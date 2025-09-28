কোর্ট অব আরবিট্রেশনে মোহনবাগান, ইরান না-যাওয়া নিয়ে বিবৃতিতে কী জানাল সবুজ-মেরুন ?

কোর্ট অব আরবিট্রেশনে মোহনবাগান, ইরান না-যাওয়া নিয়ে বিবৃতিতে কী জানাল সবুজ-মেরুন ?
টানা দু'বছর নিরাপত্তাজনিত কারণে ইরান না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত সবুজ-মেরুন ম্য়ানেজমেন্টের ৷
Published : September 28, 2025 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: আশঙ্কা সত্যি করে গতবছরেরই পুনরাবৃত্তি ৷ নিরাপত্তার 'অজুহাতে' ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে অস্বীকার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ বিদেশি ফুটবলাররা না-খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার গত পরশুই দেওয়াল লিখনটা পড়তে পারছিলেন অনুরাগীরা ৷ শনিবার বিষয়টিতে সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ এ বিষয়ে সমাধান চেয়ে কোর্ট অব অরবিট্রেশন ফর স্পোর্টের (CAS) দ্বারস্থ তাঁরা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তবে আইএফএ শিল্ডে খেলার ব্য়াপারে সম্মতি দিল সবুজ-মেরুন ৷
সেপাহান ম্য়াচ খেলতে শনিবার সন্ধেয় ইরানের বিমান ধরার কথা ছিল হোসে মোলিনার ছেলেদের ৷ বদলে অনুশীলন ডেকেছিলেন কোচ হোসে মোলিনা ৷ রাতের দিকে এক বিবৃতিতে মোহনবাগানের তরফে লেখা হয়, "ক্লাব ফুটবলার, আধিকারিক এবং সাপোর্ট স্টাফদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটি অগ্রাধিকার সহকারে দেখা হচ্ছে ৷ আমাদের ফুটবলার ও তাঁদের পরিবার ইরানে খেলতে যাওয়ার ব্য়াপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷ সরকারি নির্দেশিকা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আলোচনার পর এবং ফুটবলারদের উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে ক্লাব কোর্ট অব আরবিট্রেশনে পৌঁছেছে ৷"
এখন দেখার ফুটবলার, সাপোর্ট-স্টাফদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে মোহনবাগানের আবেদনে কী সাড়া দেয় খেলাধুলোর সর্বোচ্চ ন্য়ায়ালয় ৷ উল্লেখ্য, গতবছর সেদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ট্র্য়াক্টর এফসি'র বিরুদ্ধে খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল মোহনবাগান ৷ এবারও কার্যত একই পথ বেছে নিল মোহনবাগান ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি'র বিরুদ্ধে এসিএল-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলার কথা মোহনবাগানের ৷ সেই ম্য়াচ খেলতে যাওয়ার আগে প্রাথমিকভাবে চার বিদেশির ভিসা জটে সেদেশে খেলতে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় মোহনবাগানে ৷ এই মর্মে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনকে ভেন্যু বদলের আবেদন জানিয়েছিল মোহনবাগান ৷ যদিও তাঁদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান হয়ে যায় ৷
Club statement. pic.twitter.com/8se1AddE9S— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 27, 2025
পরবর্তীতে সেপাহান এসসি ম্য়ানেজমেন্টের উদ্যোগে ভিসা সমস্যার সমাধান হলেও নিরাপত্তার কারণে সেদেশে খেলতে যাওয়ার ব্য়াপারে বেঁকে বসলেন বাগানের বিদেশি ফুটবলাররা ৷ ইরানে বন্ধ অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস ৷ তাই সেদেশে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে কোনও দায়িত্ব নেবে না সেদেশের সরকার ৷ এই মর্মে অজি ফুটবলাররা ইরান যেতে অস্বীকার করেছে ৷ এমতাবস্থায় ভারতীয় ফুটবলারদের মতামত চাওয়া হয়েছিল বলে খবর ৷ কিন্তু নিরাপত্তাজনিত ইস্যুকে ঢাল করে দেশীয় ফুটবলারদের নিয়েও ইরান যেতে নারাজ বাগান ৷
উল্লেখ্য, গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে'র বিরুদ্ধে 0-1 গোলে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরু করেছে হোসে মোলিনার ছেলেরা ৷ এমতাবস্থায় ইরানে দেশীয় ব্রিগেড নিয়ে গিয়ে বড় ব্যবধানে হারের একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় শেষমেশ কোর্ট অব আরবিট্রেশনের দ্বারস্থ সবুজ-মেরুন ম্য়ানেজমেন্ট ৷ যদিও 48 ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা আইএফএ'কে শিল্ড খেলার সম্মতি জানাল 22 বারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷