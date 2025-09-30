নজিরে নাম লিখিয়ে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জিতল নেপাল

নজিরে নাম লিখিয়ে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক সিরিজ জিতল নেপাল
সিরিজ হারের সঙ্গেই লজ্জার রেকর্ডে নাম তুলে ফেলল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ৷
Published : September 30, 2025 at 7:32 AM IST
শারজা, 30 সেপ্টেম্বর: এ যেন হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশটায় বাইশ গজে সূর্যোদয় ৷ সিরিজের প্রথম ম্য়াচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শনিবারই ইতিহাসে নাম তুলে ফেলেছিল নেপাল ৷ কিন্তু সেখানেই থেমে থাকা নয় ৷ বরং ইতিহাস বাড়িয়ে সোমবার প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে সিরিজও জিতে নিল তাঁরা ৷ প্রথম ম্য়াচে 19 রানে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্য়াচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে 90 রানে হারাল রোহিত পাউডেল অ্যান্ড কোং ৷ সেইসঙ্গে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আইসিসি'র পূর্ণসদস্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জিতল নেপাল ৷
শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সোমবার ব্য়াট হাতে যদি নায়ক হন আসিফ শেখ এবং সন্দীপ জোরা, তাহলে বল হাতে নেপালের ইতিহাসের কারিগর মহম্মদ আদিল আলম এবং কুশল ভুরতেল ৷ বিশ্বকাপের মতো মাল্টিনেশন টুর্নামেন্ট মিলিয়ে 2013 থেকে এযাবৎ 29টি সিরিজ খেলেছে 'রাইনোস' ৷ যার মধ্যে পাঁচটি জিতল তাঁরা ৷ আর সোমবার টি-20 ক্রিকেটে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এই জয় যেন মাইলস্টোন হয়ে রয়ে যাবে নেপালের ক্রিকেটে ৷
- লজ্জার নজির ওয়েস্ট ইন্ডিজের: দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে সোমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ তো হারলই, সেইসঙ্গে এক লজ্জার নজিরে নাম তুলে ফেলল আকিল হোসেন ও তাঁর দলবল ৷ প্রথমে ব্যাট করে নেপালের তোলা 173 রানের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন 83 রানে গুটিয়ে যায় ক্যারিবিয়ান ইনিংস ৷ যা আন্তর্জাতিক টি-20'তে একটি অ্য়াসোসিয়েট দেশের বিরুদ্ধে পূর্ণসদস্য কোনও দেশের সর্বনিম্ন স্কোর ৷ এতদিন এই লজ্জার নজির ছিল ইংল্য়ান্ডের নামে ৷ 2014 টি-20 বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে 88 রান শেষ হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের ইনিংস ৷
📒 Pages of #NepalCricket rewritten.#Rhinos claim a historic 2-0 series win vs West Indies!#NepalCricket pic.twitter.com/t87Zv3tpse— CAN (@CricketNep) September 29, 2025
- নজির গড়ে জয় নেপালের: সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়াই শুধু নয় ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে নজির গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল নেপাল ৷ শারজায় এদিন নেপালের 90 রানে জয় টি-20'তে একটি পূর্ণসদস্য দেশের বিরুদ্ধে কোনও অ্য়াসোসিয়েট দেশের সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির ৷ 2016 সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের 81 রানের নজির এক্ষেত্রে ভেঙে দিল 'মেন ইন রেড' ৷
A massive result for Nepal in their T20I series against the West Indies 😲— ICC (@ICC) September 30, 2025
Details 👇https://t.co/MvQSfr2sCl
প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এদিন আসিফ শেখ এবং সন্দীপ জোরার ব্য়াটে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে নেপাল ৷ 43 রানে তিন উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটের জুটিতে 100 রান যোগ করেন এই দুই ব্যাটার ৷ আটটি চার এবং দু'টি ছয়ে 47 বলে অপরাজিত 68 রান করেন ওপেনার আসিফ ৷ তিনটি চার ও পাঁচ ছক্কায় 39 বলে 63 রানের ঝোড়ো ইনিংস আসে সন্দীপের ব্য়াটে ৷ ছয় উইকেট হারিয়ে 173 রান তোলে নেপাল ৷
জবাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি কোনও ক্য়ারিবিয়ান ব্যাটার ৷ দু'অঙ্কে পৌঁছন মাত্র তিনজন ৷ 15 বলে সর্বোচ্চ 21 রান আসে জেসন হোল্ডারের ব্যাটে ৷ চার ওভারে 24 রান দিয়ে চার উইকেট নেন মিডিয়াম পেসার মহম্মদ আদিল আলম ৷ 2.1 ওভার হাত ঘুরিয়ে 16 রানে তিন উইকেট তুলে নেন লেগস্পিনার কুশল ভুরতেল ৷ 17.1 ওভারে 83 রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে নেপালের এই সিরিজ জয় আগামী বছর বিশ্বকাপের আগে যেন প্রথমসারির দলগুলোর প্রতি প্রচ্ছন্ন বার্তা ৷