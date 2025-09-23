সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে সম্ভবত নামছে মোহনবাগান, ব্যস্ত সূচিতে চাপ সবুজ-মেরুনে
শিল্ড খেলার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে আইএফএ'র কাছে সময় চেয়ে নিয়েছে মোহনবাগান ৷
Published : September 23, 2025 at 12:25 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: আসন্ন অক্টোবর যেন ফুটবল মাস ৷ লক্ষ্মীপুজোর পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আইএফএ শিল্ড ৷ ছ'টি দলকে নিয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে চার বছর পরে ৷ আইএফএ সূত্রে খবর মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং শিল্ডে খেলার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিতে দিনদু'য়েক সময় চেয়ে নিয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি অবশ্য তাঁদের সম্মতি জানিয়েছে ৷ কলকাতার চার দলের সঙ্গে গোকুলাম কেরালা এবং রিয়াল কাশ্মীর সম্ভবত অংশ নিতে পারে আইএফএ শিল্ডে ৷
মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং যদি অংশগ্রহণ না-করে সেক্ষেত্রে কলকাতা লিগের দু'টো দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে ৷ জানিয়েছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ 18 অক্টোবর আইএফএ শিল্ড শেষ হওয়ার সাতদিনের মধ্যে 25 অক্টোবর শুরু সুপার কাপ ৷ ফাইনাল 22 নভেম্বর ৷ প্রায় একমাস ধরে চলবে টুর্নামেন্ট ৷ গোয়ায় হতে চলেছে এবারের সুপার কাপ ৷ সূত্রের খবর, সুপার কাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে হোসে মোলিনার মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ মোহনবাগান 2024-25 মরশুমের আইএসএল শিল্ড জয়ী ৷ এফসি গোয়া আবার সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন ৷
ফলত এই দুই দল গ্রুপ পর্বে ক্রমপর্যায়ে সবার উপরে থাকবে ৷ সেক্ষেত্রে মোহনবাগান গ্রুপ-এ এবং এফসি গোয়া গ্রুপ-বি'র শীর্ষবাছাই দুই দল ৷ তাঁরা এ-1 ও বি-1 বলে বিবেচিত হবে ৷ ওড়িশা এফসি বাদে আইএসএলের বাকি 10টি দল খেলবে সুপার কাপে ৷ তাঁরা নিজেদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ আইএসএল দলগুলিকে পট ওয়ানে রাখা হয়েছে ৷ আই লিগের চারটি দল থাকছে সুপার কাপের পট টু'য়ে ৷ 16টি দলকে ভাগ করা হবে চারটি গ্রুপে ৷ গ্রুপ পর্বের খেলা চলবে 6 নভেম্বর পর্যন্ত ৷ সূত্রের খবর অনুযায়ী 25 অক্টোবর সুপার কাপে মোহনবাগানের প্রথম খেলা ৷ পরের দিন খেলবে এফসি গোয়া ৷ গ্রুপে মোহনবাগানের আরও দু'টি ম্যাচ হবে যথাক্রমে 28 ও 31 অক্টোবর ৷ এফসি গোয়ার গ্রুপ পর্বে বাকি দু'টি ম্যাচ 29 অক্টোবর ও 1 নভেম্বর ৷
তবে সুপার কাপের সঙ্গেই সবুজ-মেরুন এবং এফসি গোয়াকে খেলতে হবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু ৷ ফলত অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক ম্যাচ খেলতে হবে দু'টি দলকেই ৷ সূচির পূর্বাভাস মোহনবাগানে সমস্যা তৈরি করেছে স্বাভাবিকভাবেই ৷ 25 অক্টোবর গোয়ায় সুপার কাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান ৷ 28 ও 31 অক্টোবর বাকি দু'ম্যাচের প্রতিপক্ষ জানা যাবে আগামী বৃহস্পতিবার ৷ সবমিলিয়ে 14 দিনে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হবে হোসে মোলিনার দলকে, যা চিন্তার ৷
কারণ 21 অক্টোবর আল হুসেইনের বিপক্ষে জর্ডানে খেলবে মোহনবাগান ৷ সেখান থেকে গোয়ায় ফিরে সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে কলকাতা ফিরবে তাঁরা ৷ আগামী 4 নভেম্বর ঘরের মাঠে ফের আল হুসেইনের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে সবুজ-মেরুন ৷ তাই সবদিক বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শিল্ড খেলার বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে সময় নিচ্ছে তাঁরা ৷