বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নীরজ, কখন-কীভাবে দেখবেন সোনার ছেলের খেতাবি লড়াই ?

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নীরজ, কখন-কীভাবে দেখবেন সোনার ছেলের খেতাবি লড়াই ?
প্রথম প্রচেষ্টায় সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে গেলেন সোনার ছেলে ৷ কবে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ? জেনে নিন ৷
Published : September 17, 2025 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: দু'বছর আগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বর্শা ছুড়ে সোনা গেঁথেছিলেন নীরজ চোপড়া ৷ ভারতীয় হিসেবে বুদাপেস্টে একমাত্র পদক বিজেতা ছিলেন তিনি ৷ টোকিয়োয় এবছরও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পদকজয়ের স্বপ্ন আবর্তিত হচ্ছে তাঁকে কেন্দ্র করেই ৷ বুধবার সেই স্বপ্নপূরণের প্রাথমিক ধাপ পেরনোর লক্ষ্যে নেমেছিলেন জোড়া অলিম্পিক্স পদকজয়ী ৷ সহজেই সেই ধাপ পেরোলেন নীরজ ৷
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি ছিল 84.50 মিটার ৷ জাপান ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে এদিন প্রথম প্রচেষ্টাতেই সেই লক্ষ্যপূরণ করলেন নীরজ এবং ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি ৷ এদিন প্রথম প্রচেষ্টায় পানিপথের ছেলে বর্শা ছুড়লেন 84.85 মিটার ৷
- নজির ছোঁয়ার লক্ষ্যে নীরজ: বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে একটি বড় নজির স্পর্শ করার লক্ষ্যে এবার টোকিয়োয় পা রেখেছেন নীরজ ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্য়াভলিন-থ্রো ইভেন্টে এযাবৎ কেবল দু'জন অ্যাথলিট খেতাব ধরে রাখতে সফল হয়েছেন ৷ তালিকায় প্রথম নামটি জান জেলেনজি ৷ চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন জ্যাভলিন-থ্রোয়ার বর্তমানে নীরজের প্রশিক্ষকও বটে ৷ 1993 সালের পর 1995 সালে খেতাব ধরে রেখেছিলেন তিনি ৷ পরবর্তীতে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স 2019 সালের পর 2022 সালেও খেতাব ধরে রেখেছিলেন ৷ নীরজের সামনে এবার সেই নজির ছোঁয়ার সুযোগ ৷
Defending champion Neeraj Chopra makes it into the Men's Javelin Throw Final with a throw of 84.85m 💪#IndiainWCHTokyo #IndianAthletics #WCHTokyo25 #AFI pic.twitter.com/NiNGhwwpp8— Athletics Federation of India (@afiindia) September 17, 2025
নীরজ চোপড়া ছাড়াও গ্রুপ-এ থেকে সরাসরি ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেন জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার এবং ডেভিড ওয়েগনার ৷ নীরজের গ্রুপের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যথাক্রমে ছুড়লেন 87.21 মিটার এবং 85.67 মিটার ৷ উল্লেখ্য, গত সংস্করণে 88.77 মিটার দূরত্ব ছুঁয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম সোনা জিতেছিলেন নীরজ ৷ তার আগে 2022 সালে ইউজেনে রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল নীরজকে ৷
🚨 BIG BREAKING NEWS FOLKS 🔥🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2025
Defending Champion Neeraj Chopra has made into the Men's Javelin Throw Final with first attempt of 84.85m at World Championships! 💪
All the best for Final, Tomorrow at 03:53 PM IST
pic.twitter.com/2TPM3BzQ9Z
- ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি: ফাইনালে লড়বেন 12জন অ্য়াথলিট ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে 84.50 মিটার ছুড়লে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছবেন অ্যাথলিটরা ৷ সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের পর বাকিরা ক্রমান্বয়ে স্থান পাবেন সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রমের নিরিখে ৷
- ফাইনাল কবে এবং কোথায়: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের জ্য়াভলিন-থ্রো ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে আগামিকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার ৷ জাপান ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে ইভেন্ট শুরু হবে ভারতীয় সময় বিকেল 3টে 53 মিনিটে ৷
- কীভাবে দেখা যাবে ফাইনাল: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন-থ্রো ফাইনালের সরাসরি সম্প্রচার ভারতে দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে ৷ স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট 1, সিলেক্ট 1 এইচডি, সিলেক্ট 2, সিলেক্ট 2 এইচডি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হবে ফাইনাল ৷ এছাড়া ফাইনালের লাইভ স্ট্রিমিং অনুরাগীরা উপভোগ করতে পারবেন জিওহটস্টার অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ৷