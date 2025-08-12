হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: ভোটার তালিকায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ (SIR) ইস্যুতে বিরোধীদের নির্বাচন কমিশন অভিযানের মধ্যেই সোমবার লোকসভায় পাশ হয়ে গেল জাতীয় ক্রীড়া গভর্ন্য়ান্স বিল ৷ বিরোধীদের হট্টগোল, পুলিশি ধরপাকড়ের মধ্যে খানিক নিঃশব্দেই সংসদের নিম্নকক্ষে এদিন তা পাশ হল ৷ যাকে 'স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের খেলাধুলোয় একক বৃহত্তম সংস্কার' আখ্য়া দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ৷ একইসঙ্গে লোকসভায় সোমবার পাশ হয়ে গেল অ্য়ান্টি-ডোপিং (সংশোধনী) বিলও ৷
বিরোধীদের লাগাতার স্লোগানের মধ্যেই সোমবার লোকসভায় ক্রীড়া বিল পাশ প্রসঙ্গে মনসুখ মান্ডব্য বলেন, "স্বাধীনতার পর দেশের ক্রীড়ায় এটি একক বৃহত্তম সংস্কার ৷ এই বিল স্পোর্টস ফেডারেশনগুলিতে স্বচ্ছতা আনবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে ৷ ভারতে খেলাধুলোর বাস্তুতন্ত্রে এই বিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বিলের ক্ষেত্রে বিরোধীদের অংশগ্রহণ মিলল না ৷"
দু'জন বিরোধী সাংসদ এদিন অবশ্য লোকসভায় জাতীয় ক্রীড়া গভর্ন্য়ান্স বিল সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ তাঁরা বিলকে সমর্থন করেন ৷ এরপরই অন্য়ান্য বিরোধী সাংসদরা কক্ষে প্রবেশ করে স্লোগান শুরু করেন ৷ তাঁদের হট্টগোলের মধ্যে ধ্বনিভোটে লোকসভায় পাশ হয়ে যায় জাতীয় ক্রীড়া গভর্ন্যান্স বিল ৷ দেশ 2036 অলিম্পিক্স অংশগ্রহণের জন্য পুরোদমে ঝাঁপাচ্ছে ৷ এমন সময় দেশের খেলাধুলোয় বিশ্বমানের ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এই জোড়া বিল যে আবশ্যিক ছিল, তাও এদিন জানান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ৷
- কী এই বিল: জাতীয় ক্রীড়া গভর্ন্য়ান্স বিলে দেশে একটি বোর্ড গঠনের উল্লেখ রয়েছে ৷ যাকে বলা হবে জাতীয় ক্রীড়া বোর্ড বা ন্য়াশনাল স্পোর্টস বোর্ড ৷ সমস্ত খেলাধূলায় (জাতীয়) নিয়ামক সংস্থাগুলোর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকবে সংশ্লিষ্ট স্পোর্টস বডির হাতে ৷ যার বাইরে নয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিসিআইও ৷ সমস্ত জাতীয় ফেডারেশনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা এবং তদারকি করবে এনএসবি ৷
- জাতীয় ক্রীড়া ট্রাইব্যুনালের সুপারিশ: জাতীয় ক্রীড়া বোর্ডের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া বিলে সুপারিশ রয়েছে জাতীয় ক্রীড়া ট্রাইব্যুনালেরও ৷ যার হাতে ক্ষমতা থাকবে ফেডারেশনগুলির পরিচালনগত কোনও ত্রুটি বা নির্বাচন সংক্রান্ত জটিলতাগুলো সমাধান করা ৷ সরাসরি আদালতে পৌঁছনোর পরিবর্তে নিয়ামক সংস্থাগুলিকে দ্বারস্থ হতে হবে ট্রাইব্যুনালের ৷ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করবে ট্রাইব্যুনাল ৷ সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের ৷
- একই ছাতার তলায় বিসিসিআই: বিসিসিআই স্বশাসিত সংস্থা ৷ তবু বিসিসিআই'কে এই বিলের আওতায় আসতে হবে কারণ অলিম্পিক্সে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি ৷ 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাইশ গজের লড়াই ৷ 2032 সালে ব্রিসবেন অলিম্পিক্সেও যোগ হয়েছে ক্রিকেট ৷ আর ক্রিকেট যেহেতু অলিম্পিক ক্রীড়ার অংশ তাই বিসিসিআইও ক্রীড়া বিলের আওতায় আসতে বাধ্য ৷ সবমিলিয়ে স্বশাসিত সংস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবার থাকবে কেন্দ্রের হাতে ৷