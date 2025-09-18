ইরানে খেলতে যাওয়ার আগে আবারও ভিসা সমস্য়ায় মোহনবাগান

ইরানে খেলতে যাওয়ার আগে আবারও ভিসা সমস্য়ায় মোহনবাগান
সেপাহানের বিরুদ্ধে অ্য়াওয়ে ম্য়াচের আগে কামিংস, ম্যাকলারেনদের নিয়ে সমস্য়ায় সবুজ-মেরুন ম্য়ানেজমেন্ট ৷
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মরশুমের শুরুতেই ব্যাকফুটে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ ডেভলপমেন্ট দল হোক কিংবা সিনিয়র দল, ব্যর্থতাই সঙ্গী গতবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের ৷ ডুরান্ড কাপে ব্যর্থতার রেশ পড়েছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2'র প্রথম ম্যাচেও ৷ ঘরের মাঠে সবুজ-মেরুনকে হারিয়ে দিয়েছে গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল বিদেশিহীন আহাল এফকে ৷ ইরানের সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচ থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ভাবনায় মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা ৷ কিন্তু তাঁর সেই ভাবনায় অন্তরায় হতে পারে ভিসা সমস্যা ৷
কারণ ইরানে ম্য়াচ খেলতে যাওয়ার আগে চার ফুটবলারের ভিসা পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মোহনবাগানে ৷ জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, টম আলড্রেড এবং জেমি ম্যাকলারেন যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ভারতে এসেছেন ৷ দুর্গাসপ্তমীর দিন সেপাহানের বিরুদ্ধে ইরানের মাটিতে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান ৷ কিন্তু উপরের চার ফুটবলার আদৌ ইরান যাওয়ার ভিসা পাবেন কি না, তা নিয়েছে দেখা দিয়েছে বড়সড় প্রশ্ন ৷ রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা সহজে ইরানের ভিসা পান না ৷ তেমনই পাসপোর্টে ইরানের সিলমোহর থাকলে সমস্যা হয় যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও ৷
উল্লেখ্য, গতবছরও একই সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷ শেষ পর্যন্ত তেহরানে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে সেদেশে খেলতে যায়নি মোহনবাগান ৷ এবার যুদ্ধ পরিস্থিতি না-থাকলেও ভিসা সমস্যা রয়েছে ৷ পুজোর মুখে ইরানে উড়ে যাবে সবুজ-মেরুন ৷ কিন্তু চার বিদেশি ফুটবলার নিয়ম অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদনই করতে পারবেন না ৷ শোনা যাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজছে ৷ শেষ পর্যন্ত ম্যাকলারেনরা আদৌ যাবেন কি না, তা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ শেষ পর্যন্ত যদি চার বিদেশি ফুটবলারকে ছাড়া ইরান যেতে হয়, তাহলে মোহনবাগানের বিড়ম্বনা যে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য।
Hustle time 👊💯#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/ySB9XHtxlj— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 18, 2025
মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মত সেপাহান প্রথম ম্যাচে জর্ডানের আল হুসেইনের কাছে হেরেছে ৷ সুতরাং, 30 সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে তাঁরা ৷ ফলত সেপাহান ঘরের মাঠে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের জন্য কঠিন প্রশ্নপত্র তৈরি রাখবে বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷ তাছাড়া খাতায়-কলমেও ইরানের সেপাহান অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে দুই বিদেশি নিয়ে খেলতে হলে মোলিনার চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে বৈকি ৷ প্রথম ম্য়াচে হারের পর কোচ হোসে মোলিনা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ম্যাচে জয় অসম্ভব নয়। খামতি মিটিয়ে দল ঘুরে দাঁড়াবে ৷
কিন্তু সেই মিশনে চার বিদেশি ফুটবলার যে অপরিহার্য, তা বিলক্ষণ জানেন স্প্য়ানিশ কোচ ৷ মঙ্গলবার আহালের কাছে হারের পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শুক্রবার পর্যন্ত ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছে ৷ শনিবার থেকে শুরু হবে সেপাহান ম্যাচের প্রস্তুতি ৷ এরইমধ্যে কিছুটা ভালো খবর যে, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে সেপাহান ম্যাচে ফিরছেন মনবীর সিং ৷ ইরানের মাটিতে এই উইঙ্গারের খেলতে অসুবিধা নেই বলে মনে করছে টিম ম্যানেজমেন্ট ৷