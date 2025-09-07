চলতি মাসেই মহামেডানে নয়া ইনভেস্টর, ঘোষণা সম্ভবত নবান্ন থেকে

চলতি মাসেই মহামেডানে নয়া ইনভেস্টর, ঘোষণা সম্ভবত নবান্ন থেকে
ফুটবলারদের বকেয়া বেতনের কারণে আপাতত ফিফার ট্রান্সফার ব্যান রয়েছে মহামেডানের উপর ৷
Published : September 7, 2025 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: সব ঠিকঠাক চললে চলতি মাসেই নয়া লগ্নিকারী পেতে চলেছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৷ আর নয়া লগ্নিকারীর বিষয়ে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবকে বড়সড় সাহায্য করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী হিসেবে ইমামি গ্রুপের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীই ৷ শ্রী সিমেন্ট চলে যাওয়ার পর চারবছর হল ইমামির হাত ধরেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ একইভাবে এবার সাদা-কালোর মুশকিল আসান হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গত মরশুমে আইএসএল খেললেও নয়া মরশুম শুরুর আগে ইনভেস্টর সমস্যায় মহামেডান ৷ কারণ, পূর্বতন লগ্নিকারী সংস্থা শ্রাচী গ্রুপের সঙ্গে গত মরশুমের শেষদিক থেকেই সাদা-কালো শিবিরের দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিল ৷ এমনকী শেয়ার হস্তান্তর নিয়ে মহামেডানের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই তলানিতে পৌঁছয় যে, ফুটবলারদের বেতন বকেয়া রেখে এবং অন্যান্য খরচ না-মিটিয়ে বিদায় নিয়েছে তাঁরা ৷ ফলে নতুন মরশুমে বেকায়দায় মহামেডান ৷ বকেয়া অর্থ না-পেয়ে বিদেশি ফুটবলাররা ফিফার দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ তার ভিত্তিতে ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যান নেমেছে সাদা-কালো শিবিরের উপর ৷ ফলত চলতি মরশুমে দলই গড়তে পারেনি তাঁরা ৷
কলকাতা লিগ এবং ডুরান্ড কাপে অসহায়তা ফুটে উঠেছে পারফরম্যান্সে ৷ কলকাতা লিগে অবনমনেও চলে গিয়েছে মেহেরাজউদ্দিনের ওয়াডুর দল ৷ সামনে এবার সুপার কাপ এবং আইএসএলের জন্যও ফুটবলার নেওয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত ৷ টালমাটাল পরিস্থিতিতে সমর্থকরা ক্লাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের আকাশে ৷ সাদা-কালো কর্তারা দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ৷ দীর্ঘদিন পর অবশেষে নতুন লগ্নিকারীর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মহামেডান স্পোর্টিংকে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন ক্লাবের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মহম্মদ কামারউদ্দিন ৷
চলতি মাসেই মহামেডান ক্লাবের সঙ্গে কলকাতার এক সংস্থা গাঁটছড়া বাঁধবে বলে খবর ৷ ইতিমধ্যেই তার সবুজ সংকেতও চলে এসেছে ৷ নয়া লগ্নিকারী সংস্থা নাকি বকেয়া সবকিছু মিটিয়েই দলের ভার নেবে ৷ সেক্ষেত্রে ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রে ফিফার নিষেধাজ্ঞাও উঠে যাবে ৷ যদিও এই মুহুর্তে দলবদলের দিন শেষ ৷ নতুন ফুটবলার নেওয়ার জন্য তাই জানুয়ারি উইন্ডো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷ আইএসএল দেরিতে শুরু হওয়ায় সমস্য়া কম হবে ৷ তবে জানুয়ারির আগে পর্যন্ত গত মরশুমে খেলা যে সকল ফুটবলার রয়েছেন, তাঁদের নিয়েই সমস্য়া দূর করতে হবে ৷ তবে সবার আগে নবান্ন থেকে নতুন লগ্নিকারী ঘোষণার দিকে তাকিয়ে কলকাতার তৃতীয় প্রধান ৷