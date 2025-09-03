কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: ঘরোয়া ফুটবল লিগের প্রাথমিক পর্ব থেকে ফের বিদায় নিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আশঙ্কার চোরাস্রোত একটা ছিলই ৷ মঙ্গলবার জোড়া ম্যাচের ফলাফলের পর আশঙ্কাই বাস্তব রূপ নিল ৷ এদিন সুরুচি সংঘ এবং কাস্টমস নিজেদের ম্যাচে জয় তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুপার সিক্সের আগে বিদায় নিশ্চিত হল সবুজ-মেরুনের ৷
অর্থাৎ, মঙ্গলবার ম্য়াচের পর গ্রুপ এ-র যা পরিস্থিতি, তাতে প্রথম তিন দলের মধ্যে থাকতে পারছে না মোহনবাগান ৷ সিনিয়র দলের নতুন ব্রাজিলিয়ান তারকা রবসন রবিনহোর প্রথম অনুশীলনে নামার দিনেই লিগ থেকে বিদায় নিল ডেগি কার্ডোজা অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ এই নিয়ে টানা দু'বছর খেতাবি দৌড়ের অনেক আগেই ছিটকে গেল 30 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ এখনও সবুজ-মেরুনের একটি ম্য়াচ খেলা বাকি রয়েছে ৷ গত 13 আগস্ট স্থগিত হয়ে যাওয়া মেসারার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেলেও সুপার সিক্সে পৌঁছনো সম্ভব হবে না মোহনবাগানের ৷
মঙ্গলবার কলকাতা লিগের গ্রুপ এ-র ম্য়াচে কাস্টমস 2-1 ব্যবধানে হারায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে ৷ অন্যদিকে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে 3-0 ব্যবধানে জিতেছে সুরুচি সংঘ ৷ এই দুই ম্যাচের পর প্রিমিয়র ডিভিশনের গ্রুপ এ-র শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল ৷ যেটা প্রত্যাশিতই ছিল ৷ 11 ম্যাচে 23 পয়েন্ট লাল-হলুদের ৷ দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা সুরুচি সংঘের সংগ্রহে 11 ম্যাচে 22 পয়েন্ট ৷ কাস্টমসের পয়েন্টও 11 ম্যাচে 22 ৷ তবে গোলপার্থক্যে তৃতীয়স্থানে রয়েছে তাঁরা ৷
The happiness when fans visit us at training 💚♥ >>>>>#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/A86IRRZfQ2— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 2, 2025
অন্যদিকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ঝুলিতে 10 ম্যাচে 17 পয়েন্ট ৷ তাঁরা পয়েন্ট তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ৷ 11 ম্যাচে 21 পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের দৌড় থেকে ছিটকে গেল পুলিশ অ্য়াথলেটিক ক্লাবও ৷ এই পরিস্থিতিতে পয়েন্ট তালিকায় এগোনোর সুযোগ নেই মোহনবাগানের ৷ কারণ স্থগিত হয়ে যাওয়া মোহনবাগান-মেসারার্স ম্যাচ হলে এবং মোহনবাগান সেই ম্যাচ জিতলে তাদের 11 ম্যাচে সর্বোচ্চ 20 পয়েন্ট হতে পারে। ফলে গ্রুপ পর্বে প্রথম তিন দলের মধ্যে আসার কোনও সুযোগ থাকছে না ৷
উল্লেখ্য, দু'টি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় তিনটি দলকে নিয়ে হবে সুপার সিক্স ৷ যা খবর তাতে আগামী 10 সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্য়াচ শুরু হতে পারে ৷ ইস্টবেঙ্গল নিজেদের মাঠে খেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷