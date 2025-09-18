বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক হাতছাড়া নীরজের, চারে থামলেন সচিন

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদক হাতছাড়া নীরজের, চারে থামলেন সচিন
টোকিয়ো অলিম্পিক্সে যে স্টেডিয়ামে সোনা ঘরে এনেছিলেন সেখানেই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে নিরাশ করলেন নীরজ ৷
Published : September 18, 2025 at 5:21 PM IST
টোকিয়ো, 18 সেপ্টেম্বর: দু'বছর আগে বুদাপেস্টে 88.77 মিটার ছুড়ে জিতেছিলেন সোনা ৷ বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে বৃহস্পতিবার খেতাব ধরে রাখার হাতছানি ছিল নীরজ চোপড়ার কাছে ৷ কিন্তু নিরাশ করলেন সোনার ছেলে ৷ টোকিয়ো অলিম্পিক্সে যে স্টেডিয়ামে সোনা ঘরে এনেছিলেন সেই স্টেডিয়ামে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে তৃতীয় পদক হাতছাড়া করলেন পানিপথের ছেলে ৷ সোনা তো এলই না, কোনও পদকই এদিন জিততে ব্যর্থ নীরজ ৷
গতবছর যে দূরত্ব ছুড়েছিলেন এদিন তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারলেন না দেশের জ্য়াভলিন থ্রোয়ের পোস্টার বয় ৷ দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এদিন 84.03 মিটার ছুড়লেন বটে, কিন্তু তা পদকজয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ দিনের পঞ্চম তথা ডু অর ডাই থ্রো ফাউল করে পদকজয় হাতছাড়া করেন নীরজ ৷ তুলনায় ভালো পারফরম্য়ান্স করলেন ফাইনালে ভারতের আরও এক প্রতিযোগী সচিন যাদব ৷ মরশুমের সেরা থ্রো এল তাঁর থেকে ৷ তবে 86.27 মিটার পদকজয়ের জন্য পর্যাপ্ত হল না ৷ চতুর্থস্থানে থামলেন তিনি ৷
জাপানের ন্য়াশনাল স্টেডিয়ামে এদিন জ্যাভলিন থ্রো'য়ে সোনা জিতলেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্য়াগোর কেশর্ন ওয়ালকট ৷ 88.16 মিটার ছুড়ে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলালেন 2012 লন্ডন অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী ৷ চতুর্থ প্রচেষ্টায় দিনের সেরা থ্রো'টি করলেন তিনি ৷ দ্বিতীয়স্থানে থামলেন গ্রেনাডা কিংবদন্তি অ্যান্ডারসন পিটার্স ৷ 87.38 মিটার ছুড়ে 2019 এবং 2022 সালে সোনাজয়ের পর রুপো এল তাঁর ঝুলিতে ৷ ব্রোঞ্জ গেল মার্কিন অ্য়াথলিট কার্টিস থম্পসনের ঝুলিতে ৷ প্রথম প্রচেষ্টায় এদিন তিনি ছুড়লেন 86.67 মিটার ৷
The sun will rise again tomorrow. ☀️— Inspire Institute of Sport (@IIS_Vijayanagar) September 18, 2025
That's the end of the campaign for #NeerajChopra at the #WorldAthleticsChamps. Champions fall only to rise again, we'll be there.#TeamIIS #JSWSports #CraftingVictories 🇮🇳 pic.twitter.com/4Azvm85fTP
গতবছর প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী যেমন নিরাশ করলেন, তেমনই হতাশ করলেন অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী আরশাদ নাদিমও ৷ এদিন চতুর্থ প্রচেষ্টার পরই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান পাক অ্যাথলিট ৷ এদিন তাঁর সর্বোচ্চ থ্রো ছিল 82.75 মিটার ৷ গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রুপোজয়ী ছিলেন তিনি ৷ পদক জিততে ব্যর্থ গতবারের ব্রোঞ্জজয়ী জাকুব ভাদলেচ ৷
উল্লেখ্য, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের গত দু'টি সংস্করণেই পদক এসেছিল নীরজের ঝুলিতে ৷ 2022 সালে ইউজেনে রুপোজয়ের পর 2023 সালে পদকের রং বদল করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেছিলেন তিনি ৷ গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজের হাত ধরে একটি সোনাই এসেছিল ভারতের ঘরে ৷ তাই বলা যায়, এদিন নীরজের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকের স্বপ্ন কার্যত ফিকে হয়ে গেল ভারতেরও ৷