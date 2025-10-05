শিল্ড নিয়ে ইস্টবেঙ্গল-আইএফএ'কে কটাক্ষ, গোয়েঙ্কার সমর্থনে সমর্থকদের ধৈর্য্যের বার্তা সৃঞ্জয়ের

শিল্ড নিয়ে ইস্টবেঙ্গল-আইএফএ'কে কটাক্ষ, গোয়েঙ্কার সমর্থনে সমর্থকদের ধৈর্য্যের বার্তা সৃঞ্জয়ের
মোহনবাগান সচিব ও সভাপতির তরফে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তির ছত্রে ছত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা ৷
Published : October 5, 2025 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: টানা দ্বিতীয়বারের জন্য প্রিয় দল এসিএল-টু খেলতে ইরানে যায়নি ৷ অনেক ধানাই-পানাইয়ের পর শেষমেশ আইএফএ শিল্ডে খেলতে রাজি হয়েছে তাঁরা ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাই ক্ষেপে রয়েছে সমর্থকদের একাংশ ৷ পরিস্থিতির বিচার করে অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ৷ শনিবার সভাপতি দেবাশিস দত্তর সঙ্গে জারি করলেন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ৷ যার ছত্রে ছত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন ৷
প্রেস বিজ্ঞপ্তির নির্যাস করলে যা দাঁড়ায় তাতে আইএসএল হবে কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান মোহনবাগান শীর্ষকর্তা ৷ একইসঙ্গে ক্লাবের কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি দেবাশিস দত্ত এবং তার গোষ্ঠীর দিকেও পরোক্ষে আঙুল তুলেছেন সৃঞ্জয় ৷ যেখানে প্রকট হয়েছে আমরা-ওরা তত্ত্ব ৷ দীর্ঘদিন পর স্বমহিমায় আইএফএ শিল্ড আয়োজিত হতে চললেও বাগান সচিবের কটাক্ষের মুখে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ একসময়ের অভিজাত টুর্নামেন্ট কেন জৌলুস হারিয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাঁর ৷ এখানেই শেষ নয়, পরোক্ষে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সমঝোতায় সুতারকীন স্ট্রিটের কার্যালয় চলছে বলে আঙুল তুললেন সৃঞ্জয় বসু ৷ পাশাপাশি ইরানে খেলতে না-যাওয়ায় সমর্থকদের গেল গেল রব তোলার মধ্যেও তাড়াহুড়ো করার মানসিকতা দেখতে পাচ্ছেন বাগান সচিব ৷
ক্লাব বনাম সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্টের বোঝাপড়ায় সমস্যা নেই বলেও এই প্রসঙ্গে দাবি করেছেন সৃঞ্জয় ৷ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হয়ে ব্যাট ধরে চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের জোড়া ডার্বি জয়কে 'অঘটন' বলতেও কার্পণ্য করছেন না তিনি ৷ বিশেষ করে কলকাতা লিগের ডার্বি জয়কে ৷ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সদস্য-সমর্থকদের পাশে থাকার আবেদন জানিয়েছেন মোহনবাগান সভাপতি ও সচিব ৷ তাঁদের কথায়, "আমরা গতবছরও ইরানে খেলতে যাইনি ৷ ইরানে যে একটা সমস্যা হচ্ছে সেটা সবাই জানেন ৷ ফুটবলাররা যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, ম্যানেজমেন্ট সেখানে কিছু করতে পারে না ৷ খেলার আগে গুরুত্বপূর্ণ হল ফুটবলাদের জীবন ৷ ইরানে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আমরা ফুটবলারদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম ৷"
সৃঞ্জয় বোসের কথায়, "একটি টুর্নামেন্ট না খেলতে গেলে ই-মেইল করে সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব আনার কথা বলছেন ৷ যা আমি কোনওদিন শুনিনি। জানিও না ৷ গতবছরও খেলতে যাইনি ৷ তখন তো এইসব শুনতে হয়নি। সুপার জায়ান্ট বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে দেবাশিস দত্ত এবং সৌমিক বসু দু'জনে আগেও ছিলেন, এখনও আছেন ৷ তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা উচিত ৷"
ময়দানে কান পাতলে নাকি শোনা যাচ্ছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মোহনবাগানের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন ৷ উত্তরপ্রদেশের ক্লাব ইন্টার কাশীর প্রতি আগ্রহী তিনি ৷ সেই ভাবনাকে পাত্তা না-দিয়ে দেবাশিস এবং সৃঞ্জয় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "তিনি বছরে 70-80 কোটি টাকার দল গঠন করেন সর্বোচ্চ স্তরে ভালো ফল করার জন্য ৷ এত খরচ করে দল গঠন করার পরেও কোনও সমস্যা না-থাকলে ইরানে কেন খেলতে যাওয়া হবে না ?" তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে মোহনবাগান সমর্থকদের ধৈর্য্য ধরতে বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷
সেখানে লেখা হয়েছে, "শুধু আবেগের বশে সমালোচনা না-করে একটু যুক্তি দিয়ে ভাবুন। যিনি প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে দল গড়ে লক্ষ লক্ষ সমর্থকের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন, তাঁকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে আপনাদের হৃদয় কাঁপছে না ? আমরা বলছি, আমরা সবাই চাই, মোহনবাগান ভারতীয় ফুটবল ছাড়িয়ে এশিয়াতেও নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করুক ৷ আর তার জন্যই এই বিশাল দল গঠন ৷ যখন খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই তার পিছনে কারণ রয়েছে ৷ আমরাও মোহনবাগান কার্যকারী কমিটির পক্ষ থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বোর্ডে পুরো ব্যাপারটা আলোচনার জন্য তুলব ৷ আশা করব, যে কোনও পরিস্থিতিতে সদস্য-সমর্থকেরা আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের পাশে থাকবেন ৷"