অনুশীলনে গরহাজির ধোনি ইডেনে কি খেলছেন ? সিএসকে'র তরফে এল বড় আপডেট - DHONI MISS CSK PRACTICE SESSIONS

ইডেনে অনুশীলনে জাদেজা, অশ্বিন ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 6:08 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 6:14 PM IST

কলকাতা, 7 মে: মহেন্দ্র সিং ধোনি কি বুধ সন্ধ্যায় ইডেনে ধরাচূড়া পরে নামবেন? ভারতীয় সশস্ত্র সেনার পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত সম্বলিত নানা প্রশ্নকে প্রায় পাল্লা দিয়ে ধাওয়া করছে কেকেআরের বিরুদ্ধে ধোনির খেলার সম্ভাবনা সংক্রান্ত প্রশ্ন। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংস কলকাতায় পা দিয়েছে। সোমবার এবং মঙ্গলবার 'মেন ইন ইয়েলো' নন্দনকাননে চুটিয়ে অনুশীলন করলেও মহেন্দ্র সিং ধোনির দেখা মেলেনি। অথচ তাঁকে দেখার জন্যই যাবতীয় উন্মাদনা। সিএসকে সিইও কাশী বিশ্বনাথন সোমবার জানিয়েছিলেন মাহি তাদের সঙ্গে রয়েছে ৷ সেই আশ্বাস সত্ত্বেও বুধবার ইডেনে ধোনিকে ব্য়াট-গ্লাভস পরে দেখতে পাওয়া যাবে কি না, প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে চেন্নাই বোলিং কোচ মঙ্গলবার এরিক সিমন্স অবশ্য নিশ্চিত করেন যে ধোনি খেলছেনই ৷ সিমন্স বলেন, "ধোনি ওর পরিস্থিতি খুব ভালো করেই জানে। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ও সবসময় কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। ওর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ও নিজের মত প্রস্তুতি নেয় ৷ ম্যাচ খেলবে।" চলতি আইপিএলে চেন্নাইয়ের বাকি তিন ম্যাচ। তবে তাঁরা প্লে-অফের দৌড়ে নেই ৷ এই অবস্থায় দলের মোটিভেশন রাখা কঠিন। মঙ্গলবারের অনুশীলনে ধোনি ছাড়া পুরো দল উপস্থিত। নাইটদের বিরুদ্ধে সম্মান যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্র জাদেজা, রবি অশ্বিন, নূর আহমেদরা চুটিয়ে অনুশীলন করলেন। আসলে ইডেনের বাইশ গজ এখন স্পিনারবান্ধব ৷ ফলে কলকাতার বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিন, মইন আলিদের পাল্টা দিতে চেন্নাইয়ের স্পিনাররা ঝালিয়ে রাখলেন নিজেদের।

লক্ষ্যহীন ম্যাচে দলের মানসিকতা নিয়ে বলতে গিয়ে এরিক সিমন্স বলেছেন, "কোনও আবেগ নয়, সিএসকে'র একটা ঐতিহ্য আছে। দল খারাপ জায়গায় আছে। ব্যক্তিগত উন্নতিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। গত ম্যাচগুলোর মতো জেতার লক্ষ্য নিয়েই নামবে দল ।" চলতি আইপিএল চেন্নাই শিবির চোট-আঘাত, অফফর্মে বিধ্বস্ত। এমনকী জয়ের খুব কাছ থেকে ফিরে আসার রেকর্ডও রয়েছে। চোটগ্রস্ত রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরিবর্তে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিয়েও অবস্থার বদল হয়নি। এই বিষয়ে চেন্নাইয়ের বোলিং কোচ জানান, ধোনি যখন অধিনায়ক ছিল না তখনও সে দলের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে যতটা জাহির করে তার চেয়ে অনেক বেশি উঠতি খেলোয়াড়দের উন্নতিতে ধোনি নজর দেন বলে মত সিমন্সের। চলতি আইপিএল থেকে চেন্নাইয়ের পাওয়ার আর কিছু নেই। বাকি ম্য়াচগুলোতে হয়তো তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ দিয়ে সড়গড় করে নেওয়া হবে। যাতে আগামী মরশুমে এবারের ব্যর্থতার রেশ সরিয়ে ফিরে আসা যায়। সেই প্রত্যাবর্তন যুদ্ধে ধোনি যে থাকবেন, তার পূর্বাভাস দিয়ে রাখল সিএসকে ৷ আরও পড়ুন: ইডেনে শততম ম্য়াচ, অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে নাইটদের অস্ত্র দলগত সংহতি

