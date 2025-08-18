কলকাতা, 18 অগস্ট: ডার্বি হেরে রবিবার ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে 17 বারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ৷ কিন্তু জাতীয় শিবিরে ফুটবলার পাঠানোর কথা থাকলেও তা পাঠাচ্ছে না সবুজ-মেরুন ৷ চোট-আঘাতের বিষয়ে ফুটবলারদের সঙ্গে ফেডারেশনের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে নয়া কোচ খালিদ জামিলের প্রথম প্রস্তুতি শিবিরে প্লেয়ার ছাড়তে নারাজ তাঁরা ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে ফিফা উইন্ডোর বাইরে ফুটবলার ছাড়া বাধ্যতামূলক নয় ৷ এই মর্মে প্লেয়ারদের পাঠাচ্ছে না তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, চলতি মাসের শেষদিকে শুরু হতে চালা কাফা নেশনস কাপে অংশ নিতে চলেছে ভারত ৷ সেজন্য নয়া কোচ খালিদ জামিলের অধীনে বেঙ্গালুরুতে গত 15 অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি শিবির ৷ প্রথমদিন শিবিরে 22 জন ফুটবলার যোগ দিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছিল ফেডারেশনের তরফে ৷ পরবর্তীতে আরও কয়েকজন ফুটবলারের যোগ দেওয়ার কথা ছিল খালিদের সংসারে ৷ যার মধ্যে সাত ফুটবলার মোহনবাগানের ৷ ডুরান্ডের জন্য এতদিন তাঁরা যোগ না-দিলেও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও ফুটবলারদের ছাড়ার বিষয়ে বেঁকে বসল আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷
আগামী 16 সেপ্টেম্বর তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি'র বিরুদ্ধে এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স-টু'য়ে অভিযান শুরু করছে বাগান ৷ তাই ফিফা উইন্ডোর বাইরে গিয়ে ফুটবলার ছাড়ার ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা ৷ এ ব্য়াপারে চোটের কারণে আপাতত মাঠের বাইরে থাকা দলের অধিনায়ক শুভাশিস বোসের উদাহরণ টেনেছে তাঁরা ৷ যিনি গত মার্চে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে চোট পেয়েছিলেন ৷ এ ব্য়াপারে মোহনবাগান ক্লাবের এক আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেন, "সবসময় ওরা আমাদের ফুটবলারদের নেয় ৷ তিন-চারজন চোট পেয়ে ফেরত আসে ৷ ফেডারেশেন চোট-আঘাতের বিষয়ে ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করে না ৷ কোনও খোঁজখবর নেওয়া কিংবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করে না ৷"
🌧️🌧️🌧️#BlueTigers #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/WOwhHAwmKx— Indian Football Team (@IndianFootball) August 17, 2025
তাঁর সংযোজন, "শুভাশিস এখনও রিহ্যাবে আছে ৷ এখনও পর্যন্ত আমাদের হয়ে মরশুম শুরু করতে পারেনি সে ৷ তবে আমরা ওকে পারিশ্রমিক দিয়ে চলেছি ৷ কিন্তু ফেডারেশন একবার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেনি ৷" আর সেই কারণেই খালিদের প্রস্তুতি শিবিরে লিস্টন কোলাসো, অনিরুদ্ধ থাপা, বিশাল কাইথ-সহ সাত ফুটবলারকে ছাড়ছে না তাঁরা ৷ পাশাপাশি টেকচাম অভিষেক সিং, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, প্রিয়াংশদের এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের জন্য অনূর্ধ্ব-23 শিবিরে ছাড়তেও নারাজ মোহনবাগান ৷
এদিকে রবিবার 1-2 গোলে ডার্বি হারের পর বাগান ফরোয়ার্ড জেসন কামিংসের চূড়ান্ত অসভ্যতার নিন্দা সর্বত্র ৷ ম্য়াচ হেরে স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় রবিবার ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যমা দেখান অজি ফুটবলার ৷ হার-জিত খেলার অঙ্গ ৷ তারপরেও একজন বিশ্বকাপারের থেকে এইধরনের অসভ্যতা যে কাম্য নয়, বলছে ফুটবল মহল ৷ দলের অন্যতম বিদেশি ফুটবলারের আচরণ নিয়ে নিন্দার মাঝেও হোসে মোলিনা সংযত ৷ পরাজয়ের দায় নিচ্ছেন তিনি ৷ সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেও দল নিয়ে অখুশি নন স্প্যানিয়ার্ড ৷
মোলিনা বলছেন, "আমরা প্রথমার্ধে একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি ৷ সেটাই ম্যাচ আমাদের হাত থেকে বের করে দেয় ৷ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাবর্তন করি ৷ প্রচুর সুযোগ নষ্ট হয়েছে ৷ হয়তো সেই সুযোগ কাজে লাগালে আমরা ম্য়াচ টাইব্রেকার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতাম।" পাশাপাশি মাঝমাঠে গ্রেগ স্টুয়ার্টের অভাব যে তিনি অনুভব করেছেন, তাও স্বীকার করলেন বাগান কোচ ৷