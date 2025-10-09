ETV Bharat / sports

মাঠের বাইরের চাপ সামলে আজ শিল্ড অভিযানে মোহনবাগান

শিল্ডের ম্য়াচেও সমর্থকদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জারি থাকবে বলে আঁচ করা হচ্ছে ৷

MOHUN BAGAN
অনুশীলনে ম্য়াকলারেন (MBSG X)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 11:33 AM IST

কলকাতা, 9 অক্টোবর: ফুটবলারদের ঘিরে স্লোগান নেই ৷ সেলফি তোলার আবদার নেই ৷ একটা থমথমে পরিবেশ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অনুশীলনে ৷ ফুটবলারদের আসা-যাওয়াতেও ভাবলেশহীন মনোভাব ৷ এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷ কোচ এবং ফুটবলাররা পরিচিত মুখ দেখলে অন্তত হাই-হ্যালো টুকু করেন ৷ সবকিছুই যেন উধাও শিল্ডে অভিযান শুরু আগে ৷

হোসে মোলিনা গম্ভীর মুখে অনুশীলন শেষে গাড়িতে উঠে পড়লেন বুধবার ৷ আসলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট হঠাৎ করেই মাঠের বাইরের কারণে শিরোনামে ৷ এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'য়ের দ্বিতীয় ম্যাচ ইরানে খেলতে না-যাওয়ার পরই যাবতীয় গণ্ডগোলে সূত্রপাত ৷ এএফসি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নাম প্রত্যাহার করেছে ইরানে খেলতে না-যাওয়ার জন্য ৷ সোশাল মিডিয়ায় ইরানের ক্লাবটির সমর্থক গোষ্ঠীর বিদ্রুপের শিকার সবুজ-মেরুন সমর্থকরা ৷ এ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে সমর্থকদেরও পাশে পায়নি মোহনবাগান ৷ মঙ্গলবার সমর্থরা 'গেট আউট কাওয়ার্ডস' লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অনুশীলনের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সমর্থকেরা ৷ পাশাপাশি তিন অজি ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিংস এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসের রাস্তা আটকে জবাবদিহি চেয়েছেন সমর্থকেরা ৷

মাঠের বাইরের সমর্থকদের এহেন আচরণ নিশ্চয়ই ভালো লাগার কথা নয় সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের ৷ তার উপর কলকাতা লিগ, ডুরান্ডে খারাপ ফল গত মরশুমের সাফল্য ভুলিয়ে দিয়েছে ৷ ফলত কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছয় দলের আইএফএ শিল্ডে খেলতে রাজি হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ সেখানে খেতাবি লড়াইয়ে ফের ডার্বির সম্ভাবনা ৷ সুপার কাপের আগে অস্তিত্ব জানান দিতে অনুশীলনে জোর সবুজ-মেরুনে ৷ পূর্ণ শক্তির দলকেই নথিভুক্ত করেছে তাঁরা ৷ চার বিদেশি খেলবেন ৷

গোকুলামের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে মূলত সেটপিসে জোর দিলেন হোসে মোলিনা ৷ আসলে সিনিয়র দল এখনও পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে চলতি মরশুমে ৷ এই ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব তাঁদের যে সমস্যায় ফেলতে পারে তা আন্দাজ করেই বোঝাপড়া বাড়াতে জোর স্প্যানিশ কোচের ৷

গোকুলাম কেরালা ছাড়া মোহনবাগানের গ্রুপে রয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস ৷ গ্রুপে শীর্ষস্থানাধিকারী দুই দল যেহেতু ফাইনালে পৌঁছবে সরাসরি, তাই ধারেভারে এগিয়ে থাকা সবুজ-মেরুনের পক্ষে ফাইনালে পৌঁছনো কোনও কঠিন ব্যাপার নয় ৷ কিন্তু ঘরে-বাইরে চাপই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচে নামার আগে হার্ডল মোলিনার দলের সামনে ৷ বুধবার শিল্ডের প্রথম ম্য়াচে শ্রীনিধি ডেকান এফসি'কে 4-0 গোলে হারিয়ে যাত্রা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷

