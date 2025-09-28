ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে চমক, মরুশহরে বাইশ গজে ইতিহাস লিখল নেপাল

ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে চমক, মরুশহরে বাইশ গজে ইতিহাস লিখল নেপাল
এই প্রথম কোনও পূর্ণসদস্য দেশের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশগ্রহণ করছে নেপাল ৷
Published : September 28, 2025 at 1:35 PM IST
শারজা, 28 সেপ্টেম্বর: দিনকয়েক আগে জেন-জি'র আন্দোলনে মুখর হয়েছিল হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশটি ৷ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে আপাতত শান্তি ফিরেছে দেশটিতে ৷ এমতাবস্থায় বাইশ গজে ইতিহাস লিখল নেপাল ৷ তিন ম্যাচের টি-20 সিরিজের প্রথম ম্য়াচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চমকে দিল রোহিত পাউডেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ শুধু চমক দেওয়া নয়, এই প্রথম আইসিসি'র পূর্ণসদস্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্য়াচ জিতে ইতিহাস গড়ল নেপাল ৷
শারজা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শনিবার দু'বারের টি-20 বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের 19 রানে হারাল নেপাল ৷ সেইসঙ্গে সিরিজে 1-0 এগিয়া গেল তাঁরা ৷ এর আগে 2014 সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-20 জিতেছিল নেপাল ৷ তবে আফগান ক্রিকেট পূর্ণসদস্য দল হিসেবে তখনও স্বীকৃতি পাননি ৷ সে যাইহোক শারজায় এদিন প্রথমে ব্য়াট করে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 148 রান তোলে নেপাল ৷ জবাবে 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 129 রানে থেমে যায় ক্য়ারিবিয়ানদের ইনিংস ৷
ব্যাট হাতে এদিন নেপালের হয়ে সর্বোচ্চ রান অধিনায়ক রোহিতের ৷ তিনটি চার, একটি ছয়ে 35 বলে 38 রান আসে তাঁর ব্যাটে ৷ জেসন হোল্ডারের 20 রানে চার উইকেট, নভীন বিডাইসির 29 রানে তিন উইকেট সামলে স্কোরবোর্ডে চ্যালেঞ্জিং রান তোলে নেপাল ৷ অধিনায়কের পাশাপাশি 21 বলে 30 রানের মূল্যবান ইনিংস আসে কুশল মাল্লার ব্য়াটে ৷ যা নেপালের ইনিংস দেড়শোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ জয় বাদ দিলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নেপালের তিনম্য়াচের এই টি-20 সিরিজ সেদেশের ক্রিকেটের জন্য ঐতিহাসিক ৷ কারণ, এই প্রথম কোনও পূর্ণসদস্য দেশের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশগ্রহণ করছে তাঁরা ৷
🇳🇵A new chapter written in Nepal’s cricketing story! 📣— CAN (@CricketNep) September 27, 2025
Rhinos 🇳🇵 defeats West Indies by 19 runs our first-ever triumph against a full member nation! pic.twitter.com/98cJlLMAwP
ব্য়াটারদের জোগাড় করে দেওয়া পুঁজি রক্ষা করে ঐতিহাসিক সিরিজের শুরুটা এদিন স্মরণীয় রাখলেন নেপাল বোলাররা ৷ নেপাল বোলারদের সামনে ইনিংস লম্বা হয়নি কোনও ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটারের ৷ 25 বলে সর্বাধিক 22 রান আসে নভীনের ব্য়াটে ৷ উল্টোদিকে বল হাতে নেপালের জয়ের নায়ক কুশল ভুরতেল ৷ 17 রান দিয়ে এই লেগস্পিনার নেন জোড়া উইকেট ৷ তবে ম্য়াচের সেরা অবশ্য অধিনায়ক রোহিত পাউডেল ৷ ব্য়াট হাতে সর্বাধিক রানের পর বল হাতে তিন ওভারে 20 রানে নেন এক উইকেট ৷
নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো ক্য়ারিনিয়ানদের হয়ে সর্বাধিক রান ওঠে সপ্তম উইকেটে ৷ 27 রান যোগ করেন ফ্যাবিয়ান অ্যালেন এবং অধিনায়ক আকিল হোসেন ৷ কিন্তু তাতে জয় আসেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ বরং লক্ষ্যমাত্রার অনেকটা আগেই থেমে যায় তাঁরা ৷ 20 ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে 129 রানে থেমে যায় ক্যারিবিয়ান ইনিংস ৷ সোমবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচে মুখোমুখি দুই দল ৷