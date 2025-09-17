ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবকেই দায়ী করছেন বিশাল, ঘুরে দাঁড়ানোর কথা মোলিনার মুখে

ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবকেই দায়ী করছেন বিশাল, ঘুরে দাঁড়ানোর কথা মোলিনার মুখে
আগামী 30 সেপ্টেম্বর ইরানের মাটিতে সেপাহানের বিরুদ্ধে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷
Published : September 17, 2025 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের শুরুটা কাঙ্খিত হল না ৷ লড়াকু পারফরম্য়ান্সের বদলে হতাশাজনক ফুটবল উপহার দিয়ে ঘরের মাঠে হার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ ম্যাচের পর গ্যালারি থেকে সমর্থকদের গো-ব্যাক ধ্বনি কোচ হোসে মোলিনাকে ৷ ডাগআউটে কোচ মোলিনা এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসের কথা-কাটাকাটির ছবি প্রমাণ করে মঙ্গলবারের হার বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে সবুজ-মেরুন সাজঘরে ৷ ডুরান্ড ডার্বিতে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্রথম ম্যাচে হার মোলিনার নীল নকশাকে আতস কাচের তলায় এনে দিয়েছে ৷ অথচ ফিফা ক্রমতালিকায় 140তম স্থানে থাকা একটি দেশের বিদেশিহীন ক্লাবের কাছে হেরেও দলের পারফরম্য়ান্সে খুশি কোচ ৷
ম্য়াচের পর বাগান কোচ বলেন, "আমার মতে আমি সেই দলই নামিয়েছিলাম যে দল জয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারবে ৷ আশা করেছিলাম জিতব ৷ তবে ম্য়াচ হারলেও দলের পারফরম্যান্সে আমি খুশি ৷ বলের দখল আমাদের পায়ে বেশি ছিল ৷ সুযোগ আমরাই বেশি তৈরি করেছিলাম ৷" আগামী 30 সেপ্টেম্বর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইরানের শক্তিশালী ক্লাব সেপাহানের বিরুদ্ধে ৷ অ্যাওয়ে ম্যাচ হওয়ার ফলে লড়াই আরও কঠিন। যেখানে পতন হলে এশিয়ার মঞ্চে ফের ব্যর্থ হবে অভিযান ৷
মোলিনা বলছেন, "আমরা চেষ্টা করব বাকি ম্যাচগুলো জেতার জন্য ৷ আমদের সকল ফুটবলাররা পুরো ফিট আছে ৷ আমাদের পরবর্তী ম্যাচ ইরানে খেলব ৷ খুব কঠিন ম্যাচ হবে ৷ আমরা চাইব জেতার জন্য মরিয়া হতে ৷" একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "দলের উপর আমার ভরসা আছে ৷ আহালকে জেতার জন্য অভিনন্দন জানাই ৷ আমাদের ফুটবলার এবং সমর্থকরা সবসময় জয় চায় ৷ আমিও চাই সব ম্যাচ জিততে ৷ কিন্তু সব ম্যাচ জেতা সম্ভব নয় ৷ প্রতিদিন নতুন করে দিন শুরু হয় ৷ আমরাও কাল নতুনভাবে প্রস্তুতি শুরু করব ৷"
From song to silence!— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) September 16, 2025
Ahal’s Annayev strike shatters hearts at VYBK ⛓️💥#AMBvAHA | #ACLTwo pic.twitter.com/dmArUHjdtU
সমর্থকদের গো-ব্যাক ধ্বনি প্রসঙ্গে মোলিনা বলছেন, "গতবছরও শুরুতে এমন হয়েছিল ৷ তারপর বছর শেষে ছবিটা বদলে গিয়েছিল ৷" ফুটবলাররা ম্যাচ ফিট নন এমন দাবি মানতে রাজি নন তিনি ৷ এমনকী ইরান যাত্রার আগে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতেও নারাজ মোলিনা ৷ কারণ, সমমানের দল কলকাতায় নেই ৷
তবে পরাজয়ের কারণ যে ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব, তা মেনে নিয়েছেন ম্যাচের সেরা বিশাল কাইথ ৷ যাঁর ক্ষিপ্রতাতেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হারের ব্যবধান বাড়েনি ৷ বাগান কাস্টোডিয়ানের কথায়, "আমরা মাত্র চারটে ম্যাচ খেলেছি মরশুমে ৷ প্রতিপক্ষ 15-16টা ম্যাচ খেলে এসেছে ৷ ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব তো রয়েছেই ৷"