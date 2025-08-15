কলকাতা, 15 অগস্ট: দুয়ারে কড়া নাড়ছে কলকাতা ডার্বি ৷ যা ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালও বটে ৷ একইসঙ্গে দুই প্রধানের সিনিয়র দলের মরশুমের প্রথম বড় ম্য়াচ ৷ ফলে উত্তাপ বাড়ছে ৷ ডার্বির টিকিট ইতিমধ্যে নিঃশেষিত ৷ হোসে মোলিনা কিংবা অস্কার ব্রুজোঁ, কারও কাছেই ডার্বির মাহাত্ম্য অজানা নয় ৷ তাই সতর্ক, সচেতন এবং হিসেবি দুই কোচের মগজমারি চলছে বন্ধ দরজার আড়ালে ৷
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মিডিয়া ম্যানেজার এবং পরিসংখ্যানবিদ পারিজাত মৈত্র ডুরান্ড ডার্বির যে হিসেব দিয়েছেন তাতে পাল্লা খানিকটা ভারী ইস্টবেঙ্গলের ৷ ডুরান্ডে দু'প্রধানের মধ্যে হওয়া 22টি ম্যাচের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ন'টি ম্য়াচ ৷ পক্ষান্তরে মোহনবাগান জিতেছে আটটি ম্যাচ ৷ ম্যাচ ড্র হয়েছে পাঁচটি ৷
তবে পরিসংখ্যানে যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা ভালোই জানেন দুই ক্লাবের দুই স্প্য়ানিশ কোচ ৷ ফলত দল নিয়ে কাটাছেঁড়ায় ব্যস্ত তাঁরা ৷ সবুজ-মেরুনের চিন্তা অবশ্য চোট-আঘাত ৷ শুভাশিস বসু, কিয়ান নাসিরি, মনবীর সিং চোটের জন্য অনিশ্চিত ৷ বিশেষ করে মনবীরকে নিয়ে অনিশ্চয়তার প্রশ্ন ক্রমেই বড় হচ্ছে ৷ তবে আশার কথা টম অলড্রেড এবং আলবার্তো রড্রিগেজ সুস্থ হয়ে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন ৷ যেহেতু বিদেশিরা ফিটনেসের চূড়ান্ত জায়গায় নেই তাই মোলিনার কাজটা একটু কঠিন ৷ তাই পুরো প্র্যাকটিসজুড়ে একাধিকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কম্বিনেশন দেখছেন মোলিনা ৷ আক্রমণ এবং রক্ষণের মধ্যে যতটা সম্ভব ফাঁকফোকর বন্ধ করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। পাশাপাশি রক্ষণ জমাট রেখে মাঝমাঠ ও আক্রমণে ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানায় বাজিমাতের ভাবনা মোলিনার ৷
এদিকে ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ শহরের উপকণ্ঠে ৷ রাজারহাটে দল নিয়ে অনুশীলনে ডুবে রয়েছেন তিনি ৷ গতবছরের তুলনায় এবারের ইস্টবেঙ্গল অনেক এগিয়ে ৷ প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির মধ্যেও ইস্টবেঙ্গল গ্রুপ পর্বের জোড়া ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ৷ খেলায় প্রত্যাশিত সাবলীলতা দেখা যাচ্ছে ৷ বিশেষ করে মাঝমাঠে মিগুয়েল ফিগেরা, মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপোরা ভালো খেলছেন ৷ আক্রমণে হামিদ আহাদাদ তাঁর স্কোরিং বুটটা নিয়ে নামছেন ৷ রক্ষণে কেভিন সিবিলে কড়া পরীক্ষা সামাল না-দিলেও আস্থা জোগাচ্ছেন ৷ একইভাবে ছন্দে লাল-হলুদের ভারতীয় ব্রিগেড ৷
নবাগত বিপিন সিং ফুল ফোটাচ্ছেন ৷ ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা গোল পেতে ছটফট করছেন ৷ নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরছেন নাওরেম মহেশ সিং, আনোয়ার আলিরা ৷ যা অস্কারের চিন্তা কমাচ্ছে ৷ বন্ধ দরজার আড়ালে অনুশীলন সারলেও তিন বিদেশিতে মাঝমাঠ সাজিয়ে আক্রমণে হামিদ, ডেভিডে আস্থা রাখতে পারেন অস্কার ৷ ভারতীয় রক্ষণে ভরসা রেখে জেসন কামিংস, জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোসকে রুখে দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে তাঁর ৷ ছন্দে থাকা লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদকে থামানোর ভাবনাও ভাবতে হচ্ছে অস্কারকে ৷ ফলে কম্বিনেশনের রকমফের লাল-হলুদ অনুশীলনে ৷ সবমিলিয়ে 17 আগস্ট ডুরান্ড ডার্বিতে দুই কোচ এখন সঠিক কম্বিনেশনের সন্ধানে ৷