চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরুর আগে দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন মোলিনা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরুর আগে দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন মোলিনা
তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে রণকৌশল সামনে আনতে নারাজ মোহনবাগান গ্যাফার ৷
Published : September 15, 2025 at 8:55 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর শুরুতে মঙ্গলবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সামনে তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে ৷ সেই ম্যাচে নামার আগে দল নিয়ে ধোঁয়াশায় সবুজ-মেরুন কোচ হোসে মোলিনা ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে স্প্যানিয়ার্ড জানালেন, কোচের মাথাব্যথা হয় যখন দলে ভালো ফুটবলারের অভাব থাকে ৷ আবার কোচের দুশ্চিন্তা হয় দলে ভালো ফুটবলারের আধিক্যে ৷ তিনি দ্বিতীয় দলে ৷
ফলত মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিযান শুরুর আগে একাদশ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটলেন মোলিনা ৷ গতবছর তুর্কমেনিস্তানের সর্বোচ্চ লিগের দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের বিরুদ্ধে ম্যাচে মোহনবাগান ক'জন বিদেশি নিয়ে খেলবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন দলের কোচ ৷ তবে চোটের কারণে দলের সঙ্গে যে মনবীর সিং নেই, সেটা পরিষ্কার ৷ ম্য়াচের আগেরদিন মোলিনার অনুশীলন দেখেও একাদশ বোঝার উপায় নেই ৷
তবে ফরোয়ার্ড লাইনে মূলত তিন বিদেশি জেমি ম্যাকলারেন, রবসন রবিনহো, জেসন কামিংসকে রেখেই অনুশীলনে ছক সাজালেন মোলিনা ৷ ডিফেন্সে দুই বিদেশি আলবার্তো রড্রিগেজ ও টম অলড্রেডকে নিয়ে অনুশীলনের পরক্ষণেই এক বিদেশি কমিয়ে মেহেতাব সিংকেও দেখে নিলেন তিনি ৷ একইভাবে মোহনবাগান কোচের কথায় ধোঁয়াশা শুভাশিস বোস ও অভিষেক সিংকে ব্যবহার করা নিয়েও ৷ তবে যতটুকু আভাস, নবাগত অভিষেকই শুরু করবেন প্রথম একাদশে ৷ কী অঙ্ক কষেছেন মোলিনা, সেটা মঙ্গলের যুবভারতীতে দেখা যাবে ৷ তবে লড়াইয়ের আগে প্রতিপক্ষকে হাতের তাস দেখাতে নারাজ দু'বারের আইএসএল জয়ী কোচ ৷
WE ARE ONE. WE ARE READY. 💚♥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/wVh4AdOUlU— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 15, 2025
ম্য়াচের আগে শেষবারের মতো দলকে ঝালিয়ে নেওয়ার সময় সেটপিসে জোর দিলেন বাগান কোচ ৷ আসলে আহাল এফকে'র বিরুদ্ধে নিজের সব অস্ত্র তৈরি রাখছেন মোলিনা ৷ প্রথম ম্য়াচে নামার আগে লড়াইয়ের বার্তাও দিচ্ছেন তিনি ৷ মোলিনার কথায়, "আমরা শুধু ভারতে নয়, এশিয়াতেও নিজেদের প্রমাণ করতে চাই ৷ আর সেটা প্রমাণের সেরা সুযোগ এটাই ৷" প্রতিপক্ষ যে বেশ শক্তিশালী তা মেনে নিচ্ছেন মোহনবাগান কোচ ৷ সপ্তাহছ'য়েক প্র্যাকটিসের পরে মঙ্গলবার ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান ৷ ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর সবুজ-মেরুন আর ম্যাচ খেলেনি ৷ মাঝের সময়ে ফুটবলারদের পরিশ্রমে মোলিনা সন্তুষ্ট ৷
- সমর্থকদের জন্য বিশেষ যান পরিষেবা: এদিকে সমর্থকদের কথা ভেবে বিশেষ উদ্যোগ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ ম্যাচ যেহেতু শুরু সন্ধে 7টা 15 মিনিটে, সেকথা মাথায় রেখে বিশেষভাবে মেট্রো, বাস এবং ফেরি সার্ভিস চালু রাখার আর্জি জানিয়েছিল সবুজ-মেরুন ম্য়ানেজমেন্ট ৷ এক্ষেত্রে সফল তাঁরা ৷ সমর্থকরা ম্য়াচ দেখে যাতে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারেন সেজন্য মঙ্গলবার সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে হাওড়া যাওয়ার শেষ মেট্রো রওনা হবে রাত 9টা 30 মিনিটে ৷ বিকেল 5টা থেকে সন্ধ্যা 7টা 30 মিনিট পর্যন্ত থাকছে বিশেষ বাস পরিষেবা (বিধাননগর, শিয়ালদা স্টেশন, সায়েন্স সিটি, এসপ্ল্যানেড থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত সমস্ত গেট কভার করবে বাস) ৷ ম্যাচ শেষে ফেরার বিশেষ বাস পরিষেবা রাত 9টা 30 মিনিট থেকে থাকছে 11টা পর্যন্ত ৷ এছাড়া বাবুঘাট এবং আহিরীটোলা লঞ্চ ঘাট থেকে সমর্থকদের জন্য থাকছে বিশেষ ফেরি পরিষেবা ৷