প্রথমদিনই বল পায়ে অনুশীলন দিমির, ফুটবলারদের থেকে বার্থডে গিফট চাইলেন মোলিনা - DURAND CUP 2025

কিবুর দলের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচে নামার আগে আপুইয়াকে নিয়ে স্বস্তি বাগান শিবিরে ৷

MOHUN BAGAN
অনুশীলনে পেত্রাতোস (MBSG X)
Published : August 8, 2025 at 9:03 PM IST

কলকাতা, 8 অগস্ট: ডুরান্ডের প্রথম ম্য়াচে মহামেডানের বিরুদ্ধে সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন ৷ ফলত ডায়মন্ড হারবার ম্য়াচেও আপুইয়াকে পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল ৷ কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শনিবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাগান মিডফিল্ডারকে খেলার ছাড়পত্র দিল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ ফলত কিবু ভিকুনার দলের বিরুদ্ধে নামার চব্বিশ ঘণ্টা আগে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস হোসে মোলিনার ৷

তবে ডুরান্ড কাপের অলিখিত প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের আগে পুরোপুরি স্বস্তির কোনও জায়গা নেই বার্থডে বয় মোলিনার কাছে ৷ কারণ, এই ম্যাচে পরাজিত হলে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে শেষ আটে যে পৌঁছনো নিশ্চিত তেমনটা ভাবার অবকাশ নেই ৷ তাই জয়ই একমাত্র পথ ৷ যেমনটা গত ম্য়াচ শেষের পরই জানিয়ে দিয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ পাশাপাশি দল আবার মিনি হাসপাতাল ৷ যা জন্মদিনে চিন্তা আরও বাড়িয়েছে বাগান কোচের ৷

ম্য়াচের আগেরদিন সাংবাদিকদের মোলিনা বলেন, "আলবার্তো, মনবীর, কিয়ান, সুহেল পুরো ফিট নয়।" তবে টম অলড্রেড, দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস খেলানোর পথ খোলা রাখছেন কোচ ৷ কিন্তু তাঁদের ফিটনেস নিয়ে সন্দিহান মোলিনা ৷ চোট পাওয়ার আশঙ্কা থেকে বিদেশি ফুটবলারদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সন্তর্পণেই পা ফেলতে চাইছেন তিনি ৷ প্রায় একইসঙ্গে মোলিনার সংযোজন, "বিকল্প আমাদের অনেক আছে ৷ এখনই কিছু বলব না ৷ একটা জিনিস বলতে পারি আমরা মোহনবাগান ৷ চোট-আঘাত সমস্যা থাকলেও অজুহাত দেব না ৷ ভালো খেলোয়াড় দলে রয়েছে তাই ভালো দলই মাঠে নামবে।"

আপুইয়াকে পাওয়া যাবে জেনে মোলিনা বলছেন, "এটা আগেই জানালে ভালো হতো। আজ জানলাম তাই পরিকল্পনা বদলাতে হচ্ছে ৷" জন্মদিনে মাঠে এসে সমর্থকদের সেলিব্রেশনের মাঝে পড়লেন আইএসএল কাপ ও শিল্ডজয়ী কোচ ৷ নিজের জন্মদিনের উপহার হিসেবে মোলিনা তাঁর ইচ্ছে কথাও জানালেন ৷ স্প্যানিশ ভদ্রলোক বলে গেলেন, "আমি শুধু চাই ফুটবলাররা পরিশ্রম করুক ও ম্যাচ জিতে ফিরুক ৷ আমি তাতেই খুশি।"

এদিকে মধ্যরাতে শহরে পা দিয়ে প্রথমদিনের অনুশীলনে চনমনে দিমিত্রি পেত্রাতোস ৷ প্রথমদিনই বল পায়ে প্র্যাকটিস সারলেন অজি ফরোয়ার্ড ৷ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পেত্রাতোসকে ডায়মন্ড হারবার ম্য়াচে ব্যবহার করতে পারেন মোলিনা ৷ তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ম্য়াচের আগেই ৷ বৃহস্পতিবার রাতে বিমানবন্দরে সমর্থকদের জনপ্লাবনের মধ্যে কলকাতায় পা রেখেছেন পেত্রাতোস ৷

TAGGED:

MOHUN BAGAN SUPER GIANTমোহনবাগান বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসিDIMITRI PETRATOSJOSE MOLINADURAND CUP 2025

