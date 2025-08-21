নৈহাটী, 21 অগস্ট: প্রাক্তনীরাই কি এখন দু'প্রধানের গলার কাঁটা ? ডুরান্ড কাপ থেকে কলকাতা ফুটবল লিগ ৷ পুরনো দলের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠার তালিকায় জবি জাস্টিন, মিরশাদ মিচু, সেইজোসেফ হাওকিপরা। ডুরান্ড সেমিফাইনালে তেকাঠির নীচে মিরশাদের বিশ্বস্ত দু'টো হাত এবং জবি জাস্টিনের স্কোরিং বুট ইস্টবেঙ্গলের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়েছে বুধবার ৷ কাট টু কলকাতা লিগ ৷ 26 দিন পর কলকাতা লিগে খেলতে নেমে প্রাক্তনী হাওকিপের গোলে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হার বাঁচল ৷
মেঘলা বিকেলে বিবর্ণ ফুটবল নৈহাটী স্টেডিয়ামে ৷ দিনের শেষে স্কোরবোর্ড 1-1 ৷ বলার মত কেবল দু'দলের জোড়া গোল ৷ যার মধ্যে সুরুচির হাওকিপের গোল দেখতে সহস্র মাইল পথ হাঁটা যায় ৷ ম্যাচের প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে দূরপাল্লার শটে অসাধারণ গোল সুরুচি ফুটবলারের ৷
দু'বছর আগেও হাওকিপ ছিলেন সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের উঠতি প্রতিভার তালিকায় উজ্বল নাম। গত মরশুমেও হাওকিপ মোহনবাগান জার্সিতে ডেভলপমেন্ট লিগ খেলেছিলেন ৷ চ্যাম্পিয়নও করেছিলেন সবুজ-মেরুনকে ৷
কিন্তু চলতি মরশুমে মোহনবাগান তাঁদের ডেভলপমেন্ট দলে হাওকিপকে রাখেনি ৷ নিজেকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে কলকাতা লিগকে বেছে নিয়েছেন হাওকিপ। লক্ষ্মীবারের নৈহাটীতে অনুরাগীদের দৃষ্টিসুখের পাশাপাশি অসাধারণ গোলে হাওকিপ প্রাক্তন দলকে জবাবও দিলেন বলা যায় ৷ সুরুচি সংঘ এতদিন দুর্গাপুজোর জন্য পরিচিত ছিল শহরে ৷ গত কয়েক মরশুম ধরে ফুটবল খেলায় মন দিয়েছে ৷ এই মরশুমে রঞ্জন ভট্টাচার্যকে কোচ করে ময়দানের বেশ কিছু পোড় খাওয়া ফুটবলার নিয়ে শক্তিশালী দল গড়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গলের থেকে পয়েন্ট কাড়ার পরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকেও রুখে দিল তাঁরা ৷
Seijoseph Haokip unleashes a spectacular long-range goal for Suruchi Sangha against MBSG. pic.twitter.com/ohvWcmvOEY— SSEN (@ssen_co) August 21, 2025
এদিন ম্যাচের 86 মিনিটে তুষার বিশ্বকর্মার গোলে সমতায় ফেরে মোহনবাগান ৷ কোনও সন্দেহ নেই সুরুচি জয় মাঠ ফেলে এল। পোস্ট এবং দীপপ্রভাতের বিশ্বস্ত হাত ডেগি কার্ডোজোর দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল ৷ এই ম্যাচ ড্র'য়ের পর পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বরে পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব (নয় ম্যাচে 18 পয়েন্ট), দ্বিতীয়স্থানে ইস্টবেঙ্গল (নয় ম্যাচে 17 পয়েন্ট), তৃতীয়স্থানে সুরুচি সংঘ (আট ম্য়াচে 16 পয়েন্ট) ৷ সাত ম্য়াচে এগারো পয়েন্ট নিয়ে ছ'য়ে মোহনবাগান ৷