়া গত দু'টি টেস্টে অলরাউন্ডারের থেকে উল্লেখযোগ্য কোনও পারফরম্য়ান্স পায়নি ভারতীয় দল ৷

এজবাস্টন এবং লর্ডস টেস্টের চার ইনিংসে নীতীশের ব্য়াটে সংগ্রহ মাত্র 45 রান, সর্বাধিক স্কোর 30 ৷ আর দু'টি টেস্টে মোট 17 ওভার হাত ঘুরিয়ে উইকেটসংখ্য়া মাত্র দু'টিই ৷ তবুও মরণবাঁচন ম্য়াচের আগে নীতীশের ছিটকে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে বড়সড় ধাক্কা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ পরিবর্তে একাদশে শার্দূলের যে প্রত্য়াবর্তন হচ্ছে, সেটা নিশ্চিত ৷ অন্যদিকে চোটের কবলে থাকা আর্শদীপ এবং আকাশদীপের কভার হিসেবে ইতিমধ্যেই ডেকে নেওয়া হয়েছে অংশুল কম্বোজকে ৷ সবমিলিয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নামার আগে চোট-আঘাতে টালমাটাল ভারতীয় শিবির ৷ এদিকে রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ট্রেনিং সেন্টারে ক্লাবের ফুটবলারদের সঙ্গে মিলিত হলেন টিম ইন্ডিয়া ক্রিকেটাররা ৷ জার্সি প্রস্তুতকারী সংস্থার ফটোশুটে ক্যারিংটনে এদিন মিলিত হয়েছিলেন দু'দলের তারকারা ৷ যেখানে মহম্মদ সিরাজের ডেলিভারি সামলালেন ইউনাইটেড ডিফেন্ডার হ্যারি ম্য়াগুয়ার ৷ আবার পেনাল্টি মারতে দেখা গেল ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল এবং সহঅধিনায়ক ঋষভ পন্তকে ৷ জার্সি বদলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সারলেন ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম এবং ভারতীয় দলের হেডস্যর গৌতম গম্ভীর ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সেই ছবি শেয়ার করা হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ আরও পড়ুন: চতুর্থ টেস্টের আগে চোট উদ্বেগ, ধোনির নেতৃত্বে খেলা পেসার এলেন ভারতীয় স্কোয়াডে