ETV Bharat / sports

শিবমের হ্যাটট্রিকে লিগে 'ফাইভ-স্টার' জয় মোহনবাগানের - CFL 2025

বড় জয়ে কলকাতা লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা ৷

MOHUN BAGAN BEATS BSS SPORTING CLUB
বাগানের তিন গোলদাতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read

নৈহাটি, 24 অগস্ট: চলতি মরশুমে কলকাতা লিগ যে জেলা স্টেডিয়ামগুলোতে হচ্ছে, সেগুলোর খারাপ পরিকাঠামো ও পরিষেবার ক্রমপর্যায় করা হলে প্রথমস্থানে থাকবে নৈহাটি স্টেডিয়াম ৷ সেখানেই রবিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান 5-2 গোলে উড়িয়ে দিল বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবকে ৷ সাত গোলের ম্যাচে সত্ত্বেও নৈহাটি স্টেডিয়ামের বেহাল পরিকাঠামোর কথা ফেলে দেওয়ার নয় ৷

তার সঙ্গে বলতে হয় নৈহাটিতে এদিন হাতে গোনা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের উপস্থিতির সংখ্যা ৷ কলকাতা লিগে প্রথম পাঁচ গোলের ম্য়াচে মোহনবাগানের হয়ে মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন শিবম মুন্ডা ৷ দুরন্ত ফুটবল খেললেন আদিত্য অধিকারী ৷ সবকিছুই হল ম্য়াচে ৷ তবে তা দেখতে স্টেডিয়ামে হাজির একশোরও কম মোহনবাগান জনতা ৷ প্রিয় দলের ম্য়াচে সমর্থকদের এত কম উপস্থিতি চোখে পড়ার মত ৷

মোহনবাগান কোচের বক্তব্য (ETV Bharat)

তবু বড় ব্যবধানে জিতে লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা ৷ ডার্বি হারের পর একটি ম্যাচে ওয়াকওভার দেওয়ার পরেরটিতে ড্র করেছিল সবুজ-মেরুন ৷ প্রথমার্ধে শিবম মুন্ডার জোড়া গোলে এগিয়ে ছিল বাগান ৷ 30 এবং 42 মিনিটে গোলদু'টো করেন তিনি ৷ তাঁর হ্যাটট্রিকের গোলটি আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷

এদিকে প্রথমার্ধে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পরে বিরতির পর প্রথম পাঁচ মিনিট জ্বলে ওঠে বিএসএস ৷ 47 এবং 48 মিনিটে রবিন গোলদার ও তুহিন পোড়ে দলকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন ৷ এই সময় মনে হচ্ছিল দুগোলে এগিয়ে থাকলেও ফের বুঝি পয়েন্ট খোয়াতে চলেছে মোহনবাগান ৷ কিন্তু দু'গোলে লিড হাতছাড়া হতেই জ্বলে ওঠে কার্ডোজার ছেলেরা ৷ 52 মিনিটে মিনিটে শিবম হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলকে এগিয়ে দেন ৷ দলের চতুর্থ গোলটি আদিত্য অধিকারীর ৷

শিবমের হ্যাটট্রিকের দিনে বছর ষোলোর আদিত্য এই ম্যাচে চোখের আরাম ৷ প্রথমবার কলকাতা লিগে খেললেন ৷ আর আবির্ভাবে নজরকাড়া ফুটবলে হৃদয় জিতলেন উপস্থিত দর্শকদের ৷ তাঁর গোল পাওয়া যেন ভালো ফুটবলের পুরস্কার ৷ 87 মিনিটে মোহনবাগানের পঞ্চম গোলটি করণ রাইয়ের ৷ এই মরশুমে কলকাতা লিগে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে টপকে মোহনবাগান ছ'য়ে উঠে এল ৷ তবুও সবুজ-মেরুনের সুপার সিক্সে প্রবেশ অনেক যদি-কিন্তুর উপর নির্ভরশীল ৷ সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ বলা চলে ৷

আরও পড়ুন:

নৈহাটি, 24 অগস্ট: চলতি মরশুমে কলকাতা লিগ যে জেলা স্টেডিয়ামগুলোতে হচ্ছে, সেগুলোর খারাপ পরিকাঠামো ও পরিষেবার ক্রমপর্যায় করা হলে প্রথমস্থানে থাকবে নৈহাটি স্টেডিয়াম ৷ সেখানেই রবিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান 5-2 গোলে উড়িয়ে দিল বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবকে ৷ সাত গোলের ম্যাচে সত্ত্বেও নৈহাটি স্টেডিয়ামের বেহাল পরিকাঠামোর কথা ফেলে দেওয়ার নয় ৷

তার সঙ্গে বলতে হয় নৈহাটিতে এদিন হাতে গোনা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের উপস্থিতির সংখ্যা ৷ কলকাতা লিগে প্রথম পাঁচ গোলের ম্য়াচে মোহনবাগানের হয়ে মরশুমের প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন শিবম মুন্ডা ৷ দুরন্ত ফুটবল খেললেন আদিত্য অধিকারী ৷ সবকিছুই হল ম্য়াচে ৷ তবে তা দেখতে স্টেডিয়ামে হাজির একশোরও কম মোহনবাগান জনতা ৷ প্রিয় দলের ম্য়াচে সমর্থকদের এত কম উপস্থিতি চোখে পড়ার মত ৷

মোহনবাগান কোচের বক্তব্য (ETV Bharat)

তবু বড় ব্যবধানে জিতে লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা ৷ ডার্বি হারের পর একটি ম্যাচে ওয়াকওভার দেওয়ার পরেরটিতে ড্র করেছিল সবুজ-মেরুন ৷ প্রথমার্ধে শিবম মুন্ডার জোড়া গোলে এগিয়ে ছিল বাগান ৷ 30 এবং 42 মিনিটে গোলদু'টো করেন তিনি ৷ তাঁর হ্যাটট্রিকের গোলটি আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷

এদিকে প্রথমার্ধে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ার পরে বিরতির পর প্রথম পাঁচ মিনিট জ্বলে ওঠে বিএসএস ৷ 47 এবং 48 মিনিটে রবিন গোলদার ও তুহিন পোড়ে দলকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন ৷ এই সময় মনে হচ্ছিল দুগোলে এগিয়ে থাকলেও ফের বুঝি পয়েন্ট খোয়াতে চলেছে মোহনবাগান ৷ কিন্তু দু'গোলে লিড হাতছাড়া হতেই জ্বলে ওঠে কার্ডোজার ছেলেরা ৷ 52 মিনিটে মিনিটে শিবম হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে দলকে এগিয়ে দেন ৷ দলের চতুর্থ গোলটি আদিত্য অধিকারীর ৷

শিবমের হ্যাটট্রিকের দিনে বছর ষোলোর আদিত্য এই ম্যাচে চোখের আরাম ৷ প্রথমবার কলকাতা লিগে খেললেন ৷ আর আবির্ভাবে নজরকাড়া ফুটবলে হৃদয় জিতলেন উপস্থিত দর্শকদের ৷ তাঁর গোল পাওয়া যেন ভালো ফুটবলের পুরস্কার ৷ 87 মিনিটে মোহনবাগানের পঞ্চম গোলটি করণ রাইয়ের ৷ এই মরশুমে কলকাতা লিগে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে টপকে মোহনবাগান ছ'য়ে উঠে এল ৷ তবুও সবুজ-মেরুনের সুপার সিক্সে প্রবেশ অনেক যদি-কিন্তুর উপর নির্ভরশীল ৷ সম্ভাবনা কার্যত ক্ষীণ বলা চলে ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHUN BAGAN BEATS BSS SPORTING CLUBCALCUTTA FOOTBALL LEAGUEশিবম মুন্ডাMOHUN BAGAN WINSCFL 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.